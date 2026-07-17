Colombia

Hospital Serena del Mar suspende servicios a tres EPS por cartera cercana a $35.000 millones

El centro de alta complejidad atenderá solo urgencias vitales de usuarios de Coosalud, Nueva EPS y Proteger tras denunciar deudas y presión en urgencias

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Hospital Serena del Mar
El Hospital Serena del Mar solo atenderá urgencias vitales a usuarios de la EPS Coosalud - crédito Hospital Serena del Mar

El Hospital Serena del Mar, en Cartagena, confirmó la suspensión de servicios de salud a usuarios de Coosalud, Nueva EPS y Proteger, luego de denunciar una cartera morosa cercana a los 35.000 millones de pesos. La medida, según la institución, fue adoptada después de agotar espacios de diálogo con las EPS y busca proteger la sostenibilidad financiera del centro asistencial.

El hospital de alta complejidad atiende aproximadamente a 1.000 usuarios de estas tres entidades. Sin embargo, por ahora solo continuará recibiendo casos de urgencia vital, mientras se resuelve la situación de pagos pendientes. La decisión impacta a pacientes de la región Caribe que dependen de la red de servicios de la institución.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el director del hospital, Rafael González, explicó que las deudas corresponden a servicios ya prestados. Según dijo, la institución ha asumido costos de medicamentos, personal médico, insumos, infraestructura y operación, pero necesita recuperar esos recursos para no poner en riesgo la atención de otros pacientes.

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
Billetes Colombianos- crédito VisualesIA

Hay una de esas EPS que hace tres meses no nos gira un peso”, sostuvo González al explicar la gravedad del problema financiero.

Hospital advierte riesgo para su sostenibilidad

El director del Hospital Serena del Mar aseguró que la cartera acumulada por las tres EPS representa un impacto importante para la operación. Según explicó, el centro asistencial ha mantenido sus obligaciones con trabajadores y proveedores, pero la falta de pago empieza a presionar la capacidad de respuesta.

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El monto de estas tres EPS circula alrededor de los 35.000 millones de pesos, sumadas las tres deudas, y es un impacto importante”, afirmó González.

El directivo insistió en que no se trata de servicios proyectados, sino de atenciones ya realizadas. Según dijo, los pacientes recibieron atención médica y el hospital asumió los costos correspondientes. Por eso, considera necesario que las entidades responsables respondan por las obligaciones pendientes.

González también señaló que la sostenibilidad del hospital no solo afecta a la institución, sino a miles de usuarios que requieren atención en la región Caribe. En su explicación, afirmó que el centro debe “proteger y blindar” la atención para las personas que dependen de sus servicios.

La suspensión anunciada se da en un momento de presión sobre la red hospitalaria de la región. Según el director, el cierre de algunos hospitales y la suspensión de servicios en otros centros, como el Nuevo Hospital de Bocagrande, ha llevado a que más pacientes lleguen a Serena del Mar.

La emergencia médica se activó de inmediato, pero la gravedad de las lesiones obligó a la remisión al Hospital Serena del Mar, donde murió días después - crédito Hospital Serena del Mar
Hospital Serena del Mar - crédito Hospital Serena del Mar

Urgencias tendría ocupación cercana al 300 %

González advirtió que el servicio de urgencias del hospital enfrenta una ocupación muy alta por el aumento de pacientes remitidos o atendidos ante la falta de disponibilidad en otros centros asistenciales.

Hoy tenemos unas urgencias que probablemente están del orden del 300 % en ocupación”, detalló el director.

Esa presión, según explicó, obliga a la institución a usar sus recursos con mayor eficiencia. El hospital ha logrado mantenerse operativo por el esfuerzo de su equipo, sus accionistas y su operador, pero el directivo reconoció que existen retrasos con algunos proveedores.

Aun así, González aseguró que el respaldo de los accionistas y del operador ha permitido sostener la atención. La preocupación principal es que la cartera de las EPS continúe creciendo y limite la capacidad del hospital para responder a la demanda de servicios.

La medida frente a Coosalud, Nueva EPS y Proteger busca contener el impacto financiero mientras se buscan soluciones. Por ahora, el hospital mantendrá la atención de urgencias vitales, pero restringirá otros servicios a los usuarios de esas entidades.

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