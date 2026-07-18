Colombia

Caso Joan Sebastián Durán Guerrero | Se conoció testimonio de segunda exesposa de agente de ICE que le disparó al colombiano en Maine

Por este caso el presidente de Colombia Gustavo Petro pidió la “acusación formal” contra el agente del ICE implicado en la muerte de Joan Sebastián

Guardar
Google icon
El video se convirtió en pieza clave para la investigación que se adelanta por parte de las autoridades norteamericanas, luego de lo que pasó en una de las cales de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

El caso del agente de inmigración David Brouillette, y por el que lo señalan a través de redes sociales (e incluso el presidente Gustavo Petro) de ser el asesino Joan Sebastián Durán Guerrero, el ciudadano colombiano de 26 años que fue asesinado en medio de un operativo de ICE en Biddeford, Maine, sigue generando conmoción en Estados Unidos.

Además de Ashley Brouillette, se conocieron nuevas declaraciones por parte de la segunda exesposa de Brouillette, Lucinda Brouillette, y que han arrojado luces sobre un presunto historial de violencia, coerción e intimidación, al tiempo que crecen los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y la respuesta oficial ante el caso del colombiano que causó manifestaciones en contra de ICE.

PUBLICIDAD

Lucinda Brouillette, en un comunicado enviado al Boston Globe, sostuvo: “Si me preguntan si creo que David Brouillette es capaz de este nivel de violencia extrema, mi respuesta es inequívocamente sí. Esa creencia no se basa en especulaciones, sino en mis propias experiencias durante muchos años”.

La mujer relató un patrón de control y amenazas, y detalló que presentó numerosas solicitudes de protección ante tribunales y otras instancias, algunas de las cuales fueron documentadas en expedientes judiciales obtenidos por el mismo medio.

El escándalo sobre el pasado de Brouillette estalló tras el asesinato de Durán Guerrero, que fue abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el lunes 13 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

Según la versión de las autoridades, Durán Guerrero no era el blanco principal del operativo.

El hecho se produjo cuando el colombiano conducía su vehículo y un agente disparó por “temor a la seguridad pública” al no detenerse, según explicó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Esposa de Joan Sebastián Durán habló por primera vez sobre el operativo de ICE en Estados Unidos en el que falleció el colombiano - crédito EFE/@cristina_corujo/X
El testimonio se conoció un día después del testimonio que brindó la esposa de Joan Sebastián Durán, Karolina Rojas, y que habló por primera vez sobre el operativo de ICE en Estados Unidos en el que falleció el colombiano - crédito EFE/@cristina_corujo/X

La segunda exesposa aseguró que la violencia y el comportamiento errático de Brouillette ya habían sido advertidos por su entorno más cercano.

“He temido durante mucho tiempo que su enojo, agresión y comportamiento en escalada terminaran por desencadenar una violencia grave, que pusiera vidas en peligro. Muchas veces creí que sería yo quien sufriría las consecuencias”, expresó Lucinda. Además, mencionó que en una ocasión su exmarido la amenazó con matarla usando un arma de fuego, motivo por el cual solicitó una orden de protección dos días antes de emitir el comunicado público.

Los antecedentes que marcan al agente de ICE David Brouillette: la primera exesposa

El historial de denuncias incluye acusaciones de acoso, daños a la propiedad, manipulación emocional y física, y amenazas reiteradas.

En documentos judiciales que conoció el mismo medio local, Lucinda Brouillette afirmó que su expareja se presentaba sin previo aviso en su hogar y lugar de trabajo, rompió su teléfono, dañó la estructura de su puerta y arrojó su ropa a un río.

“Es policía y me hace sentir que no puedo hacer nada al respecto”, escribió en una declaración de 2019. En otra, de enero de 2020, denunció que Brouillette la llamó casi 200 veces en dos días.

La primera exesposa del agente, Ashley Brouillette, también denunció abuso físico y psicológico. En entrevista con el Globe, ella relató que el agente Brouillette la había asfixiado, arrojado al suelo y una vez le lanzó agua hirviendo.

Ella es Ashley Brouillette, la primera exesposa del agente de ICE David Brouillette - crédito CBS News/Facebook
Ella es Ashley Brouillette, la primera exesposa del agente de ICE David Brouillette - crédito CBS News/Facebook

Ashley agregó que, después del tiroteo, el propio agente la llamó para justificar su actuación: “Me dijo que disparó porque el conductor venía hacia él”.

A pesar de las múltiples denuncias, un juez de Maine denegó la última solicitud de protección de Lucinda, al considerar que las pruebas presentadas eran “insuficientes para demostrar un peligro inmediato y presente”.

Lucinda Brouillette pidió respeto por la privacidad de su familia, pero puntualizó la importancia de dar a conocer su testimonio.

“Durante años me pregunté si alguien creería lo que viví. Ver que ahora otras personas con conocimiento de primera mano también salen a hablar resulta profundamente reconfortante. Si algo espero que ocurra tras compartir mi experiencia, es que los patrones de abuso, control coercitivo, intimidación y manipulación sean reconocidos y tomados en serio antes de que escalen”, contó la mujer, víctima de violencia por parte del agente de ICE.

Agente de ICE David Brouillette se aprovecharía de sus conocimientos: “Manipular”

En su comunicado, la exesposa también hizo referencia al pasado militar de Brouillette y a cómo él utilizaba su experiencia en inteligencia para intimidar y controlar su entorno.

“Frecuentemente se describía como alguien capaz de manipular personas, engañar y mantener el control en situaciones difíciles. Si esas afirmaciones eran reales o solo buscaban asustarme, contribuyeron a un ambiente de miedo que me dificultó aún más buscar ayuda”, relató la mujer que se sumó a Ashley.

El presidente Gustavo Petro solicitó al consulado de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero. - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro solicitó al consulado de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero. - crédito @petrogustavo/X

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado de manera oficial la identidad del agente involucrado en la muerte de Durán Guerrero.

Lucinda concluyó su declaración expresando sus condolencias a la familia de la víctima y a todos los afectados por la tragedia. “He sido cauta para no especular sobre el incidente en sí; no estuve allí y confío en que serán los investigadores y el sistema de justicia quienes determinen los hechos, no la opinión pública”, sostuvo al final de su declaración.

Mientras tanto, la comunidad sigue exigiendo transparencia y justicia en el proceso judicial.

Temas Relacionados

Joan Sebastián Durán GuerreroAgente de ICEDavid BrouilletteTestimonioSegunda exesposaLucinda BrouillettePrimera exesposaAshley BrouilletteHistorial de violenciaHomicidio de colombiano en Estados UnidosBiddefordMaineColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Shakira en la final del Mundial 2026, hora y dónde ver su show junto a Madonna, BTS y Justin Bieber en el medio tiempo del partido

La final del Mundial 2026 enfrentará el domingo 19 de julio a España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, encuentro que será disfrutado por millones de personas a través de señales oficiales

Shakira en la final del Mundial 2026, hora y dónde ver su show junto a Madonna, BTS y Justin Bieber en el medio tiempo del partido

Hijo de Cristina Hurtado rompe su propia regla en redes y desata ola de elogios: “Tienes que hablar en los videos”

Daniel Narváez Hurtado cambió el formato de sus publicaciones de cocina y ahora narró de principio a fin la nueva preparación que quiso enseñar a realizar

Hijo de Cristina Hurtado rompe su propia regla en redes y desata ola de elogios: “Tienes que hablar en los videos”

Contratación de escoltas de la UNP estaría suspendida por orden de una juez: “Genera una amenaza cierta sobre su estabilidad laboral”

El presidente electo Abelardo de la Espriella había advertido sobre el proceso de adjudicación, solicitando públicamente la intervención urgente de la Procuraduría y la revisión de los contratos

Contratación de escoltas de la UNP estaría suspendida por orden de una juez: “Genera una amenaza cierta sobre su estabilidad laboral”

EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

En la actualidad, la mayoría de los conjuntos han oficializado parte de sus movimientos, destacando la llegada de futbolistas provenientes de otras ligas sudamericanas y la promoción de talentos juveniles

EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

Las artistas Natalia Mendieta y Lorenza Panero reflexionan sobre la idea de paisaje en su exposición ‘Evanescente’

La muestra, que estará abierta hasta el 9 de septiembre en la galería la Balsa de Bogotá, invita a reconstruir el entorno desde el encuentro de elementos opuestos y la participación sensorial de cada visitante

Las artistas Natalia Mendieta y Lorenza Panero reflexionan sobre la idea de paisaje en su exposición ‘Evanescente’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira en la final del Mundial 2026, hora y dónde ver su show junto a Madonna, BTS y Justin Bieber en el medio tiempo del partido

Shakira en la final del Mundial 2026, hora y dónde ver su show junto a Madonna, BTS y Justin Bieber en el medio tiempo del partido

Hijo de Cristina Hurtado rompe su propia regla en redes y desata ola de elogios: “Tienes que hablar en los videos”

Laura G revela la millonaria diferencia entre los realities ‘La casa de los famosos’ de Colombia y Telemundo: “Me pagaban el doble”

Robaron al equipo de emisora ‘La Kalle’ en Corabastos: ofrecen recompensa por información para recuperar cámara y otros dispositivos

“Déjenme perderme en la rabia”:Así se desahogó Culotauro tras abandonar Colombia por amenazas

Deportes

EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

Millonarios vs. Colo-Colo - EN VIVO amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del “Embajador”

Benfica cierra el acuerdo por Jhon Durán: préstamo con opción de compra de 30 millones

Tadej Pogačar se llevó la victoria en la etapa 14 del Tour de Francia, y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la general

La selección Colombia Femenina dio a conocer las futbolistas convocadas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026