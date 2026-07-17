Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 17 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 3.257,47 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0,81% respecto al precio de cierre previo de 3.231,45 pesos. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,35%, aunque en términos interanuales experimenta una bajada del 14,47%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 11,02%, por debajo de la volatilidad de referencia del 13,28%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario en este momento.

PUBLICIDAD

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol hoy 17 de julio: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 17 de julio: verifique el signo ganador

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Junior y América sacuden el mercado con Guillermo Paiva

A una semana del inicio del campeonato del segundo semestre, los 20 equipos del fútbol colombiano terminan de armar sus plantillas con los mejores jugadores disponibles

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Junior y América sacuden el mercado con Guillermo Paiva

David Ospina no dejará el fútbol profesional: afirman que será nuevo guardameta de histórico club en México

El antioqueño de 37 años fue suplente de Camilo Vargas en la Copa del Mundo y se encuentra sin equipo tras terminar contrato con Nacional

David Ospina no dejará el fútbol profesional: afirman que será nuevo guardameta de histórico club en México

Wadith Manzur acudirá a instancias internacionales para posesionarse como congresista a pesar de ser investigado por corrupción

El equipo legal del senador electo busca que se revise la decisión judicial que le impide posesionarse como senador, argumentando posibles vulneraciones a sus derechos políticos

Wadith Manzur acudirá a instancias internacionales para posesionarse como congresista a pesar de ser investigado por corrupción

Abelardo de la Espriella ayudó a equipo juvenil de robótica para viajar a Japón: “El apoyo económico del Estado ha sido nulo”

Un grupo de 15 menores podrá representar al país en el Mundial RoboRave 2026 gracias a la donación que gestionó el mandatario electo

Abelardo de la Espriella ayudó a equipo juvenil de robótica para viajar a Japón: “El apoyo económico del Estado ha sido nulo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira compartió un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026

Shakira compartió un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026

Cintia Cossio explicó los motivos de su retiro de OnlyFans y cómo abordó el tema con su hijo: “No fue traumático”

Yina Calderón sorprendió al revelar si tiene planes de ser madre como su hermana Juliana Calderón: “Tan chévere”

Karol G dio más detalles de su ruptura con Feid: así describió la cantante lo que habría pasado entre los dos

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Junior y América sacuden el mercado con Guillermo Paiva

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Junior y América sacuden el mercado con Guillermo Paiva

David Ospina no dejará el fútbol profesional: afirman que será nuevo guardameta de histórico club en México

Deportes Tolima recibió un “golazo” de la Superintendencia de Sociedades: fuerte sanción a sus directivos

Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso que celebra los 80 años del cuadro azul