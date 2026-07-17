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Petro responde a EE. UU. por sanciones y defiende su política antidrogas con cifras de incautación

El presidente reaccionó a Luis Méndez y aseguró que su estrategia ha logrado incautaciones históricas sin usar violencia contra el campesinado

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Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del subsecretario adjunto estadounidense Luis Méndez, quien dijo desconocer si se levantarán las sanciones en su contra, y defendió su política antinarcóticos con cifras de incautación, extradición y erradicación voluntaria de cultivos.

En un trino, el mandatario cuestionó las estrategias basadas en la fuerza y aseguró que el aumento de los cultivos de hoja de coca ocurrió antes de su administración. “La fallida política antinarcóticos es la que hizo crecer los cultivos de hoja de Coca”, escribió, al atribuir ese resultado a la erradicación forzada aplicada entre 2020 y 2022, durante el gobierno Duque.

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Petro sostuvo que su gobierno ha logrado resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico. Según afirmó, su administración “ha incautado más de 3.300 toneladas de cocaína”, cifra que presentó como “la mayor de un gobierno en la historia de Colombia” y superior a lo acumulado por los tres gobiernos anteriores.

Publicación en X.com del usuario Gustavo Petro con su foto y nombre, mostrando un texto en español estructurado en cuatro puntos sobre política antinarcóticos
Gustavo Petro, presidente de Colombia, detalla en una publicación de X.com los resultados de su política antinarcóticos, que incluye la incautación de más de 3.300 toneladas de cocaína y la extradición de 800 mafiosos. (Vía X de Gustavo Petro)

La respuesta presidencial eleva de nuevo la tensión con Estados Unidos alrededor de las sanciones y la política antidrogas. El jefe de Estado buscó marcar distancia frente a las presiones que podrían exigir una estrategia más agresiva contra los cultivos ilícitos.

Petro defiende su relación con el campesinado

El presidente afirmó que el éxito de su política se explica porque no recurrió a la violencia contra las comunidades rurales. “El resultado exitoso de mi política antinarcóticos es porque no usé la violencia contra el campesinado”, señaló en su mensaje.

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Además, aseguró que su gobierno extraditó a “800 mafiosos de 38 nacionalidades” y que avanzó en erradicación voluntaria y sustitución de cultivos con apoyo campesino. Petro agregó que ya se registra una disminución de “25.000 hectáreas”, dato con el que intentó reforzar su defensa frente a los cuestionamientos internacionales.

Para el mandatario, insistir en la erradicación forzada puede agravar el conflicto en los territorios. En su trino advirtió que “si de nuevo el gobierno de EEUU le impone la violencia a la política de erradicación de cultivos, hará que se incremente la violencia en el país”.

Esa advertencia apunta al centro de su argumento: la lucha antidrogas no debe recaer sobre el campesinado, sino sobre las estructuras del narcotráfico. Petro sostiene que la sustitución voluntaria y el respaldo de las comunidades producen mejores resultados que la confrontación directa contra quienes cultivan coca por necesidad económica.

Presidente señala demanda mundial de cocaína

Petro también afirmó que la presión por el aumento de la demanda mundial de cocaína no puede atribuirse a su gobierno. “La presión por el aumento de la demanda mundial de cocaína no es responsabilidad de mi gobierno”, escribió.

Publicación en X.com del usuario Gustavo Petro con su foto y nombre, mostrando un texto en español estructurado en cuatro puntos sobre política antinarcóticos
Gustavo Petro, presidente de Colombia, detalla en una publicación de X.com los resultados de su política antinarcóticos, que incluye la incautación de más de 3.300 toneladas de cocaína y la extradición de 800 mafiosos. (Vía X de Gustavo Petro)

El mandatario dijo que esa posición se la expresó personalmente a Donald Trump y lanzó una crítica a la justicia estadounidense por los beneficios que, según él, reciben narcotraficantes extraditados desde Colombia. Advirtió que si esos capturados obtienen rebajas de penas o libertad a cambio de no enviar cocaína a Estados Unidos, “solo provocará que los narcos regresen a Colombia”.

Según Petro, ese eventual regreso podría derivar en nuevas violencias internas y en una expansión del negocio hacia otros mercados. En su mensaje mencionó a Europa, África, Suramérica, Australia y el mundo árabe como destinos hacia donde las redes criminales podrían redirigir la cocaína.

El presidente cerró su argumento con una advertencia sobre el cambio de las mafias en Estados Unidos. Aseguró que mientras la cocaína se desplaza hacia otros mercados, “la mafia cocainera en EEUU se traslada al Fentanilo”, al que describió como “30 veces más peligroso”.

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