Mafe Carrascal arremetió contra De la Espriella luego del anuncio del BID: “Qué tigrillo tan mentiroso”

Carrascal se refirió al anunció que armó polémica en redes sociales la mañana del sábado 18 de julio de 2026 - créditos Catalina Olaya / Colprensa | @mafecarrascalr/IG

Las reacciones en el país político luego del anuncio por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), provocaron un aluvión de críticas hacia el presidente electo Abelardo de la Espriella.

El motivo obedeció a la aclaración por parte de la institución financiera al no aprobar un desembolso de 60 millones de dólares no reembolsables para el proceso de transición de Gobierno en Colombia, como había anunciado el equipo del “Tigre”.

Los detalles se conocieron a través de declaraciones oficiales enviadas a medios nacionales, y en los que la entidad precisó los alcances y condiciones de su cooperación técnica con el país.

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Una de las congresistas que salió a cuestionar al mandatario electo fue la representante a la Cámara por Bogotá y senadora electa María Fernanda Carrascal, que desde su cuenta de X lo primero que escribió fue: “Qué tigrillo tan mentiroso”.

Carrascal calificó a De la Espriella como "tigrillo mentiroso" - crédito @MafeCarrascal/X

El comentario en alusión a De la Espriella lo acompañó con otra pulla al gobierno entrante: “Qué manera de estrenar la credibilidad: el primer gran anuncio internacional y la propia entidad mencionada sale a decir que no es cierto”.

El tercer dardo hacia el “Tigre” por parte de Carrascal fue en referencia a la campaña presidencial que posibilitó que De la Espriella derrotara al candidato de la izquierda Iván Cepeda: “La realidad tiene la mala costumbre de dañar las puestas en escena”.

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Qué detalló el anuncio del BID

El representante del BID en Colombia, Ramiro Lopez-Ghio, explicó que si bien el organismo mantiene una cartera activa de cooperación técnica por aproximadamente 63 millones de dólares en operaciones en curso, estos recursos no constituyen dinero nuevo para uso libre del próximo gobierno.

“Los recursos de la cartera en ejecución no representan un nuevo financiamiento por parte del Banco al país, ni constituyen transferencias para su libre disposición ni apoyo presupuestario”, puntualizó el funcionario.

Ilan Goldfajn, presidente del BID, dijo que trabajará junto al nuevo gobierno para mejorar las vidas de los colombianos. - crédito IGoldfajn/X

Según el BID, la cooperación técnica vigente se encuentra destinada a proyectos específicos y su uso está sujeto a reglas internas y objetivos definidos previamente.

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“Estos solo pueden utilizarse para los fines de cada operación, son administrados por el BID, en su mayoría, o por agencias ejecutoras designadas”, detalló Lopez-Ghio.

Además, el banco recordó que el apoyo técnico y financiero se prepara, aprueba e implementa siguiendo las políticas y procedimientos establecidos por la institución.

La aclaración surge después de que el equipo del presidente electo y la agrupación Defensores de la Patria difundieran un comunicado en el que afirmaban que el organismo internacional había comprometido 60 millones de dólares en recursos no reembolsables “orientados a fortalecer el proceso de transición de gobierno y brindar acompañamiento técnico en la etapa inicial de la nueva administración”, reseña la posición oficial.

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Según ese mensaje, la suma sería utilizada para sostener proyectos sociales, apoyar el arranque administrativo y canalizar cooperación internacional hacia Colombia.

El anuncio se había efectuado por parte del mismo equipo de gobierno de De la Espriella - crédito @jrestrp/X

El anuncio se dio tras una conversación telefónica entre el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y Abelardo de la Espriella, en la que el organismo expresó su disposición a acompañar al nuevo Ejecutivo.

Goldfajn celebró el diálogo en su cuenta oficial de X, y destacó: “Conversamos sobre su visión para Colombia y el rol que el Grupo BID puede desempeñar para apoyar al nuevo gobierno mediante financiamiento, asistencia técnica y más”.

No obstante, el BID reiteró que la cooperación técnica en ejecución no equivale a un apoyo presupuestario de libre destino para el gobierno entrante, sino que corresponde a operaciones previamente aprobadas, con objetivos y administración definidos.

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“La cartera activa de operaciones de cooperación técnica (CT) no reembolsables del BID para el país representa el financiamiento de aproximadamente USD 63 millones en operaciones de CT en ejecución”, explicó el banco. “No existe un desembolso de 60 millones de dólares destinado a la transición”.

Más reacciones en contra del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella

Como "mentira", señaló Bolívar el anuncio del equipo de gobierno de De la Espriella - @GustavoBolivar/X

Otro de los simapatizantes del gobierno de izquierda del hoy presidente Gustavo Petro, el excongresista Gustavo Bolívar comentó también desde su cuenta de X: “Si basó su campaña en mentiras su gobierno lo basará en mentiras”.

En la segunda parte de su comentario, Bolívar dejó una reflexión para los usuarios y la ciudadanía: “Uds si se preguntaban: ¿un banco regalando plata? El BID dice que es mentira de ADLE”, concluyó el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

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Esa fue la reacción por parte del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes - crédito @luiscrh/X

Por su parte, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes (más conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”), también replicó al gobierno entrante vía X.

“Bueno saberlo. Pero los equipos de los gobiernos entrantes sí deberían tener financiación estatal, como p.ej. en EE.UU. Muy pocos colombianos pueden renunciar a su trabajo para costearse un mes y medio gratis de voluntariado, y es importante que en los empalmes entren también ciudadanos de a pie”, señaló en la primera parte de su publicación Reyes.

El exministro de Minas y Energía dijo que De la Espriella está "mintiendo" - crédito @andrescamachom_/X

El exdirector del Dian puso como ejemplo el inicio de la administración Petro y afirmó que “durante el empalme de 2022, algunos pusieron de su propio dinero para apoyar a personas clave para la futura administración, y si bien estas manifestaciones de solidaridad son inspiradoras, el Estado puede y debe reconocer a quienes trabajan para el país, y no depender de la beneficencia”.

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Mientras que el exministro de Minas y Energía Andrés Camacho aseguró que “Abelardo (de la Espriella) sigue mintiendo!”