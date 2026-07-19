Los vínculos entre Alfredo Deluque y Abelardo de la Espriella que lo pondrían en la Presidencia del Senado: así se ha forjado la relación

Sigue la polémica entre sectores afines a Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático por postulación de Alfredo Deluque el Senado - crédito Colprensa - Alfredo Deluque/Facebook

En medio de la fuerte disputa que se ha desatado en el nuevo Congreso de la República para llegar a la Presidencia del Senado, el favorito del electo presidente Abelardo de la Espriella estaría al frente de la contienda por ser el primero en ocupar la dirección durante el nuevo mandato.

Y es que dicho favoritismo del nuevo mandatario se podría explicar por su relación de vieja data con el senador, pues ambos se conocieron cuando estudiaban Derecho y ese vínculo hoy pesa en una disputa clave en el Capitolio.

Deluque y De la Espriella mantienen una relación de casi tres décadas que, según el entorno del presidente electo consultado por la revista Cambio, influiría en la aspiración del senador del Partido de la U a la presidencia del Senado.

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Ese respaldo también se conectaría con el apoyo temprano de Deluque a la candidatura de De la Espriella, pese a que la mayoría de su colectividad se inclinaba por Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Alfredo Deluque aparece como favorito para la Presidencia del Senado en el nuevo Congreso con el respaldo del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Senado

Alfredo Deluque nació en Bogotá y creció en Riohacha. Su ascenso nacional se relaciona con esa cercanía con De la Espriella y con el peso de su apellido en La Guajira.

Periodistas y dirigentes políticos de La Guajira consultados por la revista coinciden en que la relación entre ambos no nació con la campaña presidencial. La amistad, según esa versión, se habría forjado entre estudios de Derecho, política y parrandas vallenatas.

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Cuando la mayoría del Partido de la U se inclinaba por Paloma Valencia, Deluque apoyó desde el comienzo a De la Espriella. En el entorno del presidente electo consideran que esa lealtad hoy cuenta a su favor y le atribuyen parte de los más de 126.000 votos que recibió en la segunda vuelta.

La estructura política que sostiene a Deluque en La Guajira

El senador llegó a la vida pública con el impulso de una maquinaria conocida primero como Nueva Guajira. Ese entramado lo encabezaron su padre, Hernando Deluque exgobernador del departamento entre 1992 y 1994, y el exgobernador Jorge Eduardo Pérez Bernier.

La trayectoria de Hernando Deluque quedó grabada por decisiones judiciales. El Consejo de Estado anuló su llegada a la Gobernación por fraude electoral y la Corte Suprema lo condenó por irregularidades en contratación pública.

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Con los años, Deluque dejó de depender solo de ese legado y construyó un liderazgo propio. La estructura que hoy encabeza, conocida en el departamento como Nueva Fuerza Guajira, mantuvo el control de la Gobernación con la elección de su primo Jairo Alfonso Aguilar Deluque.

La estructura política de Alfredo Deluque en La Guajira surgió de la maquinaria de Nueva Guajira y hoy se proyecta en Nueva Fuerza Guajira - crédito Colprensa

Antes, ese mismo grupo había llevado al poder a Nemesio Roys, aunque el Consejo de Estado también anuló esa elección por doble militancia.

Como otros dirigentes con carrera en La Guajira, Deluque también afrontó cuestionamientos por su presunta cercanía con contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) investigados por irregularidades en el departamento. El congresista ha rechazado esas acusaciones desde su curul.

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La red política alrededor del senador también conecta con Carlos Suárez, una figura influyente del círculo de De la Espriella. La firma Estrategia y Poder, de la que Suárez es sociofundador, recibió 83,3 millones de la campaña del hoy senador por publicidad y asesoría política.

La trayectoria legislativa de Deluque y su ascenso en el Congreso

Antes de competir en elecciones, Deluque trabajó como presidente del Gremio de Televisión por Suscripción y Satelital. Ese paso le permitió conocer el funcionamiento interno del Congreso antes de lanzarse a la Cámara de Representantes por La Guajira.

En 2010 consiguió una curul con el Partido de la U y obtuvo la votación más alta de su departamento. Desde entonces completa cuatro periodos consecutivos en el Congreso y figura entre los cuatro congresistas activos con mayor permanencia en el Legislativo.

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Su caudal electoral también creció con el tiempo. Pasó de 24.453 votos en 2010 a más de 113.000 en su elección más reciente.

Durante sus 16 años de actividad legislativa presentó como autor o coautor cerca de 150 proyectos de ley. Además, presidió la Cámara de Representantes en la legislatura 2015-2016 y la Comisión Primera entre 2020 y 2021.

En sus primeros años impulsó iniciativas sobre cabildeo, telecomunicaciones, pesca y la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes. También promovió proyectos ligados a su departamento, como el reconocimiento de Riohacha como Distrito Especial Turístico y Cultural y otro para honrar a Rafael Escalona.

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La candidatura de Deluque a la Presidencia del Senado enfrenta críticas del Centro Democrático por sus votos a favor de reformas del gobierno Petro y de la ley de Paz Total - crédito Colprensa

Según un informe de la revista Cambio, entre 2014 y 2018 promovió cerca de 40 iniciativas. Entre ellas figuró una propuesta para instaurar el voto obligatorio y castigar a los abstencionistas con servicios comunitarios o con la imposibilidad de tramitar documentos estatales durante un año.

En esa etapa también firmó proyectos sobre eutanasia y suicidio asistido. Ya en su último periodo en la Cámara respaldó debates sobre cannabis para uso recreativo, voto virtual y un banco nacional de datos genéticos para rastrear delitos violentos.

Tras llegar al Senado firmó o acompañó más de 35 proyectos desde la bancada del Partido de la U. Una de sus apuestas del último cuatrienio fue la llamada ley anti-clanes políticos, que buscaba impedir que familiares de alcaldes y gobernadores en ejercicio aspiraran de forma simultánea al Congreso.

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Un análisis de la firma Orza lo ubicó como el congresista que más proyectos de autoría propia logró aprobar entre 2018 y 2022, con 11 iniciativas. Entre ellas aparecen normas sobre las Salinas Marítimas de Manaure, la estampilla prohospitales públicos de La Guajira, los 500 años de Dibulla y el Servicio Social Pdet.

Las críticas por sus votos a favor de reformas del gobierno Petro

La aspiración de Deluque a la presidencia del Senado reactivó los cuestionamientos del Centro Democrático sobre su conducta legislativa durante el gobierno de Gustavo Petro. Desde esa colectividad cuestionan que el principal candidato de De la Espriella respaldara varias de las reformas más importantes del anterior Ejecutivo.

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Durante ese periodo acompañó la primera reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas política, agraria y a la educación. Ese historial sirve hoy de base para la candidatura de Honorio Henríquez a la presidencia del Senado.

“Ese sí fue un opositor de pura cepa”, sostienen desde las filas del Centro Democrático sobre Henríquez. Los reproches a Deluque también incluyen su voto favorable a la regulación del cannabis para uso adulto y a la creación de la jurisdicción agraria.

El episodio que más le cuestionan sus críticos fue su respaldo a la ley de Paz Total en los cuatro debates que surtió en el Congreso. “Yo soy un opositor racional. Voté para que el Gobierno pudiera iniciar trámites de paz porque soy un hombre de paz, pero también de firmeza. Cuando la paz no funciona, hay que combatir la delincuencia”, señaló el senador a Cambio.