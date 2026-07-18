Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 18 de julio

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

Los resultados de la Lotería de Risaralda ya están disponibles para consulta. Este tradicional sorteo, que ha estado presente en la vida de los colombianos desde 1981, no solo ofrece la posibilidad de transformar la vida de sus ganadores, sino que también se ha consolidado como un pilar fundamental para el financiamiento de proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda.

Desde su creación, hace más de cuatro décadas, tuvo como objetivo principal generar recursos para el desarrollo de la región. Desde entonces, los ingresos obtenidos a través de este juego han sido destinados a iniciativas que impactan directamente a las comunidades locales, especialmente en el Eje Cafetero, una de las zonas más emblemáticas de Colombia.

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Los fondos recaudados han sido utilizados para fortalecer áreas clave, contribuyendo al progreso de miles de personas en el departamento. Este modelo de redistribución de recursos ha permitido que el juego de azar trascienda su propósito inicial, convirtiéndose en un instrumento de transformación.

Los números ganadores del sorteo 2959

Fecha: 17 de Julio de 2025.

Números ganadores: 2990.

Serie: 210.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

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Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Todo sobre la Lotería de la Risaralda

El premio mayor de la Lotería de Risaralda, que asciende a 1.400 millones de pesos colombianos, se ha convertido en un atractivo importante para los jugadores de azar en Colombia. Este sorteo, que se realiza cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), es una de las iniciativas más emblemáticas del departamento de Risaralda, ubicado en la región cafetera del país. En caso de coincidir con un día festivo, el sorteo se traslada al siguiente día hábil, garantizando así su continuidad.

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Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la lotería no solo representa una oportunidad de ganar premios, sino también un mecanismo para contribuir al progreso de la comunidad.

El departamento de Risaralda, conocido por su riqueza cafetera y su ubicación estratégica en el occidente colombiano, ha encontrado en esta lotería una fuente de ingresos significativa para financiar iniciativas que beneficien a su población. Los recursos generados por la venta de boletos se destinan a programas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes.