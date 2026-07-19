Gustavo Petro reveló el retrato oficial que será ubicado en la galería de presidentes de Colombia al concluir su mandato

El presidente Gustavo Petro describió su gestión como justa y democrática - crédito Presidencia de la República/@petrogustavo/X

A través de su cuenta oficial de X, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, presentó el retrato que será exhibido en el pasillo de los expresidentes en la Casa de Nariño.

El presidente Petro señaló que el cuadro permanecerá en el corredor del recinto hasta que alguien decida retirarlo. También afirmó que se instalará cuando se coloquen los retratos de Carlos Nieto y de José María Melo.

“Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite. Se pondrá en el momento que se ponga el cuadro del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena General José María Melo (sic)”, afirmó el mandatario saliente.

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Gustavo Petro señaló que el cuadro permanecerá en el corredor del recinto hasta que alguien decida retirarlo - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro volvió a invitar a la ciudadanía a marchar el 20 de julio de 2026 para rendir homenaje a los soldados y patrulleros del país.

“Los espero este 20 de Julio en todas la plazas públicas, alegres y pacífico(a)s para homenajear a soldados y patrulleros de la Nación y del pueblo y producir el segundo grito de independencia nacional (sic)”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro dejó la fotografía de su retrato para que la guarden “en su corazón” si consideran que su gobierno valió la pena, y lo calificó como justo y democrático.

“A quienes les pareció que valió la pena, la Colombia justa, democrática, reconciliada y bella les dejo esta foto para que la guarden en su corazón (sic)”, expresó el presidente saliente de Colombia.

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Gustavo Petro volvió a invitar a la ciudadanía a marchar el 20 de julio de 2026 para rendir homenaje a los soldados y patrulleros del país - crédito @petrogustavo/X

Costos

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) confirmó la adjudicación de dos contratos para la creación de los retratos oficiales del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Estas obras serán instaladas en la Casa de Nariño, una vez concluya su mandato el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con lo registrado en la plataforma de contratación estatal, el encargo del retrato de Gustavo Petro, publicado el 3 de julio de 2026, tendrá un costo de $75 millones. El artista asignado, Luis Jaime Rojas Rodríguez, será el responsable de la obra que se ubicará en el hall reservado para los expresidentes.

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Por su parte, el retrato de Francia Márquez, cuyo contrato se anunció el 2 de julio, implica una inversión de $45,5 millones. En este caso, la artista seleccionada es Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar, quien elaborará la pieza utilizando óleo sobre lienzo. El retrato de Márquez se exhibirá en el espacio destinado a exvicepresidentes en la Vicepresidencia de la República.

De acuerdo con lo registrado en la plataforma de contratación estatal, el encargo del retrato de Gustavo Petro, publicado el 3 de julio de 2026, tendrá un costo de $75 millones - crédito @AForeroM/X

La publicación de estos contratos provocó reacciones en el ámbito político. Andrés Forero, senador electo por el Centro Democrático, expresó su inconformidad a través de redes sociales. Cuestionó el gasto realizado en estos retratos oficiales y lo relacionó con la situación fiscal del país, señalando que el gobierno ha incrementado el gasto público durante el actual periodo presidencial. “El cuadro como ex-presidente de Gustavo Petro nos costará $75 M. El cuadro de Francia Márquez como exvicepresidente nos costará $45.5 M. Para eso querían seguir asfixiando con más impuestos a los colombianos y han empeñado el país a tasas de usura”, publicó en su cuenta de X.

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Desde el movimiento Pacto Histórico, el representante Eduard Sarmiento respaldó la contratación y criticó la oposición al homenaje artístico. “Por ustedes que no se ponga al retrato de Petro en el hall de expresidentes. Lo odian por devolverle dignidad al pueblo colombiano; pues bien, los artistas cobran y allá en Palacio han pagado obras muchísimo más caras”, manifestó el congresista.

Ambos contratos permanecen activos bajo la modalidad de contratación directa para trabajos artísticos, con estado de adjudicación y celebración confirmado, según consta en la información oficial de la plataforma estatal.