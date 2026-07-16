Colombia

Procuraduría convocó reunión urgente para revisar planes de contingencia tras presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí

El encuentro, que se realizará de manera virtual el 16 de julio, reunirá al Inpec, la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Itagüí para evaluar la articulación institucional frente a la denuncia

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Procuraduría investiga al director y a 12 funcionarios de la cárcel La Paz de Itagüí tras fiesta en pabellón de alta seguridad - crédito Colprensa
La Procuraduría Seccional de Antioquia activó una actuación preventiva tras la denuncia sobre un presunto plan de fuga en la cárcel de Itagüí. - crédito Colprensa

La Procuraduría Seccional de Antioquia activó una actuación preventiva tras las denuncias sobre un presunto plan de fuga de personas privadas de la libertad recluidas en el ERON La Paz de Itagüí y solicitó a las autoridades responsables del centro penitenciario verificar la articulación institucional y los protocolos de seguridad existentes para hacer frente a esa eventualidad.

Según conoció El Tiempo, el Ministerio Público remitió una comunicación dirigida al director Regional Norte del Inpec, Guillermo Andrade González; al director del establecimiento penitenciario, mayor Jaider Ángel Ospino Castillo; al alcalde de Itagüí, Diego León Torres Sánchez; al comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, y a la directora Seccional Antioquia de la Fiscalía General de la Nación, Lina Xiomara Arias Ayala.

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El asunto del oficio es la verificación de los planes de contingencia y de acción adoptados por las diferentes entidades frente a la alerta conocida en las últimas horas.

En el documento conocido por el diario, la Procuraduría explicó que la solicitud se realiza en el marco de sus funciones preventivas.

“En ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación y con el fin de atender un asunto de nuestra competencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 75B del Decreto 262 del 2000 y, en atención a las denuncias recibidas por esta Regional del Ministerio Público, relativas al presunto plan de fuga de personas privadas de la libertad recluidas en el ERON La Paz del municipio de Itagüí, solicita un espacio para verificar la correcta articulación institucional frente a esta denuncia y conocer los planes de contingencia y de acción estructurados a raíz de esta alerta”, señala el oficio.

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Profesional femenina concentrada en una videollamada de trabajo utilizando una laptop en su departamento, ejemplificando el éxito del teletrabajo. La imagen ilustra la importancia de la conectividad y las herramientas de comunicación online para el trabajo remoto, mostrando una rutina laboral adaptada a los avances tecnológicos y a las necesidades de flexibilidad laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)
La reunión virtual fue programada para el 16 de julio con el fin de revisar los planes de contingencia y la articulación entre las autoridades competentes. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La reunión será virtual y se realizará el 16 de julio

De acuerdo con la comunicación conocida por el medio, la reunión fue convocada de manera virtual para el 16 de julio a las 9:00 a. m., teniendo en cuenta la premura con la que las autoridades buscan revisar la capacidad de respuesta institucional ante la denuncia.

El objetivo del encuentro será establecer si las entidades involucradas cuentan con las medidas necesarias para prevenir cualquier intento de fuga y verificar que exista una coordinación efectiva entre el Inpec, la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía de Itagüí y los demás organismos competentes.

Se espera que, una vez finalice la reunión, las autoridades entreguen información sobre las conclusiones de la revisión y las acciones adoptadas para garantizar la seguridad del establecimiento penitenciario.

El funcionario aseguró que los presos de la cárcel de Itagüí que planean fugarse contarían con la ayuda de externos. Ya tendrían a su disposición varias personas y vehículos para escapar - crédito @alejodebedout/X

La denuncia que motivó la actuación preventiva

La actuación de la Procuraduría se produjo después de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, denunciara públicamente el pasado 14 de julio haber recibido información sobre un presunto plan de fuga masiva de la cárcel de mediana y máxima seguridad de Itagüí, donde permanecen recluidos algunos de los principales cabecillas históricos de los grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá.

Según el documento presentado por el concejal ante la Fiscalía, la información provino de un ciudadano que aseguró conocer los hechos a través de una tercera persona.

“El día 14 de julio de 2026, a las 11:00 a. m., como concejal recibí una llamada telefónica por parte de un ciudadano que manifestó tener conocimiento de un plan de fuga masiva. Según el denunciante, tuvo conocimiento de un plan de fuga masiva en la Cárcel de Itagüí a través de una tercera persona, quien le habría revelado los detalles de la operación”, se lee en el oficio.

La denuncia agrega que el supuesto plan involucraría a varios reclusos de alta peligrosidad y contaría con apoyo externo.

Asimismo, indica que la fuente original de la información manifestó sentir temor por su seguridad, por lo que habría decidido abandonar la ciudad tras revelar los hechos.

La fuga de presos tendría lugar antes del 7 de agosto, fecha de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters
La fuga de presos tendría lugar antes del 7 de agosto, fecha de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

El supuesto plan estaría previsto antes del 7 de agosto

En el documento también se afirma que, de acuerdo con la información recibida, el presunto plan de fuga estaría previsto para ejecutarse antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que se realizará la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La denuncia señala además que existiría una logística previamente organizada para facilitar la evasión de los internos.

Como soporte, De Bedout anexó un fragmento del audio que recibió durante la llamada, en el que se menciona la presunta participación de motocicletas de alto cilindraje y personas encargadas de apoyar la salida de los reclusos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la veracidad de la denuncia, por lo que la actuación adelantada por la Procuraduría corresponde a una medida preventiva encaminada a verificar los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta institucional frente a la alerta conocida públicamente.

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