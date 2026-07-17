Colombia

Alcalde de Tuluá pide al gobierno de De la Espriella reforzar seguridad en zona rural

Gustavo Vélez pidió apoyo nacional tras el ataque contra la estación de Policía de Barragán y advirtió presencia de disidencias en la zona alta

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Alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez - crédito Gustavo Vélez r / X
Alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez - crédito Gustavo Vélez r / X

El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, pidió al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella reforzar el apoyo nacional para enfrentar la presencia de grupos armados ilegales en la zona rural alta del municipio, luego del ataque contra la estación de Policía del corregimiento de Barragán.

El hecho dejó atemorizados a habitantes de ese sector del centro del Valle del Cauca. Según el reporte, los uniformados que se encontraban en la estación fueron atacados a disparos por presuntos integrantes del Frente 57 de las disidencias de las Farc. La reacción de policías y soldados que estaban en la zona permitió contener la acción y evitar personas lesionadas.

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Disidencias de las Farc | Europa Press
Disidencias de las Farc | Europa Press

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la tensión se mantiene entre la comunidad rural, que viene enfrentando la presión de estructuras armadas en zonas de media y alta montaña. Para el alcalde, la situación requiere una respuesta más fuerte del nivel nacional, especialmente en tecnología, capacidad operativa y presencia de fuerza pública.

El mandatario local aseguró que el municipio necesita recuperar condiciones de tranquilidad para proteger a la población y permitir que la inversión llegue a los sectores más apartados.

Vélez advierte presencia de disidencias en la montaña

Gustavo Vélez señaló que Tuluá atraviesa una situación compleja por la presencia de estructuras ilegales en áreas rurales. En su declaración mencionó al Frente 57 y a la Adán Izquierdo, dos grupos que, según el alcalde, generan preocupación en la media y alta montaña del municipio.

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Nosotros tenemos una situación compleja hacia la zona de media y alta montaña con la presencia de grupos insurgentes del Frente 57 y la Adán Izquierdo”, afirmó el mandatario tulueño.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Tuluá Gustavo Vélez y las autoridades de Policía y Ejército definieron acciones para el municipio
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Tuluá Gustavo Vélez y las autoridades de Policía y Ejército definieron acciones para el municipio - crédito cortesía Gobernación del Valle

El alcalde sostuvo que la seguridad no puede verse únicamente como una respuesta militar o policial ante ataques específicos. También la relacionó con la posibilidad de garantizar condiciones mínimas para que las comunidades puedan vivir, trabajar y acceder a oportunidades en territorios que históricamente han tenido mayores dificultades de presencia estatal.

Se necesita que se recupere la tranquilidad, la seguridad, para poder garantizar que la inversión llegue a los sectores más apartados”, dijo Vélez.

El llamado llega después del ataque en Barragán, un corregimiento donde la comunidad quedó en alerta por la posibilidad de nuevos hechos contra la fuerza pública o contra la población civil. Aunque no se reportaron personas heridas, el episodio aumentó la preocupación por el avance de grupos armados en la zona rural.

Alcalde espera empalme con De la Espriella

Vélez aseguró que está a la espera de que se defina la fecha del empalme regional que adelanta el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Su intención es reunirse con el nuevo Gobierno para exponer directamente las necesidades del centro del Valle del Cauca en materia de seguridad.

El mandatario local considera que la administración nacional entrante debe priorizar el fortalecimiento de capacidades en municipios afectados por la presencia de disidencias. Para Tuluá, dijo, el apoyo debe incluir mejores condiciones tecnológicas, mayor capacidad de reacción y más personal disponible en el territorio.

Es indudable que aquí lo que se requiere es un apoyo del gobierno nacional para mejorar las condiciones tecnológicas, para tener mayor capacidad de operatividad, para tener disposición tanto de oficiales como de militares que hagan presencia en nuestro territorio”, señaló.

El alcalde insistió en que la recuperación de la seguridad es clave para aprovechar las oportunidades de la media y alta montaña. Sin garantías para la población, los proyectos sociales, productivos e institucionales enfrentan mayores obstáculos para avanzar.

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