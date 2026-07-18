Caso Joan Sebastián Durán Guerrero | Se conoció testimonio de segunda exesposa de agente de ICE que le disparó al colombiano en Maine

El video se convirtió en pieza clave para la investigación que se adelanta por parte de las autoridades norteamericanas, luego de lo que pasó en una de las cales de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

El caso del agente de inmigración David Brouillette, y por el que lo señalan a través de redes sociales (e incluso el presidente Gustavo Petro) de ser el asesino Joan Sebastián Durán Guerrero, el ciudadano colombiano de 26 años que fue asesinado en medio de un operativo de ICE en Biddeford, Maine, sigue generando conmoción en Estados Unidos.

Además de Ashley Brouillette, se conocieron nuevas declaraciones por parte de la segunda exesposa de Brouillette, Lucinda Brouillette, y que han arrojado luces sobre un presunto historial de violencia, coerción e intimidación, al tiempo que crecen los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y la respuesta oficial ante el caso del colombiano que causó manifestaciones en contra de ICE.

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Lucinda Brouillette, en un comunicado enviado al Boston Globe, sostuvo: “Si me preguntan si creo que David Brouillette es capaz de este nivel de violencia extrema, mi respuesta es inequívocamente sí. Esa creencia no se basa en especulaciones, sino en mis propias experiencias durante muchos años”.

La mujer relató un patrón de control y amenazas, y detalló que presentó numerosas solicitudes de protección ante tribunales y otras instancias, algunas de las cuales fueron documentadas en expedientes judiciales obtenidos por el mismo medio.

El escándalo sobre el pasado de Brouillette estalló tras el asesinato de Durán Guerrero, que fue abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el lunes 13 de julio de 2026.

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Según la versión de las autoridades, Durán Guerrero no era el blanco principal del operativo.

El hecho se produjo cuando el colombiano conducía su vehículo y un agente disparó por “temor a la seguridad pública” al no detenerse, según explicó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

El testimonio se conoció un día después del testimonio que brindó la esposa de Joan Sebastián Durán, Karolina Rojas, y que habló por primera vez sobre el operativo de ICE en Estados Unidos en el que falleció el colombiano - crédito EFE/@cristina_corujo/X

La segunda exesposa aseguró que la violencia y el comportamiento errático de Brouillette ya habían sido advertidos por su entorno más cercano.

“He temido durante mucho tiempo que su enojo, agresión y comportamiento en escalada terminaran por desencadenar una violencia grave, que pusiera vidas en peligro. Muchas veces creí que sería yo quien sufriría las consecuencias”, expresó Lucinda. Además, mencionó que en una ocasión su exmarido la amenazó con matarla usando un arma de fuego, motivo por el cual solicitó una orden de protección dos días antes de emitir el comunicado público.

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Los antecedentes que marcan al agente de ICE David Brouillette: la primera exesposa

El historial de denuncias incluye acusaciones de acoso, daños a la propiedad, manipulación emocional y física, y amenazas reiteradas.

En documentos judiciales que conoció el mismo medio local, Lucinda Brouillette afirmó que su expareja se presentaba sin previo aviso en su hogar y lugar de trabajo, rompió su teléfono, dañó la estructura de su puerta y arrojó su ropa a un río.

“Es policía y me hace sentir que no puedo hacer nada al respecto”, escribió en una declaración de 2019. En otra, de enero de 2020, denunció que Brouillette la llamó casi 200 veces en dos días.

La primera exesposa del agente, Ashley Brouillette, también denunció abuso físico y psicológico. En entrevista con el Globe, ella relató que el agente Brouillette la había asfixiado, arrojado al suelo y una vez le lanzó agua hirviendo.

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Ella es Ashley Brouillette, la primera exesposa del agente de ICE David Brouillette - crédito CBS News/Facebook

Ashley agregó que, después del tiroteo, el propio agente la llamó para justificar su actuación: “Me dijo que disparó porque el conductor venía hacia él”.

A pesar de las múltiples denuncias, un juez de Maine denegó la última solicitud de protección de Lucinda, al considerar que las pruebas presentadas eran “insuficientes para demostrar un peligro inmediato y presente”.

Lucinda Brouillette pidió respeto por la privacidad de su familia, pero puntualizó la importancia de dar a conocer su testimonio.

“Durante años me pregunté si alguien creería lo que viví. Ver que ahora otras personas con conocimiento de primera mano también salen a hablar resulta profundamente reconfortante. Si algo espero que ocurra tras compartir mi experiencia, es que los patrones de abuso, control coercitivo, intimidación y manipulación sean reconocidos y tomados en serio antes de que escalen”, contó la mujer, víctima de violencia por parte del agente de ICE.

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Agente de ICE David Brouillette se aprovecharía de sus conocimientos: “Manipular”

En su comunicado, la exesposa también hizo referencia al pasado militar de Brouillette y a cómo él utilizaba su experiencia en inteligencia para intimidar y controlar su entorno.

“Frecuentemente se describía como alguien capaz de manipular personas, engañar y mantener el control en situaciones difíciles. Si esas afirmaciones eran reales o solo buscaban asustarme, contribuyeron a un ambiente de miedo que me dificultó aún más buscar ayuda”, relató la mujer que se sumó a Ashley.

El presidente Gustavo Petro solicitó al consulado de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero. - crédito @petrogustavo/X

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado de manera oficial la identidad del agente involucrado en la muerte de Durán Guerrero.

Lucinda concluyó su declaración expresando sus condolencias a la familia de la víctima y a todos los afectados por la tragedia. “He sido cauta para no especular sobre el incidente en sí; no estuve allí y confío en que serán los investigadores y el sistema de justicia quienes determinen los hechos, no la opinión pública”, sostuvo al final de su declaración.

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Mientras tanto, la comunidad sigue exigiendo transparencia y justicia en el proceso judicial.