Colombia

Cárcel de Itagüí en alerta: alias Douglas niega plan de fuga y pide pruebas

El vocero de paz rechazó la denuncia sobre un supuesto escape masivo y afirmó que su estado de salud hace inviable esa versión

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La cárcel La Paz de Itagüí albergaba reconocidos cabecillas vinculados a estructuras criminales, bajo un contexto clave de diálogos de paz - crédito Colprensa
Cárcel de Itagüí - crédito Colprensa

Alias Douglas rechazó las versiones sobre un presunto plan de fuga masiva en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, en Antioquia, y calificó la denuncia como una “película de ficción”. El pronunciamiento se conoció después de que el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, y el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, alertaran sobre una supuesta maniobra para escapar del penal.

La controversia tomó fuerza porque en ese establecimiento permanecen cabecillas y miembros de alto perfil de estructuras criminales como la Oficina de Envigado, La Agonía y Los Triana. Varios de ellos participan como voceros en mesas de paz urbana del Gobierno, lo que aumentó la atención política y judicial sobre la información divulgada.

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De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el Inpec ordenó reforzar de inmediato los esquemas de seguridad en el centro penitenciario. La entidad activó medidas de verificación, inspección y vigilancia mientras se revisa la veracidad de las alertas que han circulado sobre el supuesto plan.

Alias Douglas - Paz Urbana
Alias Douglas - crédito Visuales IA (Policía Nacional / Inpec)

En medio de esa tensión, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, vocero en el Espacio de Diálogo Sociojurídico del Valle de Aburrá, envió una carta al presidente del Concejo de Medellín para rechazar los señalamientos y pedir que no se use su nombre sin pruebas verificables.

Douglas rechaza versiones y habla de su salud

En la misiva, Muñoz Martínez afirmó que las declaraciones se habrían apoyado en “fuentes humanas no verificables” y sostuvo que no existe sustento probatorio suficiente para relacionarlo con un plan de fuga. También aseguró que la versión desconoce su estado de salud.

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No tiene lógica alguna llegar a considerar que una persona en la condición y estado crítico de salud como en el que me encuentro yo tenga la posibilidad de realizar un plan de fuga”, señaló en la carta.

Alias Douglas afirmó que padece más de diez patologías diagnosticadas, depende de oxígeno y se encuentra en una condición de “clara debilidad manifiesta”. Con ese argumento, sostuvo que la acusación resulta inviable desde el punto de vista físico y personal.

El vocero también elevó el tono de su respuesta al afirmar que la descripción hecha por De Bedout “parece más el libreto de una película de ficción” o una “conspiración e historia de vaqueros”. Su mensaje buscó desmarcarse de la denuncia y cuestionar la forma en que fue presentada públicamente.

Muñoz Martínez defendió además su comportamiento dentro del sistema penitenciario. Según dijo, ha cumplido 17 años de condena de manera “ejemplar” y con apego a la ley. Añadió que su compromiso con la paz y con la pena impuesta no depende del actual mandato presidencial.

Inpec refuerza controles en Itagüí

La polémica también llevó a la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, a pedir al director del Inpec una verificación inmediata de la información. La entidad respondió con medidas para reforzar la seguridad del establecimiento y revisar los protocolos internos.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Entre las decisiones adoptadas está el desplazamiento del director regional Noroeste, acompañado por una comisión de la Dirección General del Inpec, para inspeccionar controles y condiciones de seguridad en la cárcel de Itagüí.

El instituto también dispuso apoyo de los Grupos de Operaciones Especiales, especialmente durante las noches. A esto se suma el sistema de videovigilancia del penal, conformado por 36 cámaras que permanecen en funcionamiento y bajo monitoreo las 24 horas.

Alejandro De Bedout había denunciado que el presunto plan de fuga se ejecutaría el próximo 7 de agosto, durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Iván Cancino también se sumó a las alertas, mientras el Inpec avanzó en acciones preventivas.

En su carta, alias Douglas pidió al concejal retractarse de usar su nombre en estas versiones y, si cuenta con pruebas reales distintas a un “audio anónimo no verificable”, entregarlas formalmente a la justicia. También lo invitó a concentrar los esfuerzos del Concejo en problemas sociales urgentes de Medellín.

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