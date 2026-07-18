Colombia

Gobernador del Huila expone crisis de seguridad a Abelardo de la Espriella, que promete reforzar la presencia militar en el departamento

Rodrigo Villalba cuestionó los resultados de la política de paz total, advirtió sobre la expansión de las disidencias en la región y recibió el compromiso del presidente electo de revisar las principales necesidades del departamento durante los primeros 100 días de gobierno

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Dos hombres observan un mapa del Huila. Al fondo, militares con rifles, un helicóptero y vehículos tácticos avanzan en un paisaje montañoso.
El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunieron en Neiva para revisar la situación de orden público del departamento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, aseguró que el principal desafío que enfrenta el departamento es el deterioro del orden público y afirmó que la política de paz total impulsada por el Gobierno saliente de Gustavo Petro no logró contener la expansión de las disidencias armadas en la región.

Sus declaraciones se conocieron luego de la reunión que sostuvo en Neiva con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que anunció que la seguridad será una de las prioridades de su administración a partir del 7 de agosto.

El encuentro hizo parte de la agenda de empalme regional del mandatario electo y reunió a los alcaldes de los 37 municipios del Huila, al equipo del gobierno entrante y a representantes de la administración departamental.

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Durante la jornada se discutieron proyectos estratégicos para el departamento, aunque el tema que dominó la conversación fue la recuperación de la seguridad.

En entrevista con Blu Radio, Villalba afirmó que salió satisfecho con los compromisos adquiridos por De la Espriella, especialmente con el anuncio del regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) Cinco al departamento.

“Me voy tranquilo porque el presidente electo entendió que la principal necesidad del Huila hoy es recuperar la seguridad. Sin ese componente será muy difícil consolidar el desarrollo económico y social de la región”, sostuvo el gobernador.

Según explicó, la Fudra Cinco fue creada para fortalecer las operaciones militares contra los grupos armados ilegales que operan en el sur del país, pero permaneció en el departamento apenas seis meses antes de ser trasladada a otra zona.

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Alias Iván Mordisco es señalado por las autoridades como uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc que mantienen presencia en varias regiones del país - crédito Europa Press
Alias Iván Mordisco es señalado por las autoridades como uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc que mantienen presencia en varias regiones del país - crédito Europa Press

Para Villalba, el retorno de esa unidad permitirá reforzar la presencia del Ejército en una región que comparte límites con Cauca, Caquetá, Meta, Putumayo y el sur del Tolima, corredores que considera estratégicos para la movilidad de las estructuras armadas ilegales.

El mandatario departamental señaló que esa condición geográfica convierte al Huila en un territorio especialmente vulnerable.

“Teníamos seis años de tranquilidad después del acuerdo con las antiguas Farc, pero desde 2023 comenzaron a aparecer nuevamente las disidencias y el problema fue creciendo hasta afectar buena parte del departamento”, explicó.

De acuerdo con su balance, los primeros reportes de presencia de estos grupos surgieron en los municipios de Baraya y Tello. Posteriormente, dijo, las estructuras se expandieron hacia diferentes zonas de la cordillera Oriental y, más adelante, alcanzaron sectores de la cordillera Central.

Villalba aseguró que durante el último año advirtió en repetidas oportunidades al Gobierno nacional sobre el deterioro del orden público.

El gobernador afirmó que participó en más de veinte consejos de seguridad con ministros, altos mandos militares y autoridades de Policía, escenarios en los que insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

En ese contexto, cuestionó la estrategia de paz total impulsada por la administración saliente.

“A mi juicio, la paz total no salió bien. Se intentó reunir en un mismo proceso organizaciones con características completamente distintas. Algunas tenían naturaleza política y otras eran estructuras criminales dedicadas exclusivamente al narcotráfico y la extorsión”, manifestó.

Según Villalba, esa situación terminó generando incertidumbre sobre el alcance de las operaciones militares y facilitó el fortalecimiento de organizaciones ilegales que hoy mantienen presencia en varias zonas del departamento.

A pesar de la complicación, el senador huilense Rodrigo Villalba se encuentra estable y podría ser dado de alta este martes. Foto: Colprensa
El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, aseguró que el principal reto del departamento es recuperar la seguridad y pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública - crédito Colprensa

El gobernador sostuvo que el principal reclamo de los habitantes del Huila ya no está relacionado con infraestructura o inversión social.

“Hoy la gente pide seguridad. Ese es el clamor que escuchamos permanentemente en los municipios”, aseguró.

Durante la visita a Neiva, el presidente electo respaldó ese diagnóstico y anunció que el fortalecimiento de la presencia militar será una de las primeras medidas de su administración.

En su intervención también lanzó un mensaje directo a dos cabecillas de las disidencias de las Farc que, según las autoridades, tienen influencia en el sur del país.

De la Espriella exigió a alias Bleiner, también conocido como El Viejo, integrante de la estructura de Iván Mordisco, y a Cristian Alexei Rocha Ordóñez, alias Sergio Carvajal, señalado como integrante de las disidencias lideradas por alias Calarcá, que se sometan a la justicia o enfrentarán operaciones militares.

“Voy a liberar este departamento de la inseguridad”, afirmó el mandatario electo durante su discurso.

Además del componente de seguridad, la reunión permitió revisar varias iniciativas económicas para el Huila.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el regreso de la FUDRA Cinco al Huila y afirmó que la recuperación del orden público será una prioridad de su gobierno - crédito Fernando Vergara/AP
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el regreso de la FUDRA Cinco al Huila y afirmó que la recuperación del orden público será una prioridad de su gobierno - crédito Fernando Vergara/AP

Villalba destacó que el departamento continúa siendo el principal productor de café del país, con cerca del 20% de la producción nacional y más de 2,5 millones de sacos al año.

También resaltó el liderazgo del Huila en la producción de tilapia, actividad que representa el 39% del total nacional y concentra el 95% de las exportaciones colombianas de ese producto.

El gobernador también presentó proyectos relacionados con energías renovables, minería, turismo y la creación de una empresa de economía mixta para producir fertilizantes a partir de reservas de roca fosfórica y roca calcárea existentes en el departamento.

Según explicó, De la Espriella expresó su respaldo inicial a esa iniciativa, mientras que el resto de los proyectos será revisado durante los primeros cien días del nuevo gobierno para determinar su viabilidad técnica y presupuestal.

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