Colombia

Autoridades destruyeron 220 kilos de explosivos hallados en una caleta clandestina de las disidencias de las Farc en el Meta

La institución militar sostuvo que la neutralización controlada del explosivo evitó un riesgo para civiles y uniformados, tras una diligencia conjunta con Armada y Fuerza Aeroespacial, con apoyo de la Sijín

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Según el reporte oficial, el golpe redujo la capacidad armada, logística y explosiva de la estructura Jhon Linares, con la incautación de fusiles y pistolas, y con el decomiso de municiones - crédito Ejército Nacional

Una operación conjunta en Meta permitió la captura de alias Jimmi y el hallazgo de un depósito ilegal con armas y 220 kilogramos de pentolita en zona rural de Puerto Rico, un resultado que, según el Ejército Nacional, reduce la capacidad armada, logística y explosiva del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc y evita que ese material sea usado en acciones criminales.

El material destruido de forma controlada fue de aproximadamente 220 kilogramos de pentolita, un explosivo que, de acuerdo con la institución militar, representaba un riesgo para la población civil y para la Fuerza Pública.

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El operativo también dejó la incautación de dos fusiles calibre 5,56 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola traumática, cinco proveedores y 215 cartuchos de distintos calibres.

“Durante la operación militar fue capturado un sujeto conocido con el alias de Jimmi, quien sería presunto integrante de la Estructura Jhon Linares, perteneciente al GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño. En el lugar también fue ubicado un depósito ilegal con 2 fusiles calibre 5,56 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola traumática, 5 proveedores y 215 cartuchos de diferentes calibres”, se observa en el comunicado del Ejército.

El Ejército Nacional afirmó que la incautación en Meta reduce la capacidad armada, logística y explosiva del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional afirmó que la incautación en Meta reduce la capacidad armada, logística y explosiva del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

La diligencia se realizó en la vereda La Hermita, en jurisdicción del municipio de Puerto Rico, con participación de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11 del Ejército, en una acción conjunta con la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.

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Según el comunicado oficial del Ejército Nacional, el hombre capturado es conocido con el alias de Jimmi y sería integrante de la estructura Jhon Linares, adscrita al Bloque Jorge Suárez Briceño, uno de los grupos armados organizados residuales que operan en esa zona del país.

La operación respondió a labores contra las disidencias en el departamento del Meta. En el lugar, las tropas ubicaron un depósito clandestino con armamento, munición y explosivos que, según las autoridades, habría podido ser utilizado en hechos delictivos en la región.

Las tropas destruyeron de forma controlada 220 kilogramos de pentolita que, según las autoridades, representaban un riesgo para la población civil y la Fuerza Pública - crédito @ftc_omega/X
Las tropas destruyeron de forma controlada 220 kilogramos de pentolita que, según las autoridades, representaban un riesgo para la población civil y la Fuerza Pública - crédito @ftc_omega/X

El capturado y los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización. La institución señaló que el procedimiento se desarrolló con respeto al debido proceso.

El teniente coronel Sergio Alejandro Lancheros Casas, comandante del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 11, afirmó que la operación golpeó a la estructura Jhon Linares en una zona donde esa organización ilegal mantiene presencia. También sostuvo que la destrucción segura del explosivo evitó un peligro directo para civiles y tropas desplegadas en el área.

En sus declaraciones, el oficial indicó que el material hallado “al parecer sería utilizado para el desarrollo de acciones delictivas en esta región del país” y agregó que el resultado “afecta la capacidad armada y logística de esta estructura residual, debilitando sus intenciones de ejecutar acciones que alteren la seguridad y tranquilidad de las comunidades”.

El capturado y los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en la judicialización, según el comunicado oficial del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
El capturado y los elementos decomisados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en la judicialización, según el comunicado oficial del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el comunicado, la afectación no se limita a la pérdida del armamento. El Ejército sostuvo que el operativo impacta también la capacidad explosiva de la estructura al impedir el uso del material incautado en posibles ataques.

“Así mismo, personal especializado del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 11 efectuó la destrucción controlada de aproximadamente 220 kilogramos de pentolita, material explosivo que representaba una amenaza latente para la seguridad de las comunidades y de la Fuerza Pública. Este resultado reduce significativamente la capacidad armada, logística y terrorista de dicha estructura residual”, dice el comunicado del Ejército Nacional.

La institución anunció que mantendrá operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en Puerto Rico y en el resto del departamento del Meta para reforzar la seguridad y proteger a las comunidades frente a la acción de los grupos armados ilegales.

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