Colombia

Secretaría de Salud de Bogotá refuerza vigilancia por brote de sarampión tras retorno de viajeros del Mundial 2026

La entidad distrital busca detectar de forma temprana contagios provenientes del exterior; en especial por el flujo ligado a la Copa Mundial de la FIFA, y evitar brotes en la capital, donde no hay evidencia de circulación local

Guardar
Google icon
Interior de aeropuerto moderno con viajeros en fila para control migratorio. Se ven agentes de CBP, carteles del Mundial 2026 y señales de advertencia.
La Secretaría de Salud de Bogotá reforzó la vigilancia epidemiológica por sarampión ante el regreso de viajeros internacionales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá reforzó la vigilancia epidemiológica por sarampión ante el regreso de viajeros internacionales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de detectar casos importados de manera temprana y evitar brotes en una ciudad que, pese a registrar contagios asociados a viajes, sigue sin evidencia de transmisión autóctona.

La alerta se produce en un contexto regional de 43.356 casos y 42 muertes confirmadas en las Américas durante 2026, según la entidad.

La mayor concentración está en Guatemala, con 27.145 casos y 26 fallecimientos, seguida por México con 12.078 contagios y 16 muertes; también hay registros en Estados Unidos, Canadá y Perú.

PUBLICIDAD

En Colombia, con corte al 4 de julio, se notificaron 1.390 casos sospechosos y se confirmaron 13. De ellos, 7 fueron importados y 6 fueron por contacto.

Bogotá confirmó siete casos de sarampión, con cinco importados y dos vinculados, sin evidencia de transmisión local - crédito www.subredsuroccidente.gov.co
Bogotá confirmó siete casos de sarampión, con cinco importados y dos vinculados, sin evidencia de transmisión local - crédito www.subredsuroccidente.gov.co

En Bogotá se confirmaron siete casos, de los cuales cinco fueron importados y dos se vincularon con esos contagios, sin que hasta ahora exista transmisión local. La Secretaría de Salud atribuyó ese resultado a la respuesta inmediata ante cada alerta y a las coberturas de vacunación.

La autoridad sanitaria explicó que la vigilancia epidemiológica es la herramienta central para impedir que un contagio importado se convierta en un brote.

Cada caso sospechoso activa investigación de campo, toma de muestras, identificación de periodos de incubación y transmisión, seguimiento de contactos estrechos, aislamiento del paciente y cercos vacunales.

PUBLICIDAD

Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, resumió el criterio oficial con una advertencia sobre el riesgo persistente: “En Bogotá mantenemos la vigilancia epidemiológica permanente porque el riesgo de importación sigue presente. Cada notificación de un caso sospechoso se investiga inmediatamente, aseguramos la obtención de las muestras, se identifican y monitorean sus contactos y se activan todas las medidas necesarias para evitar la transmisión del virus”.

La Secretaría de Salud advirtió que el sarampión también puede presentarse con erupciones leves o irregulares, lo que puede retrasar su detección - crédito www.subredsuroccidente.gov.co
La Secretaría de Salud advirtió que el sarampión también puede presentarse con erupciones leves o irregulares, lo que puede retrasar su detección - crédito www.subredsuroccidente.gov.co

Walteros añadió que la respuesta de la población puede alterar el curso de un evento de salud pública: “La colaboración de la ciudadanía es fundamental: consultar oportunamente ante la presencia de fiebre y brote en la piel e informar antecedentes de viaje o contacto con viajeros puede marcar la diferencia para proteger a toda la comunidad”.

La Secretaría también advirtió que el sarampión no siempre aparece con la presentación clásica. Durante brotes recientes en la región se identificaron casos con erupciones leves o de distribución irregular, una variación clínica que puede retrasar el reconocimiento temprano.

El llamado oficial apunta de forma directa a quienes hayan viajado recientemente o hayan tenido contacto con viajeros internacionales. Si una persona presenta fiebre junto con brote o erupción en la piel, debe buscar atención médica, permanecer aislada, usar tapabocas, no asistir al trabajo, al colegio ni a lugares públicos, y comunicarse primero con su EPS o con la Línea 137 para recibir orientación.

Así mismo, la entidad pidió además informar si en las últimas tres semanas hubo un viaje internacional o contacto con personas procedentes de países con circulación activa del virus.

Primer plano del torso y los brazos de una persona con una erupción cutánea roja y punteada visible en el cuello, pecho y brazos expuestos.
La recomendación oficial indica consultar de inmediato, aislarse y reportar antecedentes de viaje o contacto con viajeros si hay fiebre y erupción en la piel - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Para quienes llegaron del exterior en los últimos 21 días y presentan síntomas, también están habilitadas las líneas 318 779 4993 y 316 833 8063.

La prevención se concentra en la vacunación. En la ciudad, la triple viral debe aplicarse a los 12 meses y reforzarse a los 18 meses; todos los menores de 10 años deben tener dos dosis, y las personas nacidas entre 2010 y 2019 deben recibir una dosis adicional contra el sarampión.

La recomendación incluye al talento humano en salud, que debe verificar y completar su esquema de inmunización. Bogotá dispone de más de 200 puntos de vacunación y mantendrá el seguimiento de viajeros en el aeropuerto internacional El Dorado y en las terminales terrestres, además de la investigación de casos y las acciones de inmunización.

Temas Relacionados

Mundial 2026Regreso viajeros a ColombiaSarampiónSecretaría de Salud de BogotáColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia 2026, etapa 14 - EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio comienzan a ser protagonistas en la montaña

La ronda francesa se correrá entre Mulhouse y Le Markstein, con cuatro premios de alta exigencia, y parcialmente con los colombianos en el grupo principal

Tour de Francia 2026, etapa 14 - EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio comienzan a ser protagonistas en la montaña

EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

En la actualidad, la mayoría de los conjuntos han oficializado parte de sus movimientos, destacando la llegada de futbolistas provenientes de otras ligas sudamericanas y la promoción de talentos juveniles

EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

Multas en Colombia por sacar la basura el día equivocado: Esto dice la ley

Una de las preguntas más frecuentes en estos espacios compartidos es si pueden ser multados por sacar la basura fuera del horario definido

Multas en Colombia por sacar la basura el día equivocado: Esto dice la ley

Industria perdería 45 % del gas por mantenimiento de Spec: pérdidas llegarían a US$10 millones

El mantenimiento de la única planta importadora de gas dejaría al país cinco días sin ese respaldo y obligaría a priorizar el suministro

Industria perdería 45 % del gas por mantenimiento de Spec: pérdidas llegarían a US$10 millones

Sismo hoy: se registró un temblor en Puerto Madero, México con magnitud 5.3

El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que tiene una alta actividad sísmica

Sismo hoy: se registró un temblor en Puerto Madero, México con magnitud 5.3
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira afina los detalles para el show de medio tiempo del Mundial 2026 con Burna Boy y Ghetto Kids

Shakira afina los detalles para el show de medio tiempo del Mundial 2026 con Burna Boy y Ghetto Kids

La segunda temporada de ‘Cien años de soledad’ tiene fecha de estreno y un elenco renovado: así se ve el tráiler

Rubén Blades llevará a Medellín su ‘Fotografías Tour’: conozca fecha, lugar, y precios

El show de Shakira y compañía en la final del mundial no durará 30 minutos, la FIFA confirmó el cronograma del evento deportivo

Shakira compartió un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026

Deportes

Tour de Francia 2026, etapa 14 - EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio comienzan a ser protagonistas en la montaña

Tour de Francia 2026, etapa 14 - EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio comienzan a ser protagonistas en la montaña

EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 17 de julio

La “Ley Vinícius” llegó al fútbol colombiano: estas son las nuevas normas para el arbitraje en el país

La selección Colombia quiere renovar a Néstor Lorenzo, pero el técnico diría no: tendría otras ofertas