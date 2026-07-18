Cabildante de Bogotá usó polémica de la hamburguesa triple carne para denunciar violencia en contra de las mujeres

La historia de la hamburguesa triple sumó un nuevo capítulo: él la llamó “interesada” y ella respondió con una versión que ya supera los 10 millones de reproducciones - crédito @castillaneando/tiktok

La polémica que se armó en Colombia a raíz del video que compartió el creador de contenido venezolano Luis Miguel Castillo, y en el que recordó una anécdota sobre su primera cita con una mujer llamada Kerstin Guenther y la orden que realizó de una hamburguesa triple carne en su primer y último encuentro, llevó a que la concejala por Bogotá Heidy Sánchez Barreto cuestionara la controversia que causó la grabación de Castillo, para denunciar que hay una problemática más delicada sobre la cual debería hablarse: la violencia contra las mujeres.

Así lo señaló la cabildante de la Unión Patriótica (coalición del Pacto Histórico) mediante un video que compartió el 18 de julio de 2026 desde su cuenta de Instagram.

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Kerstin Guenther responde al video viral de Luis Miguel Castillo y rechaza que una hamburguesa la vuelva interesada - crédito @kerstinguenther/tiktok

Sánchez inició su intervención de esta forma: “Mientras todo el mundo habla de si se pide una hamburguesa triple o no, de si las mujeres que viajan más o menos consiguen o no pareja, resulta que hay una realidad que no podemos obviar y es el hecho de que las mujeres diariamente son víctimas de violencia y víctimas de feminicidio en este país".

La concejala capitalina recordó tres casos que no dejaron de retumbarle en su mente en esa misma semana.

“El primero de ellos es el de Alejandra Vergara (una ciudadana venezolana residente en Bogotá), una mujer que aceptó la salida, una invitación a una primera cita y que en esta primera cita este tipo decidió dispararle en la cara desfigurándole su rostro y que además la tiene amenazada de que si llega a denunciar, pues básicamente, pues terminará con su vida”, señaló Sánchez.

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Declaraciones de la concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez Barreto - crédito @heidy_up/IG

“El segundo caso de una mujer (identificada como Mónica Pérez) que se baja de un taxi el 15 de julio en el municipio de Fusagasugá y el taxista, que a pesar de que es testigo de que su pareja o expareja está agrediéndola, en lugar de bajarse a socorrerla o de salir con ella en el mismo vehículo, casi que sale con la puerta abierta huyendo del lugar”, relató la cabildante.

Por tal motivo, Sánchez expresó que “la insolidaridad, la apatía, la indiferencia mata a las mujeres diariamente”.

Mientras que el tercer caso que mencionó la concejala bogotana fue “el de Rosa Mayerly, una mujer que trabajaba en Homecenter (una de las sedes ubicada en el vecino municipio de Soacha), que había denunciado en varias oportunidades ser acosada por este personaje, que el tipo entra, la agrede en pleno establecimiento público”.

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Sánchez compartió el video en su cuenta de Instagram el viernes 17 de julio de 2026 - crédito @heidy_up/IG

En este último caso la cabildante hizo una precisión sobre el feminicidio de Olaya.

“Yo aquí quiero saludar al señor, a la persona que cogió un tubo o algo parecido y que intentó apartar al feminicida de Rosa. Esto es una acción que salva vidas”, precisó Sánchez, al resaltar que “la indiferencia mata cotidianamente a las mujeres”.

Este elemento (la indiferencia), detalló la concejala, “es lo que permite que las mujeres sigan en ese círculo de violencia que no permite que tengan tornos cuidadores”.

El hecho de que haya personas a su lado que les estén apoyando permite que muchas salgan de ese círculo y no sean víctimas de feminicidio.

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El 14 de julio, Sánchez compartió un mensaje en X en el que se sumó a la ola de rechazo e indignación por el caso de Olaya Coronado.

“Las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, incluso en espacios donde deberían sentirse protegidas. Cada feminicidio evidencia que la violencia machista continúa arrebatando vidas y que las medidas de prevención y protección siguen siendo insuficientes”, escribió la cabildante.

Sánchez se refirió desde su perfil de X al feminicidio de Rosa Mayerly Olaya - crédito @heidy_up/X

Al final de su mensaje, Sánchez pidió acciones urgentes para que el crimen no quede impune.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y esperamos una investigación diligente, que haya justicia para Rosa y que este crimen no quede en la impunidad”, cierra el mensaje de la concejala bogotana.

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