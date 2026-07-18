Colombia

Presupuesto del Sena superará los $8,5 billones en 2027 tras aprobación del Gobierno de Gustavo Petro

La asignación representa un incremento superior al 110% frente a 2022 y busca ampliar la cobertura institucional, impulsar proyectos regionales y fortalecer el apoyo al emprendimiento en todo el país

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Sena - Colombia
El Sena proyecta ampliar la cobertura de formación técnica y tecnológica en todo el país con el presupuesto aprobado para 2027 - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) contará en 2027 con el presupuesto más alto desde su creación, luego de que se aprobara una asignación de 8,51 billones de pesos, cifra que representa un incremento superior al 110% frente a los 4,05 billones que recibió la entidad en 2022.

De acuerdo con la información oficial, los nuevos recursos estarán destinados a fortalecer la formación profesional integral, ampliar la infraestructura educativa y respaldar programas de empleo, emprendimiento y competitividad en todo el país.

El aumento equivale a 4,46 billones de pesos adicionales en un periodo de cinco años y, según el Sena, permitirá ampliar la cobertura institucional, fortalecer la presencia en las regiones y consolidar iniciativas orientadas al cierre de brechas sociales y territoriales.

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La entidad aseguró que este crecimiento presupuestal responde a un proceso de planeación y gestión desarrollado durante los últimos años, en coordinación con el Gobierno nacional y las entidades encargadas de la programación del Presupuesto General de la Nación.

La asignación de $8,51 billones para 2027 representa el presupuesto más alto en la historia del Sena y financiará infraestructura, empleo y programas de emprendimiento - crédito Luisa González/Reuters
La asignación de $8,51 billones para 2027 representa el presupuesto más alto en la historia del Sena y financiará infraestructura, empleo y programas de emprendimiento - crédito Luisa González/Reuters

La institución explicó que una parte importante de estos recursos será destinada a expandir la oferta de formación técnica, tecnológica y complementaria, además de fortalecer la infraestructura física y tecnológica de los centros de formación. El objetivo es aumentar la capacidad de atención en distintos departamentos y mejorar las condiciones para los aprendices.

Asimismo, el Sena indicó que el presupuesto permitirá fortalecer programas relacionados con el empleo, el emprendimiento, la competitividad y la economía campesina y popular. Según la entidad, estas inversiones buscan consolidar su papel como una de las principales instituciones de formación para el trabajo y contribuir al desarrollo productivo del país.

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En el comunicado oficial también se señala que el fortalecimiento financiero ha contado con el respaldo de distintos actores institucionales, entre ellos el sindicato SINDESENA, y que el incremento de recursos permitirá ampliar las oportunidades de formación y empleo para miles de colombianos.

Director del Sena rechazó en junio las versiones sobre una crisis financiera

Aunque el Sena anunció en julio la aprobación del presupuesto para 2027, en junio de 2026 el director general de la entidad, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, rechazó las versiones que señalaban una supuesta crisis financiera y aseguró que el organismo contaba con recursos suficientes para garantizar su funcionamiento y ejecutar los proyectos previstos durante el último año del Gobierno de Gustavo Petro.

Durante declaraciones entregadas en Riohacha, La Guajira, Londoño afirmó que la entidad no enfrentaba problemas de solvencia.

Jorge Eduardo Londoño aseguró que el Sena no está en quiebra y defendió que para las empresas resulta más costoso monetizar la cuota de aprendizaje que contratar aprendices - crédito Sena/X
Jorge Eduardo Londoño aseguró que el Sena no está en quiebra y defendió que para las empresas resulta más costoso monetizar la cuota de aprendizaje que contratar aprendices - crédito Sena/X

“Por ahí se dijo que el Sena estaba en quiebra. Nada más mentiroso ni nada más alejado de la realidad”, expresó el funcionario.

El director sostuvo que, durante el actual cuatrienio, el presupuesto institucional había aumentado cerca de un 50% frente a administraciones anteriores. También señaló que avanzaba el reconocimiento de una deuda histórica cercana a los 4 billones de pesos, recursos que, de concretarse, fortalecerían las finanzas de la entidad.

Según Londoño, el Sena disponía de recursos suficientes para mantener la operación de sus centros de formación, ejecutar proyectos de infraestructura y continuar ofreciendo programas académicos en todo el territorio nacional.

El funcionario también destacó algunos resultados de la gestión interna durante su administración. Indicó que se había logrado una nivelación de las condiciones laborales para los funcionarios de la entidad y un incremento salarial del 12% para la planta de personal.

Además, afirmó que durante ese periodo se habían invertido aproximadamente 1,1 billones de pesos en proyectos de construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura destinada a la formación técnica y tecnológica en diferentes regiones del país.

Durante un foro realizado en Riohacha, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, se refirió a la situación financiera de la entidad y al impacto del contrato de aprendizaje para las empresas - crédito Sena/X
Durante un foro realizado en Riohacha, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, se refirió a la situación financiera de la entidad y al impacto del contrato de aprendizaje para las empresas - crédito Sena/X

Las declaraciones de Londoño fueron entregadas en medio del debate sobre los efectos que comenzaba a mostrar la reforma laboral aprobada en 2025 sobre el contrato de aprendizaje.

8.048 empresas optaron por cumplir la cuota obligatoria mediante la monetización, lo que representó un incremento del 39%, mientras que el número de contratos de aprendizaje descendió a 379.436.

Frente a este panorama, Londoño defendió la monetización como un mecanismo contemplado por la ley, aunque sostuvo que representaba un mayor costo económico para las empresas.

“El empresario puede escoger entre monetizar o contratar un aprendiz. La monetización es mucho más costosa para un empresario”, afirmó.

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