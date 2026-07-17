Edwin Palma ya no es más el ministro de Minas: Gustavo Petro le habría pedido la renuncia y ta le tiene remplazo

El Ministerio de Minas y Energía habría pasado su carta de renuncia por petición del presidente Gustavo Petro - crédito @PalmaEdwin/X

El relevo al frente del Ministerio de Minas y Energía habría quedado confirmado luego de que el Gobierno nacional aceptará la renuncia de Edwin Palma, solicitud que habría sido realizada por el presidente Gustavo Petro.

Una noticia así disiparía las especulaciones que habrían surgido en las últimas horas sobre su continuidad en el cargo y situaría el foco en las razones que habrían precipitado ese desenlace.

Diversas voces, tanto dentro como fuera del Ejecutivo, habrían señalado tensiones internas y cuestionamientos en torno a la gestión ministerial. La eventual salida de Palma se produciría en un contexto de presión política y demandas de mayor claridad respecto a la administración de uno de los sectores considerados clave para el desarrollo nacional.

PUBLICIDAD

La confirmación del cambio en la cartera energética llegaría luego de varias horas de incertidumbre. Hasta un anuncio oficial, circulan versiones contrapuestas sobre la permanencia del funcionario, pero solo la aceptación formal de la dimisión pondría fin a la incertidumbre.

El relevo al frente del Ministerio de Minas y Energía habría quedado confirmado luego de que el Gobierno nacional aceptará la renuncia de Edwin Palma, solicitud que habría sido realizada por el presidente Gustavo Petro - crédito Puerto de Tumaco

El Ministerio de Minas y Energía atravesa una etapa compleja, caracterizada por exigencias de eficiencia y respuestas a desafíos estructurales del sector.

El llamado a ocupar el cargo por el tiempo que resta de la administración actual será el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Pablo Yesid Fajardo.

La noticias ya empeó a generar reacciones, entre ellas, la dell representante electo Daniel Briceño, que no dudo en compartir la noticia en su cuenta de X: “Renunció (Echaron) a Edwin Palma del Ministerio de Minas y Energía”. Esto, compartiendo una de sus publicaciones de horas previas, en las que acusaba al funcionario de vincular a Brayan Giraldo director del Fenoge, de hacer “movidas” para uqe continuará en el Gobierno hasta el 2028.

PUBLICIDAD

Edwin Palma calificó de “irresponsable” la suspensión del empalme en pleno fenómeno de El Niño

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuestionó la suspensión del proceso de empalme en el sector energético por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, advirtiendo que la decisión “pone en riesgo la continuidad de la coordinación institucional en un momento en que Colombia se prepara para enfrentar un nuevo fenómeno de El Niño”.

El proceso de empalme tenía como objetivo “entregar información técnica, regulatoria y operativa al nuevo equipo de gobierno para facilitar la continuidad de las políticas del sector”, según la cartera.

El ministerio afirmó que deja “más de 50 medidas orientadas a preservar la confiabilidad del sistema eléctrico, garantizar el abastecimiento de gas y coordinar la operación del sector frente a un eventual periodo de estrés climático”.

PUBLICIDAD

Palma aseguró que deja estructuradas más de 50 medidas técnicas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, el abastecimiento de gas y la coordinación operativa del sector ante un eventual periodo de estrés climático - crédito Ministerio de Minas y Energía

Palma sostuvo que “la seguridad energética de Colombia no puede quedar sometida a caprichos ni a improvisaciones” y consideró “profundamente irresponsable renunciar al empalme de un sector estratégico cuando dejamos más de 50 medidas listas para enfrentar el próximo fenómeno de El Niño”.

Durante el balance de gestión, el ministerio expuso que la capacidad solar instalada pasó de “cerca de 200 megavatios (MW) en 2022 a aproximadamente 4.400 MW al cierre del cuatrienio”, lo que representa un aumento superior al 2.200%.

Las fuentes solar y eólica aportaron 12.326 gigavatios-hora (GWh) al sistema, permitiendo reducir el uso de plantas térmicas, preservar embalses y generar ahorros estimados en 2,78 billones de pesos. Además, el precio promedio de la energía en bolsa bajó “17,61 pesos por kilovatio-hora”.

PUBLICIDAD

Según el Gobierno, la generación de energía a partir de fuentes solar y eólica permitió reducir el uso de plantas térmicas, preservar los embalses durante el anterior fenómeno de El Niño y disminuir el precio promedio de la energía en bolsa - crédito Justin Talls/REUTERS

En cuanto al acceso a la energía, el ministerio señaló que “más de 1,4 millones de colombianos salieron de la pobreza energética entre 2023 y 2025” gracias a programas de electrificación y soluciones fotovoltaicas. Se informó sobre el avance de proyectos para diversificar la importación de gas y la reactivación de la integración energética con Ecuador, Venezuela y Panamá.

Palma reiteró que el empalme “es una responsabilidad institucional que trasciende los cambios de gobierno” y llamó al equipo entrante a “conocer la información técnica y regulatoria del sector para garantizar la continuidad de la seguridad energética del país”. Finalmente, afirmó que “la campaña terminó. La responsabilidad de gobernar comienza garantizando que Colombia mantenga la seguridad energética”, subrayando que el país espera “decisiones técnicas, y no narrativas de miedo”.

PUBLICIDAD