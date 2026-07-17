Carolina Corcho aseguró que el Pacto Histórico apoyará al candidato del uribismo para la presidencia del Senado: “Una decisión de bancada”

La congresista del Pacto Histórico afirmó que la decisión será tomada de forma grupal - crédito Suministrado infobae

A tres días de la instalación del nuevo Congreso el 20 de julio de 2026, los partidos políticos aceleran la puja por las mesas directivas, las comisiones y varios cargos administrativos que definirán el trámite de las reformas del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La disputa incluye la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes, además de secretarías generales, direcciones administrativas y el reparto de espacios de poder dentro del Legislativo.

Previo a la votación, la senadora electa Carolina Corcho aseguró que el Pacto Histórico llegará con “una decisión de bancada” para la elección del presidente del Senado. “No será una decisión personal, será una decisión de bancada y vamos a votar como bancada Estamos pendientes. Ayer fue la reunión con el presidente. Ahorita haremos reunión de bancada y vamos a seguir discutiendo el tema”, expuso en rueda de prensa.

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La exministra de Salud también expresó su desacuerdo con los más de 50 decretos que tiene preparados el gobierno de Abelardo de la Espriella para firmar tras su posesión el 7 de agosto de 2026. Para Corcho, representan un ataque a los sectores políticos que tienen una ideología contraria a la del presidente electo.

La senadora electa y exministra de Salud expresó su desacuerdo con los más de 50 decretos que tiene preparados el gobierno de Abelardo de la Espriella para firmar tras su posesión el 7 de agosto - crédito Colprensa/Pacto Histórico

“El respeto a la institucionalidad democrática, el respeto a la institucionalidad del Congreso de la República, dado anuncios de decretos de temas que no se pueden resolver vía decreto porque constituyen un golpe a la oposición. El respeto por los derechos de la oposición, el disenso, la diferencia, y esos son los mínimos que nosotros estamos pidiendo en esta discusión congresional, señaló.

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El mensaje de despedida de Carolina Corcho a Gustavo Petro y su Gobierno

Carolina Corcho agradeció a Gustavo Petro por permitirle ser parte de su administración - crédito @carolinacorcho/X

Carolina Corcho se despidió del presidente Gustavo Petro con un mensaje en el que defendió la gestión del Gobierno en salud y anunció su llegada al Congreso: “No fue fácil asumir la transformación más profunda de nuestra patria, poniendo el cuidado de la vida por encima de los intereses financieros”, escribió, al dirigirse al mandatario como “compañero de batallas por la dignidad de Colombia”.

En ese mismo texto, Corcho confirmó que el 20 de julio de 2026 asumirá su escaño en el Capitolio. “Asumiré con honor mi curul como Senadora de la República, con el mandato sagrado de legislar sin tregua para blindar los derechos a la salud, la pensión universal, el trabajo digno y la reforma agraria integral”, sostuvo.

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La extitular de la cartera de Salud también reivindicó el enfoque técnico y político con el que, según dijo, enfrentó resistencias a los cambios del Ejecutivo. “Enfrentamos con valentía y rigor técnico a quienes pretendían eternizar el privilegio a costa del pueblo, pero lo hicimos con la frente en alto, defendiendo la salud como derecho fundamental”, afirmó.

La congresista electa se comprometió a proteger las banderas de la oposición en el Congreso - crédito @carolinacorcho/X

En el tramo final de su mensaje, Corcho vinculó su paso al Senado con el cierre del actual periodo presidencial. Al referirse al momento político del Gobierno Petro, escribió: “Tú, a pocas semanas de culminar este mandato presidencial, dejas una semilla irreversible en la conciencia colectiva; el pueblo despertó y ya nadie podrá apagar la luz de la justicia social y de la paz que sembraste frente a las tempestades de la infamia”.

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En efecto, planteó que su salida del Ejecutivo no implica un retiro del proyecto político del petrismo, sino un cambio de escenario. “Se cierra este ciclo en la Casa de Nariño, pero la brega colectiva se transforma hacia los debates legislativos y el abrazo con los territorios de esa Colombia profunda que tanto amamos”, dijo la senadora electa.

Al citar a María Cano, la exministra cerró con una consigna de continuidad. “No hay cumbre inalcanzable, si el miedo no hace vacilar la fe”, escribió, antes de agregar: “Mi admiración y lealtad a este proyecto popular de vida siguen intactas. ¡Desde el Senado, sin dar un solo paso atrás!”.

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