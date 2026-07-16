El destino del Puerto de Tumaco está en manos del nuevo gobierno colombiano: “Hoy es la salvación”

El Puerto de Tumaco refuerza su capacidad de cargue y descargue para responder a la creciente demanda de combustible en el suroccidente colombiano - crédito Puerto de Tumaco

La actividad portuaria en el suroccidente de Colombia experimenta un crecimiento sostenido con el Puerto de Tumaco como protagonista. En la antesala a la toma de posesión del nuevo gobierno nacional el próximo 7 de agosto, el terminal marítimo se perfila como un eje fundamental para garantizar el suministro de combustible y fortalecer la integración regional en el departamento de Nariño.

Según declaraciones de Arley Silva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, el puerto ha transformado su dinámica operativa en los últimos años. El ejecutivo subrayó que el terminal pasó de movilizar 50 toneladas a más de 100.000 toneladas de combustible anuales, cifra que representa un salto significativo en la capacidad logística de la región.

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“El puerto de Tumaco hoy es la salvación para evitar cualquier desabastecimiento. Hemos demostrado que el camino es traer el combustible por vía marítima, garantizando que el suministro llegue no solo a las zonas costeras, sino a todo el departamento de Nariño”, afirmó Silva.

Personal operativo del Puerto de Tumaco supervisa la descarga de combustible, actividad que ha superado las 100.000 toneladas anuales en los últimos años - crédito Puerto de Tumaco

La administración portuaria resalta que esta transformación responde a un proceso de modernización de la infraestructura y a una gestión operativa orientada a la eficiencia. Silva destacó que la terminal cuenta con personal idóneo, capacidad instalada y una dinámica portuaria comparable a la de los principales puertos del país.

“Tenemos todas las capacidades para que este puerto sea importante como todos los del país”, puntualizó el gerente de Operaciones.

El papel del Puerto de Tumaco adquiere mayor relevancia en el contexto de la transición gubernamental. Silva realizó un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que el nuevo gobierno garantice la continuidad institucional y el respaldo técnico necesarios para consolidar la vocación estratégica del terminal.

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El ejecutivo señaló la urgencia de fortalecer la inversión en tecnología y en la capacidad de cargue y descargue, elementos que considera esenciales para responder a la demanda creciente y para posicionar a Tumaco como un referente en el Pacífico colombiano.

La administración portuaria de Tumaco solicita al nuevo gobierno nacional continuidad institucional para consolidar al terminal como eje estratégico en el Pacífico colombiano - crédito Puerto de Tumaco

En sus declaraciones, Silva vinculó el desarrollo portuario con la agenda de reconciliación y desarrollo regional anunciada por el presidente electo. El gerente de Operaciones sostuvo que potenciar el puerto constituye una oportunidad para integrar a regiones históricamente rezagadas, como el Pacífico nariñense, al proyecto nacional de crecimiento económico y cohesión social.

“Si seguimos los procesos, si seguimos avanzando, la dinámica portuaria y la comunidad en general nos vamos a ver beneficiados dentro de este proceso, además de posicionar a Tumaco como lo es: un Puerto Milagro”.

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El desempeño del Puerto de Tumaco también resulta determinante para la seguridad energética de Nariño, dada la dependencia del suministro de combustibles en la región. La administración portuaria argumenta que el modelo de abastecimiento por vía marítima ha probado ser eficaz para evitar interrupciones y atender la demanda local, consolidando al terminal como un punto clave dentro del Plan de Abastecimiento regional.

De cara al cambio de administración nacional, las expectativas se centran en la capacidad del nuevo gobierno para mantener y profundizar las políticas de apoyo al desarrollo portuario. Silva reiteró que la terminal se encuentra preparada para asumir mayores retos y contribuir al crecimiento económico del suroccidente del país, siempre que cuente con respaldo institucional y recursos adecuados.

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