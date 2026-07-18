Desmantelan en Pereira presunta ‘olla’ donde obligaban a habitantes de calle a comprar estupefacientes

La intervención policial permitió cerrar un punto donde, presuntamente, obligaban a habitantes de calle a comprar estupefacientes y que tendría vínculos con una estructura delincuencial que opera en la región - crédito Pereira Ahora/X

Una intervención de la Policía Nacional permitió desmantelar una presunta ‘olla’ utilizada para el consumo y la comercialización de estupefacientes en el sector de los puentes de La Novena, en Pereira. El operativo dejó la captura de un hombre señalado de distribuir drogas y el cierre de un inmueble que, según las autoridades, funcionaba como un centro estratégico para el microtráfico en la ciudad.

De acuerdo con medios regionales como Pereira Actual y La Victoria Noticias, la diligencia se desarrolló como parte de las acciones adelantadas por las autoridades para atacar las redes dedicadas al tráfico local de drogas y recuperar zonas donde estas organizaciones ejercían control sobre la venta y el consumo de sustancias ilícitas.

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Durante el procedimiento, los uniformados capturaron a un presunto expendedor que portaba cerca de 800.000 pesos en efectivo, dinero que será objeto de investigación porque, de acuerdo con la hipótesis de la Policía, correspondería a las ganancias obtenidas por la comercialización de estupefacientes.

Las autoridades capturaron a un presunto expendedor que portaba cerca de $800.000 en efectivo y avanzan en las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la estructura dedicada al microtráfico - crédito pereira Ahora/Facebook

Las investigaciones preliminares indican que el inmueble no solo era utilizado para la distribución de drogas, también se había convertido en un punto de concentración permanente de consumidores. Según las autoridades, en el lugar podían reunirse hasta 40 personas de manera simultánea para adquirir y consumir sustancias psicoactivas.

Uno de los hallazgos que más preocupa a los investigadores tiene que ver con el presunto sistema de control impuesto sobre habitantes de calle. La información recopilada señala que estas personas habrían sido obligadas a comprar los estupefacientes exclusivamente en ese sitio y que, cuando intentaban acudir a otros puntos de expendio o se negaban a hacerlo, eran víctimas de amenazas, intimidaciones y otros actos de violencia.

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De acuerdo con los medios citados, este mecanismo de coerción habría sido utilizado para mantener el monopolio de la venta de drogas en ese sector de Pereira y asegurar el flujo constante de compradores hacia la bodega intervenida.

Las autoridades también establecieron que el inmueble tendría presuntas conexiones con integrantes de La Cordillera, organización delincuencial señalada de participar en actividades relacionadas con el microtráfico y otras economías ilegales en Risaralda.

La Policía Nacional desmanteló una presunta 'olla' en el sector de los puentes de La Novena, en Pereira, donde, según las investigaciones, operaba un punto de consumo y expendio de estupefacientes - crédito pereira Ahora/Facebook

No obstante, aclararon que este vínculo continúa siendo materia de investigación y deberá ser sustentado con las pruebas que se recauden durante el proceso judicial.

Tras la captura del presunto dosificador, los investigadores concentran ahora sus esfuerzos en identificar a los demás integrantes de la estructura que operaba desde este punto de expendio. El objetivo es establecer quiénes financiaban la actividad ilícita, cómo se distribuían las funciones dentro de la organización y cuál era la ruta de abastecimiento de los estupefacientes.

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Como parte de la ofensiva contra el microtráfico en Pereira, la Policía también reportó la captura de una mujer de 24 años durante un operativo en una discoteca ubicada sobre la avenida 30 de Agosto.

Durante un registro preventivo, los uniformados le hallaron varias dosis de una sustancia con características similares al tusi, cuyo valor en el mercado ilegal fue estimado en 1,2 millones de pesos.

El procedimiento hizo parte de una serie de controles adelantados en establecimientos nocturnos como La Piscina, Everest, Las Muñecas, Tutaina y El Túnel, donde las autoridades buscan impedir la comercialización de drogas sintéticas y recopilar información para identificar a los responsables de su distribución.

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Una mujer de 24 años fue capturada durante un operativo de control en una discoteca de la avenida 30 de Agosto, en Pereira, tras ser sorprendida con dosis de una sustancia similar al tusi, avaluada en cerca de $1,2 millones - crédito Policía de Pereira

Según la Policía Metropolitana de Pereira, estas acciones complementan operativos como el desmantelamiento de la presunta ‘olla’ en el sector de los puentes de La Novena, con el objetivo de afectar tanto los puntos fijos de expendio como las redes que comercializan estupefacientes en escenarios de entretenimiento.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, aseguró que la estrategia continuará con intervenciones focalizadas e investigaciones de inteligencia para desarticular las estructuras dedicadas al microtráfico y judicializar a sus integrantes. La institución reiteró que el propósito es debilitar toda la cadena de distribución de drogas en la ciudad, desde los lugares de almacenamiento y venta hasta los canales utilizados para llevar sustancias sintéticas, como el tusi, a establecimientos nocturnos.

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