Representante del Centro Democrático se refirió a polémica con Abelardo de la Espriella por presidencia del Senado: “Esta es una decisión que le corresponde al Congreso”

- crédito Colprensa

El representante a la Cámara Andrés Forero aseguró este 17 de julio de 2026 que la disputa por la postulación de Alfredo Deluque a la presidencia del Senado no es un choque personal, sino un reclamo por lo que considera una tradición parlamentaria.

“Esta es una decisión que le corresponde al Congreso de la República y creemos que según la costumbre, según ese código no escrito, le correspondía al Centro Democrático”, expresó.

En declaraciones a medios de comunicación, el congresista negó que su partido esté buscando un enfrentamiento con el presidente electo Abelardo de la Espriella, mencionado en la controversia. “Nosotros no estamos cazando una pelea con el doctor De la Espriella”, dijo.

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Forero sostuvo que la posición del Centro Democrático se adoptó sin acuerdos políticos previos. “Sin reunirnos con el doctor De la Espriella, el Centro Democrático, sin ninguna clase de acuerdo burocrático, sin ningún cálculo político, sin ninguna clase de condicionamiento, decidimos ser parte de la bancada de gobierno”, afirmó.

Andrés Forero explica controversia por presidencia del Senado y postulación de Deluque - crédito redes sociales

En su intervención también se refirió a las designaciones del gabinete y al rol del Ejecutivo. “Al presidente, ¿qué le corresponde? Nombrar el gabinete de ministros. Y eso es lo que nosotros también hemos estado celebrando”, señaló.

Sobre los nombramientos, destacó una cartera en particular y planteó una expectativa para las restantes. “Nos parece que ha nombrado a gente muy competente, como por ejemplo en el caso de Minas y Energía. Vamos a ver si sucede lo mismo en el resto de los ministerios”, dijo.

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Forero expresó inquietud por un sector específico y pidió idoneidad en ese cargo. “A mí personalmente me preocupa mucho el tema de salud y espero que nombre a alguien competente”, agregó.

El representante aseguró que no ha conversado sobre esos asuntos con quienes han sido señalados en la discusión política. “No he tenido ninguna conversación con el doctor De la Espriella ni con el señor vicepresidente sobre esos temas”, afirmó.

Al insistir en el fondo de su reclamo por la presidencia del Senado, Forero enmarcó la postura de su bancada como una defensa de competencias del Legislativo. “Lo que nosotros aquí estamos haciendo es valer los fueros del Congreso de la República”, dijo, y concluyó: “Sencillamente estamos tratando de hacer respetar los fueros del Congreso y el derecho que tiene el Centro Democrático”.

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Alfredo Deluque, senador de la república - crédito Prensa Senado

Partido Verde, En Marcha y Aico respaldan a Alfredo Deluque

El respaldo de Alianza Verde, En Marcha y la Autoridad Indígena de Colombia (Aico) a la candidatura de Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado consolidó la posición del congresista del Partido de La U como el principal favorito para liderar la cámara alta en el periodo 2026-2027.

Con la suma de estos apoyos, Deluque aseguró ocho votos adicionales en la inminente elección del 20 de julio, donde el Congreso definirá las mesas directivas de ambas cámaras. Según el balance preliminar, el senador guajiro cuenta con el respaldo firme de Salvación Nacional, Partido de La U, Partido Conservador, Cambio Radical y la Coalición Alianza por Colombia, además de los más recientes aliados.

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La decisión de las bancadas fue tomada por mayoría, fortaleciendo así la aspiración del candidato que también cuenta con el apoyo del presidente electo, Abelardo De la Espriella. De este modo, la coalición política que respalda a Deluque se convierte en un bloque determinante para la configuración del nuevo Congreso.

Alianza Verde, En Marcha y Aico anunciaron su respaldo a la candidatura de Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado de cara a la elección del 20 de julio. - crédito Alianza Verde

La adhesión del Partido Alianza Social Independiente (ASI), anunciada oficialmente mediante comunicado firmado por su presidenta, Sor Berenice Bedoya Pérez, también reforzó la candidatura de Deluque. El partido explicó que la decisión obedeció al ejercicio de autonomía de su bancada y a la dinámica legislativa del órgano parlamentario.