Colombia

Gustavo Petro afirmó que las pruebas de un presunto fraude electoral fueron entregadas a la justicia tras denuncias por la curul afro

Tras la denuncia de Óscar Benavides sobre la reasignación de una curul afro en la Cámara de Representantes, el presidente saliente de Colombia se pronunció en su cuenta oficial de X

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Gustavo Petro declaró que ya entregó a la justicia las pruebas de un supuesto fraude electoral - crédito Carlos Ortega/EFE
Gustavo Petro declaró que ya entregó a la justicia las pruebas de un supuesto fraude electoral - crédito Carlos Ortega/EFE

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció nuevamente la existencia de un posible fraude electoral, motivo por el cual señaló que las pruebas ya se encuentran en poder de la justicia colombiana.

La controversia se originó tras la denuncia pública de Óscar David Benavides, representante electo por la Circunscripción Especial Afro, quien acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de haber retirado una curul al Movimiento Libres para entregarla al Partido Demócrata Colombiano.

A través de su cuenta oficial en X, Gustavo Petro expresó su preocupación y denunció lo que considera un fraude en el proceso electoral.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro expresó su preocupación y denunció lo que considera un fraude en el proceso electora - crédito @petrogustavo/X

“Solo en Colombia pasa que un subjudice procesado penalmente por fraude haya dirigido la elecciones en Colombia (sic)”, escribió el mandatario, señalando irregularidades en el manejo de los comicios legislativos.

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En el mismo mensaje, añadió: “Estamos ante un fraude electoral. Se han entregado las pruebas a la justicia colombiana”. La publicación no menciona el nombre de la persona aludida ni detalla el contenido de las pruebas, pero marca una postura directa frente al caso y reclama la intervención de las autoridades judiciales

La polémica también generó reacciones en otros sectores políticos. Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social y figura cercana al gobierno, expresó su respaldo a Benavides y criticó duramente la decisión del CNE en una publicación en X.

“‘Bandido, Bandido, mil veces bandido’ le grita Oscar Benavides a magistrados del CNE ante el descarado robo de una curul afro. Cuando la injusticia se instala en el seno de una sociedad y la corrupción ópera con impunidad; Cuando el poderoso se blinda con secretos de corrupción, infidelidad y pedofilia para imponer sus fechorías; cuando ignorantes manipulados toman malas decisiones en las urnas, la injusticia reina y el débil siempre pierde (sic)”, señaló Bolívar.

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Y agregó: “Solo queda el camino de la rabia y la impotencia. Al día siguiente la prensa, que ama al poderoso y a sus pautas, dirá sobre el rabioso: ‘Es un irrespetuoso, es un violento’. Y las bodegas del poderoso dirán: ‘es un guerrillero’. Mi solidaridad contigo y con los tuyos Oscar. Y paciencia hermano que la horrible noche apenas comienza (sic)”.

Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar expresó su respaldo a Oscar Benavides y criticó duramente la decisión del CNE en una publicación en X - crédito @GustavoBolivar/X

Contexto de lo ocurrido

La controversia comenzó cuando Óscar David Benavides, representante electo por la Circunscripción Especial Afro, denunció que el Consejo Nacional Electoral decidió dejar al Movimiento Libres sin una de las curules de la Cámara de Representantes, para entregarla al Partido Demócrata Colombiano. Según Benavides, la credencial de congresista debía ser asignada a Anyela Viviana Guanga, candidata de Libres, pero finalmente fue otorgada a Winsner Sandoval Ibáñez.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por Benavides, la Constitución Política de Colombia estipula que solo las listas que alcancen el umbral mínimo de votos pueden acceder a una curul. Según sus datos, el Movimiento Libres obtuvo más de 159.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo y fue la única colectividad que cumplió con este requisito. Winsner Sandoval, por su parte, habría conseguido 72.000 votos, cantidad insuficiente para ocupar un escaño en representación de la población afro.

El representante electo aseguró que el Movimiento Libres cumplió con el ubral exigido para acceder a las dos curules afro en la Cámara - crédito @ODBenavidesA/X

Benavides calificó la decisión del CNE como arbitraria y anunció acciones legales. Planea interponer una denuncia penal contra los cinco magistrados del CNE que aprobaron la entrega de la curul, por el delito de prevaricato. También acudirá al Consejo de Estado para solicitar la suspensión provisional de la credencial entregada a Sandoval Ibáñez.

El representante electo relacionó la decisión del CNE con la presencia del excongresista Eduardo Pulgar, condenado por corrupción, quien habría estado en las instalaciones del organismo electoral el día de la audiencia. Según Benavides, Pulgar no participó directamente en la sesión, pero sí estuvo presente en el recinto y su presencia fue interpretada como una señal de presión.

En su declaración, Benavides expresó: “Recibo esto con una gran indignación (...). Le robaron la representación que Libres se ganó de manera legítima y detrás están sus verdugos. Y espero que la justicia y el pueblo colombiano nos ayude para que podamos recuperar la dignidad de nuestra gente”. Además, cuestionó la decisión de los magistrados, señalando directamente a Álvaro Hernán Prada, entonces presidente del CNE.

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