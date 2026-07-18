Cancillería defendió la presencia de Rosa Villavicencio en la llegada de colombianos deportados desde EE. UU., entre ellos ‘Beto’ Coral

La canciller Rosa Villavicencio recibió a los colombianos retornados el 16 de julio en el aeropuerto de Bogotá, en un operativo de acompañamiento institucional liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores - crédito Cancillería de Colombia

La Cancillería defendió la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, en el recibimiento del activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como ‘Beto’ Coral, y de otros colombianos deportados desde Estados Unidos, tras las críticas que surgieron por su participación en ese operativo.

En un comunicado, la cartera explicó que la presencia de Villavicencio durante la recepción de los 73 colombianos que regresaron al país el 16 de julio no obedeció a un hecho aislado.

Frente a los señalamientos de que la ministra no había asistido a otros operativos similares, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que ha encabezado varias jornadas de retorno entre 2025 y 2026, como parte de la estrategia de retorno digno impulsada por el Gobierno nacional.

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En el comunicado oficial, el Ministerio sostuvo que la presencia de la ministra “reafirma una política de Estado consolidada desde el inicio de esta administración” y precisó que el acompañamiento a los colombianos retornados hace parte de una estrategia permanente de retorno digno.

Además, aseguró que el liderazgo de Villavicencio “no es un hecho aislado, sino la continuidad de una directriz presidencial orientada a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y la atención integral de nuestros compatriotas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que defendió la gestión de la canciller Rosa Villavicencio - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

La Cancillería también rechazó las versiones que calificó como desinformación sobre la actuación de la ministra y reiteró que su presencia en este tipo de jornadas ha sido constante durante los últimos dos años.

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La Cancillería recordó otros operativos encabezados por la ministra

Como parte de su respuesta, el Ministerio enumeró varios operativos de retorno en los que Rosa Villavicencio participó personalmente.

Según la entidad, el 24 de octubre de 2025 la canciller encabezó la recepción y el acompañamiento de 17 colombianos que regresaron desde Venezuela, quienes fueron atendidos en el Puente Internacional Atanasio Girardot tras gestiones diplomáticas adelantadas por el Gobierno nacional.

Asimismo, recordó que el 27 de julio de 2025 lideró la recepción de 603 connacionales en el Puente Internacional de Rumichaca, donde se coordinó atención humanitaria y acompañamiento institucional para facilitar su ingreso al país.

El Ministerio también señaló que el 19 de febrero de 2026 Villavicencio dio la bienvenida a un grupo de colombianos que retornó en un vuelo humanitario procedente de Estados Unidos, encabezando el dispositivo interinstitucional dispuesto para atender a los pasajeros.

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Según la Cancillería, Rosa Villavicencio ha encabezado diversos operativos de recepción de colombianos retornados durante 2025 y 2026, como parte de la estrategia de retorno digno impulsada por el Gobierno nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

En el mismo comunicado, el Ministerio presentó un balance de las acciones adelantadas dentro de la estrategia de retorno digno.

La cartera informó que entre 2025 y 2026 coordinó 187 vuelos de retorno, de los cuales 142 procedieron de Estados Unidos, permitiendo el regreso de 16.988 colombianos.

Según explicó la Cancillería, estos operativos incluyen atención en salud mental, orientación, apoyo humanitario y articulación con diferentes entidades del Estado para facilitar el proceso de reintegración de los connacionales.

La entidad aseguró que este esfuerzo “responde al mandato constitucional de protección de los colombianos en el exterior” y reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de atención para quienes regresan al país.

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De igual forma, sostuvo que la presencia de la ministra durante los operativos busca verificar que cada procedimiento se desarrolle respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En ese sentido, afirmó que su acompañamiento permite garantizar que “cada retorno se ejecute bajo los más altos estándares de respeto y protección de la dignidad humana”.

Finalmente, la Cancillería aseguró que el Gobierno “continuará trabajando sin descanso, con el acompañamiento directo de sus funcionarios, para asegurar que cada colombiano que regresa al país lo haga con la certeza de que el Estado está presente para recibirlo y protegerlo”.

'Beto' Coral llegó a Bogotá en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana junto a otros 72 connacionales deportados desde Estados Unidos, tras permanecer un mes bajo custodia de autoridades migratorias - crédito Cancillería

El comunicado fue emitido después de las críticas generadas por la recepción de ‘Beto’ Coral, que llegó a Bogotá la noche del jueves a bordo de un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana junto con otros 72 connacionales deportados desde Estados Unidos.

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Coral permaneció un mes bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, solicitara su expulsión mediante un memorando en el que argumentó que su permanencia en ese país afectaba los intereses de la política exterior de Estados Unidos respecto a Colombia.

Tras su llegada al país, el activista aseguró que continuará desarrollando su actividad política desde Colombia y anunció que renunció a cualquier posibilidad de obtener asilo en Estados Unidos.

La Cancillería, por su parte, indicó que durante el tiempo en que Coral permaneció detenido adelantó las gestiones consulares necesarias para acompañar su proceso y garantizar que regresara al país con seguimiento institucional, protección de sus derechos y acompañamiento de las autoridades colombianas.

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