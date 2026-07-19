El Centro Democrático dio a conocer el paquete legislativo que va a presentar en el Congreso

El presidente confirmó que estos proyectos estarán alineados al Gobierno nacional - crédito @CeDemocratico/X

El partido político Centro Democrático en pleno, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó este domingo, 19 de julio de 2026, un paquete de 16 proyectos de ley orientados a reformar los sectores de justicia, salud y seguridad en Colombia.

Las propuestas serán radicadas por los senadores de la colectividad ante el Congreso una vez se inicie el nuevo periodo legislativo, y abordan, además, temas de vivienda, medioambiente, educación y funcionamiento de entidades estratégicas del Estado.

Según la transmisión que se publicó en las redes sociales del expresidente Uribe, entre los aspectos destacados, se pedirán cambios en el mecanismo de elección del presidente de Ecopetrol.

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Este fue el balance de la reunión con los congresistas del Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

De acuerdo con lo que publicó el Centro Democrático, “se respaldarán todos los proyectos del Gobierno que beneficien al país y sean coherentes con nuestros principios. Presentamos a Honorio Henríquez como candidato a la Presidencia del Senado: un hombre ecuánime, transparente y garante de los derechos tanto del Gobierno como de la oposición. Colombia necesita dejar atrás la persecución política y actuar con estricto respeto por la ley, sin impunidad para nadie”.

Estos son algunos de los proyectos

El partido propuso que la nominación del presidente de Ecopetrol recaiga en los accionistas minoritarios y que la junta directiva escoja de una terna presentada por estos, con el objetivo de fortalecer el proceso de recuperación de la empresa

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De la misma manera, en el caso de la Nueva EPS, el gerente general sería seleccionado por la junta de una terna propuesta por las cajas de compensación, socias de la entidad.

También se establecieron proyectos en cuanto al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que busca que el director continúe siendo designado por el presidente de la República, pero de una terna presentada por el Banco de la República, lo que, según el partido, garantizaría mayor independencia en esta institución clave.

Ana Ligia Mora, representante a la Cámara, aseguró las prioridades legislativas del partido en materia ambiental - crédito @amoramartinez1/X

El paquete legislativo también incluyó el endurecimiento de penas para delitos ambientales, con la eliminación de la posibilidad de amnistía o indulto.

“Tenemos una agenda ambiental clara. No se queda en el discurso ni en el falso ambientalismo que tanto daño le ha hecho al país; se traduce en acciones concretas como la formalización minera gradual, para que el pequeño minero trabaje en la legalidad y libre de extorsiones. También el pago por servicios agroecológicos, para que el campesino reciba incentivos por conservar el bosque y producir más y mejor”, dijo Ana Ligia Mora Martínez, representante a la Cámara por Antioquia.

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Asimismo, se propuso la creación de un mecanismo de revisión judicial automática para sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que involucren a miembros de la Fuerza Pública.

Este procedimiento recaería en el Tribunal Penal Militar y, según la propuesta, las condenas por hechos ocurridos hasta 2016 no superarían los cinco años, con posibilidad de sanciones restaurativas.

En el ámbito de la salud, el Centro Democrático anunció un proyecto para fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por ejemplo.

Del mismo modo, en materia de vivienda, la bancada propone que el programa Mi Casa Ya se convierta en política de Estado, y que se asegure la continuidad de los subsidios para hogares de menores ingresos, sin depender de la administración de turno.

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Las iniciativas incluyen también políticas para la capacitación anual de al menos 100.000 jóvenes en áreas tecnológicas de corta duración, enfocadas en el desarrollo de software, inteligencia artificial y programación. El partido aseguró que quienes deseen emprender tendrán acceso a recursos exclusivos del Fondo Emprender.

El Centro Democrático buscará pelear por luchar contra la protesta violenta - crédito @CeDemocratico/ X

Además, se incluyeron otras iniciativas centrales como la Ley Madres Protegidas, la Regulación de la Protesta Pacífica y la Ley contra la extorsión telefónica, de acuerdo con el balance que publicó el representante a la Cámara, Darwin Castellanos.

La agenda contempla, además, subsidios de conectividad y sostenimiento para estudiantes de bajos recursos, inclusión crediticia y rebancarización, transparencia presupuestal, límites al crecimiento del avalúo catastral y del impuesto predial, formalización gradual de la pequeña minería, incautación y destrucción de la dosis personal y medidas para frenar la expansión de la frontera agrícola.

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