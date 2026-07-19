Colombia

Beto Coral, que fue deportado de Estados Unidos a Colombia, ya contaría con esquema de seguridad de la UNP: esto se sabe

El sindicato de trabajadores de la entidad denunció que la solicitud fue avalada sin tener en cuenta los lineamientos establecidos

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Sindicato de trabajadores de seguridad denunció que Beto Coral ya cuenta con esquema de seguridad de la UNP - crédito @analtraseg/X

El regreso del activista político colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, comenzó a generar polémica en el país.

El creador de contenido, que regresó al país el 16 de julio de 2026 en un vuelo humanitario desde Estados Unidos, luego de que permaneciera detenido en ese país, ya tendría a su disposición un esquema de seguridad asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La denuncia fue hecha por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), en la que cuestionaron la manera en que la entidad nacional le asignó un esquema a una persona que, en sus palabras, atacan la institucionalidad y la relación con Estados Unidos.

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El activista político regresó a Colombia el 16 de julio en un vuelo humanitario - crédito @betocoralg - Instagram/UNP
El activista político regresó a Colombia el 16 de julio en un vuelo humanitario - crédito @betocoralg - Instagram/UNP

Hasta dónde ha llegado el descaro de colocarle a los amigos del Gobierno, a los que atacan a Estados Unidos, a los que atacan la institucionalidad en Colombia, ahora escoltas de la Unidad Nacional de Protección”, indicó un delegado del sindicato nacional.

Igualmente, el vocero sindical consideró que el trámite requerido para este tipo de casos es de “carácter urgente”, por lo que denunció que la asignación para Coral no contó con los requerimientos exigidos por la ley.

La única manera de haberle colocado protección es a través de un trámite de emergencia ejercido por la dirección de la Unidad Nacional de Protección. Porque este señor no tiene estudio de seguridad o un análisis del riesgo realizado, porque sería imposible en tiempo récord habérselo hecho, porque eso te, eso se hace bajo súplica de la persona que está recibiendo una posible o presunta amenaza”, indicó.

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El sindicato de trabajadores de seguridad pidió al presidente electo para que se revoque dicha medida contra el activista político - crédito @analtraseg/X
El sindicato de trabajadores de seguridad pidió al presidente electo para que se revoque dicha medida contra el activista político - crédito @analtraseg/X

Por último, el líder de Analtraseg hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella para que tome medidas respecto a esta situación que percibe como un mal uso de recursos públicos.

Señor presidente electo, Abelardo de la Espriella, yo creo que es hora de tomar medidas sobre este personaje. Si en Estados Unidos fue sacado por meterse en asuntos internos de este país y que no quiere nada con usted ni con el gobierno que va a ingresar a partir del 7 de agosto, y que es una persona que en verdad, ¿qué tipo de protección puede tener?”, puntualizó.

Esquema de Beto Coral

Fuentes directas de la entidad le indicaron a Infobae Colombia que el esquema del excandidato a la Cámara de Representantes estaría a cargo de dos escoltas y dos camionetas blindadas para su movilización por el país.

Así mismo, mencionaron a este medio de comunicación que la asignación solo fue en tan solo dos días, aun cuando el tiempo de trámite de la UNP para gestionar estas solicitudes tiene un lapso de tres meses a un año.

UNP - Esquemas de seguridad
El vocero sindical señala que para obtener escoltas, debe existir un estudio de riesgo fundamentado, lo cual no se habría cumplido en el caso de Beto Coral - crédito Visuales IA

Por el momento, Beto Coral no se ha pronunciado sobre la presunta asignación de su esquema de seguridad. Sin embargo, en sus redes sociales, sí se refirió a su renuncia a la solicitud de asilo político que había pedido desde 2015, año de su llegada a Estados Unidos.

He regresado al país, renuncié a la solicitud de asilo político después de 11 años de permanencia legal en los Estados Unidos”, escribió Coral en su cuenta de X.

Así mismo, el activista sostuvo que más adelante hablará sobre su captura y sobre las condiciones de su detención, pero recalcó que su urgencia inmediata está en su entorno familiar.

El activista anticipó que dará detalles sobre su detención y sobre los tratos recibidos bajo custodia en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X
El activista anticipó que dará detalles sobre su detención y sobre los tratos recibidos bajo custodia en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X

“Todos conocen ya las razones por las cuales he sido detenido. Daré muy pronto todos los detalles de mi detención y los tratos recibidos durante la misma (...). Lo más importante en estos momentos es sacar a mi familia de forma urgente de ese país, ya que corren peligro. Agradezco a todos su apoyo y comprensión”, señaló.

Beto Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, sostiene que permaneció en ese país después del vencimiento de su visado y lo considera un “extranjero ilegal”.

La versión de Coral es distinta. El activista afirma que ingresó legalmente en 2015 y que desde 2016 tenía una solicitud de asilo pendiente.

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