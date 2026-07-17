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Carro usado en Colombia: cómo revisar ante la DIJIN si es robado o está gemeleado

Las autoridades recomendaron hacer un peritaje antes de comprar un vehículo de segunda para evitar fraudes, alteraciones o problemas legales

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Investigaciones apuntan al Volkswagen Jetta y un Kia Picanto como vehículos usados para facilitar el escape y logística del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay - crédito @darcyquinnr/X
Carros usados en Colombia - crédito @darcyquinnr/X

Comprar un carro usado en Colombia exige más que revisar el precio, el estado mecánico o el kilometraje. Las autoridades recordaron que antes de cerrar cualquier negocio es clave verificar si el vehículo tiene antecedentes, si sus sistemas de identificación fueron alterados o si podría estar relacionado con casos de hurto, “gemeleo” o fraude.

La advertencia busca proteger a los compradores de carros de segunda y evitar que terminen involucrados en el delito de receptación. Por eso, la Secretaría de Seguridad de Bogotá recomendó acudir a revisiones autorizadas antes de entregar dinero, firmar documentos o recibir el automotor.

De acuerdo con la información publicada por Semana, una de las opciones disponibles es el peritaje en la Sala Técnica de Automotores de la DIJIN. Allí, especialistas revisan los antecedentes del vehículo y verifican sus sistemas de identificación para establecer si corresponden con la información legal del carro.

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Este procedimiento permite detectar posibles irregularidades antes de que el comprador asuma un riesgo económico o judicial. En el caso de los vehículos “gemeleados”, por ejemplo, se busca identificar si un automotor fue alterado para aparentar la identidad de otro carro legalmente registrado.

Consulta el historial de accidentes de un carro antes de comprarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Carro usado en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo agendar la revisión ante la DIJIN

Para acceder al peritaje, el interesado debe ingresar a la página web dispuesta por la Policía Nacional para este trámite. Una vez allí, debe seleccionar la opción de agendar cita, leer y aceptar los términos y condiciones, y definir el tipo de trámite que necesita realizar.

El sistema permite escoger la ciudad, la fecha y la hora de la revisión. Después, el usuario debe diligenciar los datos de la persona que solicita el servicio, la información del vehículo y confirmar la cita.

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El procedimiento tiene un costo de 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, que para este año equivalen a 116.726 pesos. Durante el peritaje se realizan revisiones mecánicas, técnicas y legales, con el fin de ofrecer mayor claridad sobre el estado y la procedencia del automotor.

Uniformado de la Dijín habla sobre las interceptaciones a las empleadas de Laura Sarabia
Uniformado de la Dijín

La recomendación es hacer esta revisión antes de concretar la compra, especialmente cuando el negocio se realiza con particulares o cuando el precio parece demasiado bajo frente al mercado. Una verificación oportuna puede evitar pérdidas de dinero, trámites fallidos o problemas legales posteriores.

Documentos que debe llevar el comprador

Para realizar el peritaje en la Sala Técnica de Automotores de la DIJIN, los interesados deben presentar documentos básicos del propietario y del vehículo. Entre ellos están la fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario, además del original y copia de la licencia de tránsito.

Si el vehículo no es llevado por el propietario, la persona que se presente debe llevar fotocopia de su cédula y una autorización del dueño, con firma y huella, para adelantar el proceso.

En el caso de vehículos nacionales e importados con menos de 10 años desde la fecha de matrícula inicial, se debe presentar copia de la factura inicial de compra y copia de la declaración de importación o certificado individual de aduana.

Para vehículos con más de 10 años, se requiere fotocopia de la factura de venta inicial y la declaración de importación o el certificado individual de empadronamiento. Estos documentos ayudan a verificar la trazabilidad del automotor y su registro.

Si el carro está registrado a nombre de una persona jurídica, también se necesita el registro de la Cámara de Comercio de la entidad y copia del documento de identidad del representante legal.

Las autoridades insisten en que comprar un carro usado sin revisión puede salir más costoso que pagar un peritaje. Antes de cerrar el negocio, el comprador debe confirmar que el vehículo no tenga señales de alteración, antecedentes dudosos o documentos incompletos. La verificación ante la DIJIN es una herramienta para reducir riesgos y tomar una decisión con mayor seguridad.

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