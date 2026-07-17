Chance ilegal en Bucaramanga movería hasta $10.000 millones y financiaría bandas criminales

Imagen de referencia: Venta de lotería y chance . Cortesía: El Mundo CR

El negocio del chance ilegal en Bucaramanga y su área metropolitana está bajo la lupa de las autoridades por su presunta relación con estructuras criminales que operarían en la región. Según las investigaciones conocidas hasta ahora, esta actividad ilícita movería entre 7.000 y 10.000 millones de pesos y se habría convertido en una fuente de financiación para bandas delincuenciales.

Las autoridades investigan la posible participación de ‘Los del Sur’ y del ‘Tren de Aragua’ en esta red ilegal de apuestas. El caso preocupa no solo por el volumen de dinero que estaría circulando por fuera de los canales autorizados, sino también por su posible conexión con recientes hechos de violencia en Bucaramanga.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el coronel Héctor Daniel García Acevedo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que labores de inteligencia han permitido establecer que estas estructuras estarían detrás del negocio. La investigación busca determinar quiénes administran la red, cómo se mueve el dinero y quiénes se benefician económicamente.

Bandas criminales en Colombia - crédito Colprensa

Apuestas ilegales financiarían otras actividades criminales

El chance ilegal consiste en vender apuestas por fuera de los operadores autorizados. Según explicó la Policía, los vendedores usan talonarios o formatos improvisados en los que registran el número apostado y la lotería elegida, sin ningún control legal, tributario ni institucional.

PUBLICIDAD

“La venta de chance ilegal constituye un delito y representa una fuente de ingresos para organizaciones delincuenciales”, advirtió el coronel García.

El oficial también explicó que estos recursos dejan de ingresar a las rentas departamentales, que financian sectores como la salud. Por esa razón, el impacto del chance ilegal no se limita a la seguridad ciudadana: también afecta el recaudo público y debilita los recursos que deberían destinarse a servicios esenciales.

Las autoridades señalaron que ‘Los del Sur’, estructura vinculada por las investigaciones con tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en el área metropolitana, también habría incursionado en el negocio del chance ilegal para ampliar sus rentas ilícitas. A esa línea de investigación se suma el seguimiento a presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ que tendrían participación en esta actividad.

PUBLICIDAD

La hipótesis de las autoridades es que el dinero obtenido mediante apuestas ilegales podría servir para fortalecer otras actividades criminales. Por eso, la investigación no se concentra únicamente en quienes venden chance en la calle, sino en las personas que estarían coordinando, recaudando y distribuyendo las ganancias.

Manejo del dinero | archivo Colprensa

Autoridades rastrean la ruta del dinero

La Policía Metropolitana de Bucaramanga trabaja de manera coordinada con las autoridades judiciales para establecer la ruta del dinero y avanzar en la judicialización de los responsables. El propósito es identificar tanto a vendedores como a administradores y beneficiarios de esta red.

Las autoridades también investigan si hechos recientes de violencia estarían relacionados con disputas por el control del chance ilegal. Entre los casos bajo revisión aparecen el homicidio de un comerciante, propietario de un billar en el centro de Bucaramanga, y el atentado contra un hombre en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades manejan estos casos como líneas de investigación y no han presentado conclusiones definitivas sobre una relación directa. Sin embargo, el señalamiento muestra que el chance ilegal podría estar conectado con disputas territoriales y económicas entre estructuras delincuenciales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el peso de las economías ilegales en las ciudades. Aunque el chance ilegal puede parecer una actividad menor frente a otros delitos, las cifras estimadas muestran que se trata de un negocio con capacidad para mover miles de millones de pesos y alimentar redes criminales.

La advertencia de la Policía apunta a cerrar el paso a una fuente de financiación que afecta la seguridad, el recaudo público y la legalidad de las apuestas. En Bucaramanga, el reto será identificar a los responsables de la red y evitar que el dinero del chance ilegal siga fortaleciendo estructuras criminales.

PUBLICIDAD