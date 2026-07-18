CVC ordena suspender vertimientos de Refinal S.A.S. en Candelaria tras denuncias ambientales en el río Fraile

CVC suspende descargas de aguas residuales de empresa en Candelaria por riesgo ambiental - crédito CVC - Google Maps

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ordenó la suspensión inmediata de los vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas, tanto tratadas como sin tratar, de la empresa Refinadora Nacional de Aceites y Grasas S.A.S. (Refinal S.A.S.) hacia la subderivación 7,3 del río Fraile, en el sector de El Carmelo, jurisdicción del municipio de Candelaria.

La medida fue adoptada como respuesta directa a las denuncias ambientales presentadas por habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia recurrente de olores ofensivos y posibles afectaciones a la calidad del agua y el entorno.

El proceso de inspección y vigilancia se intensificó tras recibir reportes ciudadanos y permitió a la Dirección Ambiental Regional Suroriente de la CVC identificar irregularidades en el manejo de aguas residuales por parte de la empresa. Según el comunicado oficial de la entidad, “en atención a recorridos de seguimiento y control previos y a las denuncias ambientales realizadas por la ciudadanía frente a los olores ofensivos percibidos, se intensificaron las acciones de inspección, vigilancia y control en sectores y actividades productivas ubicadas en el área de influencia, esto es, en el sector ‘El Carmelo’ de Candelaria”.

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La CVC ordenó la suspensión inmediata de vertimientos de aguas residuales de Refinal S.A.S. hacia el río Fraile en el sector El Carmelo, Candelaria - crédito CVC

Durante las labores de campo, la autoridad ambiental verificó que Refinal S.A.S. realizaba descargas de aguas residuales a la subderivación del río Fraile, lo que llevó a la imposición de una medida preventiva que obliga a la empresa a detener de inmediato cualquier vertimiento y a cumplir estrictamente la orden ambiental. La CVC enfatizó que “esta decisión corresponde a una actuación concreta adelantada en respuesta a las denuncias ambientales de la comunidad y a los hallazgos obtenidos durante las acciones de control desplegadas en el territorio”.

La comunidad de El Carmelo ha señalado que los olores desagradables han sido persistentes y que, en ciertos momentos, la situación ha afectado el bienestar de los habitantes del sector y de áreas circundantes. Ante este panorama, la autoridad ambiental reiteró su compromiso con la vigilancia y el seguimiento permanente de las actividades productivas que puedan representar un riesgo para los recursos naturales, la calidad del agua, el aire y la salud de la población.

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En su comunicado a la opinión pública, la CVC precisó que “la Corporación realizará seguimiento permanente al cumplimiento de la medida y continuará las actuaciones dirigidas a identificar y controlar las actividades que puedan afectar el ambiente y la calidad de vida de la comunidad”. Además, aclaró que, aunque existen reportes de olores ofensivos en la ciudad de Cali, aún no hay certeza técnica de que estos provengan exclusivamente del sector de El Carmelo, por lo que la autoridad ambiental urbana mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen exacto del problema.

Las acciones de inspección y vigilancia permitieron identificar irregularidades en el manejo de aguas residuales por parte de la empresa, según el comunicado oficial - crédito CVC

La decisión de suspender los vertimientos a Refinal S.A.S. se suma a una serie de acciones preventivas que la CVC ha implementado en diferentes puntos de la región, especialmente en contextos donde el desarrollo industrial o agroindustrial puede poner en riesgo los ecosistemas acuáticos y la vida de las comunidades. La autoridad ambiental también ha insistido en la importancia de que las empresas del sector cumplan con la normatividad vigente en materia de tratamiento y disposición de aguas residuales, a fin de evitar sanciones administrativas y, sobre todo, daños irreversibles al entorno.

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La CVC subrayó que el monitoreo sobre el cumplimiento de las medidas impuestas será constante y que, de encontrar nuevas irregularidades, se procederá con las actuaciones administrativas y sancionatorias correspondientes. La entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe reportando situaciones que puedan poner en riesgo el ambiente, recordando que la participación activa de la comunidad es fundamental para fortalecer los mecanismos de control y protección de los recursos naturales.

La CVC aclaró que aún no hay certeza técnica de que los olores ofensivos en Cali provengan exclusivamente de El Carmelo y mantiene abiertas las investigaciones - crédito CVC / X

Por último, la CVC reiteró que mantendrá abiertas las investigaciones sobre los olores detectados en Cali y otras zonas, y que los resultados serán comunicados oportunamente. La autoridad ambiental enfatizó que “la vigilancia ambiental y el seguimiento a las denuncias ciudadanas son claves para prevenir afectaciones sobre los recursos naturales y la sal ud de las comunidades”, dejando clara su disposición para actuar de manera preventiva y correctiva en casos donde se detecte riesgo ambiental en el Valle del Cauca.

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