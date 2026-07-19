Las 16 promesas del gobierno Petro que quedaron bajo críticas: proyectos inconclusos, retrasos y polémicas

A pocos días de concluir el mandato, varias de las principales iniciativas del Gobierno Petro continúan generando debate por sus resultados y ejecución. - crédito AP Foto/Fernando Vergara, Archivo

A pocos días de que el presidente Gustavo Petro deje la Casa de Nariño y pronuncie su último discurso ante el Congreso el día de mañana 20 de julio, diferentes sectores han comenzado a hacer un balance de los cuatro años de su administración.

En ese contexto, El Colombiano publicó una radiografía sobre varias de las principales promesas y proyectos impulsados durante el denominado “Gobierno del Cambio”, señalando que varias de esas iniciativas terminaron rodeadas de cuestionamientos, retrasos, dificultades en su ejecución o resultados diferentes a los esperados.

El medio recordó que los debates sobre la ejecución de proyectos no son nuevos en la trayectoria política de Petro. Durante su administración como alcalde de Bogotá (2012-2015), iniciativas como el cambio en el esquema de recolección de basuras, algunos proyectos de infraestructura y metas relacionadas con educación fueron objeto de críticas por parte de organismos de control, concejales y sectores políticos.

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Según la publicación, durante la Presidencia varios de esos cuestionamientos se trasladaron a iniciativas relacionadas con seguridad, salud, educación, infraestructura, medio ambiente y relaciones internacionales.

1. La política de “paz total”

De acuerdo con el medio, la estrategia de “paz total” fue una de las principales apuestas del Gobierno para adelantar negociaciones simultáneas con distintos grupos armados.

El diario señaló que expertos cuestionaron la falta de claridad sobre el marco jurídico de algunos procesos y las concesiones realizadas durante las negociaciones. Asimismo, citó un estudio de la Universidad de los Andes, según el cual la implementación de esta política coincidió con incrementos en indicadores como extorsiones (337%), las amenazas (70%) y el reclutamiento de menores (168%).

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El fusil Jaguar presentó fallas durante las pruebas técnicas y dos uniformados resultaron heridos en ejercicios de validación. - crédito Presidencia de la República

2. El fusil Jaguar

La recopilación también incluyó el proyecto del fusil Jaguar, cuya producción fue impulsada durante el Gobierno Petro.

Durante las pruebas técnicas se reportaron fallas en algunos de sus componentes. Además, el medio recordó que dos uniformados resultaron heridos durante ejercicios de validación técnica y que especialistas también han planteado dudas sobre la competitividad económica del proyecto.

3. La transición de los pasaportes

Otro de los casos mencionados corresponde al proceso para cambiar el modelo de expedición de pasaportes.

La decisión de no mantener el esquema operado por Thomas Greg & Sons obligó a implementar varias prórrogas mientras la operación era trasladada a la Imprenta Nacional, con apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal.

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El medio recordó que las demoras durante la transición también estuvieron acompañadas por cambios en la Cancillería y diferencias dentro del Gobierno.

4. El páramo de Santurbán

En materia ambiental, la publicación incluyó la situación del páramo de Santurbán.

Con base en información de Vanguardia, el diario señaló que persisten denuncias sobre el avance de la minería ilegal en la zona, mientras el Ministerio de Ambiente continúa adelantando el proceso de delimitación del ecosistema.

5. El colegio-universidad de El Tarra

Entre los proyectos educativos aparece el colegio-universidad de El Tarra, en Norte de Santander.

Según la recopilación, pese a haber sido inaugurado en diciembre de 2025 como una apuesta para el Catatumbo, meses después una investigación de Caracol Radio indicó que la infraestructura permanecía sin energía eléctrica y que las aulas modulares continuaban cerradas.

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El colegio-universidad de El Tarra, inaugurado en diciembre de 2025, permaneció sin operar plenamente debido a la falta de servicios básicos.- crédito Presidencia de la República/Colprensa

6. Hospitales con dificultades

El diario también hizo referencia a la situación de algunos centros hospitalarios.

Entre ellos mencionó el Hospital Departamental de San Andrés, donde se reportaron problemas relacionados con insumos, medicamentos y pagos al personal. Además, recordó el caso del hospital anunciado para El Plateado, Cauca, donde, según el medio, se instalaron estructuras temporales mientras en los contratos aparecía como un hospital de campaña.

7. Las intervenciones a las EPS

La publicación también incluyó las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud a varias EPS.

Según los datos citados, las entidades intervenidas registraron un deterioro financiero durante ese periodo, con un patrimonio agregado que pasó de -$1,4 billones en 2022 a -$12,8 billones en 2026.

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8. Los equipos básicos de salud

Otro de los puntos recopilados corresponde a los equipos básicos de salud, programa para el cual el Ministerio de Salud destinó cerca de $8,2 billones.

El medio citó una investigación de La Silla Vacía, que planteó cuestionamientos sobre la ejecución de estos recursos y su posible utilización con fines electorales. Además, recordó que el propio diario había informado previamente sobre la falta de información pública acerca de los resultados del programa.

9. Las lanchas ambulancia para Maicao

Dentro de la recopilación también figura la compra de dos lanchas ambulancia destinadas al Hospital San José de Maicao.

La inversión generó cuestionamientos debido a que el municipio no cuenta con acceso al mar ni con ríos navegables que justificaran este tipo de embarcaciones.

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10. La crisis con Estados Unidos

En materia internacional, el medio recordó la crisis diplomática que se produjo tras la decisión del presidente Petro de rechazar el ingreso de vuelos con migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos.

Según la publicación, la situación derivó en anuncios de medidas comerciales y migratorias por parte del presidente Donald Trump, antes de que ambos gobiernos alcanzaran un acuerdo para restablecer los vuelos.

11. El apoyo estatal a Colfuturo

La recopilación también menciona la decisión de retirar el respaldo estatal al programa Colfuturo.

La convocatoria de 2025 fue la última financiada con recursos del Gobierno Nacional y, desde 2026, la fundación deberá buscar nuevas fuentes de financiación para mantener el programa.

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La compra de 80 carrotanques para La Guajira se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno Petro. - crédito Ungrd

12. Los carrotanques de la UNGRD

Entre los principales escándalos señalados aparece el caso de los 80 carrotanques adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El contrato dio origen a investigaciones por presuntos hechos de corrupción y los vehículos permanecieron sin operar durante varios meses. Posteriormente, la Procuraduría encontró diferentes fallas mecánicas durante una inspección.

13. El Ministerio de la Igualdad

El diario también incluyó la situación del Ministerio de la Igualdad, creado durante la actual administración.

La recopilación recuerda que la Corte Constitucional dejó sin efectos la ley que dio origen a esa cartera al considerar que no cumplía con los requisitos de impacto fiscal. Además, menciona cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal y el manejo de recursos del FonIgualdad.

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14. La salud de los maestros

Otro de los temas abordados corresponde al modelo de atención en salud para los docentes.

Según el medio, la Procuraduría advirtió nuevamente sobre fallas persistentes en la prestación del servicio y la ausencia de contratos formalizados con la red de prestadores. Asimismo, recordó la denuncia presentada por el Fomag contra Sumimedical S.A.S.

15. Los Juegos Panamericanos

La pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 también hace parte del balance.

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal luego de que el Ministerio del Deporte no realizara dentro de los plazos establecidos el giro de los recursos comprometidos para la organización del evento.

16. El Icetex y las promesas sobre educación

Finalmente, la recopilación hace referencia a la situación del Icetex.

Según el medio, la entidad enfrenta cuestionamientos relacionados con la reducción en la entrega de nuevos créditos, el incremento de las cuotas para algunos beneficiarios y las críticas por el cumplimiento de las promesas de alivio a los deudores.

La publicación también recordó la controversia por un contrato de tecnología cercano a $120.000 millones, sobre el cual la representante Catherine Juvinao denunció presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, situación que derivó en la salida de varios funcionarios de la entidad.