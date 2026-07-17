Gustavo Petro dice que dejó a Colombia como la segunda economía más diversificada de Latinoamérica, pero Harvard la ubica más abajo

Gustavo Petro aseguró que Colombia quedó como una de las economías más diversas productivamente de América Latina y defendió su modelo basado en producción y educación - crédito Joel González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia cerrará su administración con una economía más diversificada y productiva, al tiempo que cuestionó los modelos basados en la extracción de recursos naturales sin procesos de transformación industrial.

El mandatario hizo sus declaraciones en respuesta a un informe sobre la expansión de concesiones mineras de empresas chinas en Nicaragua.

A través de su cuenta de X, Petro reaccionó a una publicación sobre un estudio realizado por la Fundación del Río que advierte que compañías mineras de origen chino ya tendrían concesiones sobre más de 1,2 millones de hectáreas en Nicaragua, equivalentes a cerca del 10% del territorio de ese país. El informe señala que los permisos abarcarían zonas de reservas naturales, territorios indígenas y áreas vinculadas a fuentes hídricas.

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La crítica de Petro a la explotación de materias primas

Frente a ese panorama, el jefe de Estado planteó una crítica al modelo económico basado en la explotación de materias primas sin desarrollar cadenas productivas internas.

“Sea China, sea EE.UU. el que proponga una especialización de un país en la extracción del subsuelo, sin producción y transformación del producto, siempre llevará al empobrecimiento de ese país”, escribió Petro.

Gustavo Petro cuestionó el modelo económico basado en la extracción de materias primas y aseguró que Colombia avanzó hacia una economía más diversificada durante su administración - crédito Gustavo Petro/X

El mandatario comparó el caso de Nicaragua y Venezuela con el de Colombia y Uruguay, al señalar que los primeros dependerían de actividades extractivas mientras que los segundos, según su visión, tendrían mayores posibilidades de elevar su productividad mediante la educación y la producción.

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“Yo dejo a Colombia como la segunda economía más compleja de América Latina después de Uruguay. Es decir, de las más diversas productivamente”, afirmó Petro.

La afirmación del presidente hace referencia al concepto de complejidad económica, un indicador que busca medir qué tan diversificada y sofisticada es la estructura productiva de un país a partir de los bienes que produce y exporta.

El ranking de Harvard no ubica a Colombia en el segundo lugar regional

Uno de los indicadores internacionales más utilizados para medir la diversificación y sofisticación productiva de un país es el Índice de Complejidad Económica del Harvard Growth Lab, publicado a través del Atlas of Economic Complexity. Sin embargo, su ranking más reciente no ubica a Colombia como la segunda economía más compleja de América Latina.

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México, Brasil, El Salvador y Costa Rica lideran la clasificación latinoamericana del Índice de Complejidad Económica del Harvard Growth Lab, por encima de Colombia en la medición publicada en 2026 - crédito Harvard Growth Lab

La clasificación publicada en la edición 2026, elaborada con datos comerciales consolidados hasta 2024, ubica a Colombia en el quinto lugar regional.

Según ese listado, México ocupa la primera posición en América Latina, seguido por Brasil, El Salvador y Costa Rica. Colombia aparece en el puesto 68 a nivel mundial, con un índice de complejidad económica de 0,24, mientras que Uruguay figura en el puesto 73, con un índice de 0,16.

Por qué el índice de 2026 utiliza datos de 2024

El Harvard Growth Lab explica que sus mediciones tienen un rezago debido al tiempo necesario para recopilar, validar y procesar la información comercial internacional.

De acuerdo con el organismo, la mayoría de los datos utilizados en las actualizaciones del Atlas provienen de reportes nacionales a la base de datos Comtrade de Naciones Unidas, cuyos ciclos de entrega pueden tardar entre 12 y 18 meses.

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Por esta razón, aunque el ranking corresponde a una publicación de 2026, los resultados reflejan principalmente la estructura comercial observada hasta 2024.

Petro afirmó que Colombia es la segunda economía más compleja de la región después de Uruguay, al destacar la diversificación productiva alcanzada durante su gobierno - crédito Presidencia de la República

Petro defendió los resultados económicos de su gobierno

Durante su mensaje, Petro también defendió los resultados económicos de su administración y aseguró que las políticas aplicadas durante su mandato permitieron aumentar la producción, mejorar los ingresos y avanzar en una distribución más equitativa de la riqueza.

“Mis cuatro años de manejo de la economía con Ricardo Bonilla y Germán Ávila nos llevaron a resultados muy favorables, volviendo a la producción, desestimando la extracción fósil”, afirmó.

El presidente sostuvo además que el crecimiento económico y la reducción de desigualdades fueron algunos de los principales logros de su gobierno, y aseguró que la experiencia colombiana entre 2022 y 2026 debería convertirse en una referencia para otros países de América Latina y el Caribe.

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