Habló estadounidense señalado de abusar a un menor en el balcón de un apartamento en Bogotá: “Ni por un minuto pensamos en renunciar”

Habló estadounidense señalado de abusar a un menor en el balcón de un apartamento en Bogotá- crédito Imagen Ilustrativa Infobae - captura de pantalla Google Maps

El domingo 14 de junio de 2026, un fuerte operativo policial tuvo lugar en el sector de Usaquén, al norte de Bogotá, luego de que vecinos de un edificio alertaron sobre un posible caso de abuso sexual contra un niño de aproximadamente seis años.

Los implicados eran familia de Grant Gail, que en 2024 hicieron oficial el proceso de adopción de tres hermanos colombianos y presentaron las pruebas de que no hubo ningún tipo de abuso contra los menores de edad.

Tras las aclaraciones, el padre estadounidense afirmó en una entrevista con Semana, el escándalo del que fue protagonista no alteró la decisión de seguir adelante con el proceso y llevar a los niños juntos a Estados Unidos.

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Gail, gerente de una planta química en Estados Unidos, también recordó cómo empezó el episodio en el balcón del departamento que habían alquilado en Colombia, cuando intentaba calmar a su hijo del medio tras una pelea entre hermanos por un carro de juguete nuevo. El matrimonio había decidido usar ese espacio para contener berrinches porque ofrecía aire fresco y les permitía reducir el ruido dentro del edificio.

Según su versión, el niño tenía antecedentes de problemas de conducta y la pareja aplicó herramientas aprendidas en cursos obligatorios previos a la adopción. Entre ellos mencionó la Intervención Relacional Basada en la Confianza, conocida como TBRI, una estrategia de crianza orientada a reconstruir vínculos con niños que han sufrido trauma y abuso.

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El ciudadano estadounidense Grant Gail quedó en libertad en Bogotá tras descartarse indicios de abuso o violencia en el caso que lo involucraba con tres menores de edad - crédito Colombia Oscura/X

Grant Gail sostuvo que en el balcón “le daba palmadas suaves en la espalda a su hijo mientras le repetía que todo estaba bien y que ambos necesitaban calmarse. Esa práctica, señaló, buscaba generar en el menor una sensación de seguridad para ayudar a reequilibrar su sistema nervioso”.

Fue entonces cuando una mujer comenzó a gritar y a señalar, y poco después varios hombres también empezaron a gritar. Preocupado por la seguridad del niño, el padre dijo que lo llevó al interior del departamento para seguir tranquilizándolo.

Al regresar a la sala, escuchó a su esposa pedir ayuda entre llanto. Contó al medio citado que “había dos hombres intentando forzar la puerta, que le gritaban a su pareja para que los dejara entrar y que incluso metieron un pie para impedir que la cerraran, con la intención de llevarse al menor”.

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Las horas siguientes, relató, estuvieron marcadas por la confusión, la separación de la familia y el miedo. Gail dijo que durante las primeras 48 horas pasó de no entender lo que ocurría a temer por su esposa y sus hijos, después de recibir un mensaje de texto en el que ella le advertía que una multitud se había reunido abajo mientras los trasladaban en una ambulancia.

El estadounidense dijo en su relato que esas mismas personas agitaban la ambulancia con su familia dentro. Más tarde, añadió, fue sacado por la Policía a través de la turba que lo esperaba y que, según su percepción, quería matarlo.

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La familia aseguró que nunca pensó en renunciar al proceso

La defensa de Grant Gail anunció acciones legales contra quienes grabaron y difundieron los videos del caso en el norte de Bogotá, al considerar que habrían generado interpretaciones erróneas que derivaron en la investigación - crédito Colprensa y Colombia Oscura/X

El padre en proceso de adopción de los menores colombianos describió además el desconcierto que vivieron dentro del departamento ante la llegada de agentes armados en un país cuyo idioma apenas comprendían. Grant Gail dijo que no les ofrecieron traductor y que él y su esposa tuvieron que permanecer allí, confundidos y asustados, mientras más policías ingresaban al inmueble y revisaban pasaportes y documentos de los niños.

Cuando lo escoltaron afuera, contó que los agentes intentaron cubrirlo lo más posible. “Lo único que podía ver era el suelo y los pies de la gente mientras intentaban darme patadas en la cara”, dijo a la revista.

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Pese a ese cuadro, el estadounidense destacó el trato que recibió de los policías con los que interactuó y agradeció que garantizaran el debido proceso y su protección. También reconoció la labor del abogado Fabio Humar y su equipo, cuya intervención calificó de determinante.

La aclaración del caso, según su testimonio, no dependió solo de la valoración inicial de las autoridades. Su hijo del medio explicó qué había ocurrido y por qué estaba en el balcón, mientras la hija mayor, que observó la escena a través de las puertas de vidrio, aportó un relato que ayudó a desmontar la acusación.

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Grant Gail señaló que la verdad había quedado establecida con claridad y se formalizó el proceso de adopción de los tres niños colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gail sostuvo que, aun cuando los hechos ya habían sido aclarados, las amenazas contra su vida continuaron tanto en Colombia como en su país. En la entrevista con Semana, afirmó que la verdad había quedado establecida con claridad, pero que las consecuencias del episodio los perseguirán de por vida.

La respuesta a la duda central de esa jornada, dijo, fue inmediata y nunca cambió: ni él ni su esposa pensaron “ni por un minuto” en abandonar la adopción. Según explicó, ambos amaban a los niños desde 2024 y su compromiso se fortaleció después del ataque.

El proceso siguió adelante y terminó con la formalización de la adopción. Ahora, señaló, la familia espera comenzar su nueva vida junta en Estados Unidos.

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