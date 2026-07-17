Colombia

Abelardo de la Espriella ayudó a equipo juvenil de robótica para viajar a Japón: “El apoyo económico del Estado ha sido nulo”

Un grupo de 15 menores podrá representar al país en el Mundial RoboRave 2026 gracias a la donación que gestionó el mandatario electo

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Abelardo de la Espriella y privados financiarán el viaje de los menores - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En redes sociales se hizo viral un video en el que el equipo de robótica de Colombia le pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella que los ayudara para poder viajar al mundial de la disciplina que se llevará a cabo en Japón.

En el audiovisual, entrenadores y algunos de los menores resaltaron que el equipo, conformado por 15 niños de Neiva, Barranquilla, Santa Marta y Envigado, no tenía los recursos para viajar a Asia y representar al país. Además, destacaron que en ediciones anteriores tuvieron que hacer diferentes actividades para representar al país en China y México, mientras que el año anterior, en la edición que se llevó a cabo en Australia, la nación no tuvo representación por falta de recursos.

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“Lamentablemente, el apoyo económico del Estado ha sido nulo, por eso nos ha tocado hacer diferentes actividades para recolectar dinero, así hemos podido ir a tres de las cuatro ediciones anteriores. A Australia no pudimos ir por falta de recursos... Presidente, nosotros ya hicimos nuestra parte, por favor, ayúdenos a representar a Colombia en Japón”, fue parte del mensaje que fue compartido por miles de usuarios en redes sociales.

El presidente electo ayudó a que los menores puedan viajar a Asia

Mundial RoboRave 2026
La competencia comenzará el 11 de agosto en Osaka - crédito Mundial RoboRave

El 17 de julio, a través de su cuenta de X, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que, con la ayuda de un empresario, financiarán el viaje del equipo de robótica nacional para que pueda representar al país en Japón.

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“Esta es la revolución de las cosas pequeñas: creer en nuestros niños, abrirles oportunidades y demostrarles que sus sueños sí importan. Gracias a un empresario de buen corazón, que decidió convertir la solidaridad en oportunidades reales, 15 niños de diferentes ciudades de Colombia viajarán a Japón con todos los gastos pagos para representar a nuestro país en un Mundial de Robótica”, escribió el nacido en Bogotá.

Abelardo de la Espriella en X
Este fue el mensaje que escribió el presidente electo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la publicación, De la Espriella afirmó que este hecho es una muestra de lo que pasará durante su gobierno con las alianzas que se ejecutarán entre el Estado y el sector privado.

“En la Patria Milagro impulsaremos políticas claras para respaldar el talento, la ciencia, la tecnología, la innovación y todas aquellas iniciativas que permitan que nuestros niños y jóvenes desarrollen su potencial y lleven el nombre de Colombia a lo más alto. Porque cuando la empresa privada y la sociedad se unen para creer en nuestra niñez, el futuro de Colombia comienza a construirse desde hoy”.

La publicación del presidente electo fue acompañada de un video en el que el abogado reveló a los menores y sus padres que podrán viajar a Asia.

“Como pueden ver, me llegó su video, y entonces le dije a mi equipo: ‘Tenemos que resolverles’. Un empresario de buen corazón nos ayudó y aquí tenemos para ustedes esta sorpresa; aquí, con nuestro empresario, tenemos para que los 15 niños viajen con todos los gastos cubiertos a Japón

Abelardo de la Espriella - Equipo de Robótica
El presidente electo entregó la ayuda al equipo juvenil de robótica - crédito Mundial RoboRave 2026 - @ABDELAESPRIELLA/X

Durante su discurso, De la Espriella afirmó que en su administración no podrá financiar todo con dinero del Estado, pero aclaró que para algunos temas lo más importante es gestionar y buscar soluciones con el sector privado, lo que mencionó como un trabajo que debe hacer el presidente y su equipo.

“Es lo que llamo yo la revolución de las cosas pequeñas; a veces el Estado no tiene el dinero, pero con un teléfono un presidente puede resolver un tema que parecería menor, pero que es de gran importancia. No solo es participar, es la transferencia de conocimiento. Estos niños podrán representar a nuestro país”.

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