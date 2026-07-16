Gustavo Petro respondió a afirmación de José Manuel Restrepo de que reciben un “país miseria”: “Corruptos, paramilitares y ladrones”

Petro sostuvo que varios nombramientos de Abelardo de la Espriella en su gabinete ministerial devuelven al pasado a Colombia- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

Continúan las tensiones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su sucesor, Abelardo de la Espriella.

En redes sociales, Petro compartió un artículo en el que resaltaba varios nombramientos cuestionables en el gabinete ministerial por parte del líder del movimiento Defensores de la Patria.

Petro sostuvo que a lo largo de sus cuatro años al mando del país redujo los indicadores de pobreza - crédito @petrogustavo/X

La lista de los ministros designados incluye a Indalecio Dangond, Elsa Noguera y Jorge Eduardo Mora López para un gabinete en el que confluyen antecedentes de cuestionamientos por crédito rural, vínculos familiares con una condena por narcotráfico y una denuncia por presuntas irregularidades con viáticos, en un armado ministerial que además impactará áreas sensibles como la reforma agraria, los peajes y la conducción de las Fuerzas Militares.

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La investigación compartida por Petro iba a acompañada del mensaje. “Este es el nuevo gabinete 7 el país se ha devuelto al pasado (sic)”.

La respuesta de Petro a José Manuel Restrepo por decir que heredan una “patria miseria”

En la misma publicación, el mandatario colombiano reaccionó a las declaraciones que dio el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, en Estados Unidos. Según Restrepo, el gobierno de Gustavo Petro deja a Colombia en una crisis humanitaria, fiscal, energética y de seguridad, por lo tanto, sostuvo que la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella buscará responder con más comercio bilateral, atracción de inversión, cooperación estratégica con Washington y recuperación del rigor técnico en sectores sensibles.

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Entre los datos que expuso en su agenda previa a la posesión, Restrepo afirmó que el déficit fiscal primario pasó de -0,3% a más de -4,2% en dos años y que la deuda pública alcanzó niveles récord, incluso por encima de los registrados durante la pandemia de Covid-19. El economista también dijo que entre 2022 y 2025 los secuestros crecieron más de 100%, los actos terroristas más de 60% y la extorsión 50%.

En respuesta, Petro señaló que durante su administración logró revertir indicadores de pobreza, de desempleo, entre otros.

“El señor Restrepo dice en EEUU que recibió el país de la miseria y van para el pais milagro. Y la realidad es que yo recibí del señor Restrepo el país con el 40% del total de la poblcion en la pobreza y ahora lo entrego un país con un 25% de la población en la pobreza (sic)”, escribió en X.

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Petro volvió a denunciar fraude electoral en el voto exterior

En el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro discutió supuestas anomalías en el voto emitido en el exterior, el registro del censo electoral y la gestión de datos de identificación - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo en el Consejo de Ministros del 14 de julio de 2026 que hubo fraude electoral en el voto exterior, ubicó el foco en Estados Unidos y afirmó que por esa razón no asistirá al 7 de agosto de 2026 ni saludará al presidente electo Abelardo de la Espriella. La maniobra no habría sido de “cuatro o cinco millones” de sufragios, sino de 848.000 votos, una cifra que vinculó con un “censo adicional” que, según aseguró, ya había denunciado públicamente.

En su relato, el punto central no fue una alteración masiva y visible del resultado, sino una intervención apoyada en el padrón de colombianos que no suelen votar, sobre todo en el exterior. Petro aseguró que los “escrutinios de claveros” del voto fuera del país no fueron entregados y añadió que allí estaba “el fraude”, con una mención específica a Estados Unidos.

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El presidente saliente también introdujo otro elemento de su denuncia: la combinación entre bases de datos, pasaportes, cédulas y herramientas automatizadas. La operación, dijo, se habría apoyado en “inteligencia artificial funcionando a través de las redes”, financiada desde el exterior y articulada sobre información de ciudadanos colombianos.

El presidente de la República señaló que la operación se habría apoyado en “inteligencia artificial funcionando a través de las redes”, financiada desde el exterior y articulada sobre información de ciudadanos colombianos - crédito @petrogustavo/X

Así mismo, expuso en redes sociales que “el fraude electoral se hizo en el consulado colombiano de los Angeles en California. Fué denunciado ante la justicia de los EEUU por la mujer que lo denunció. A la denunciante le atentaron, dañando el software de su carro eléctrico para que se estrellara (sic)”.

Incluso, el jefe de Estado sostuvo que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) actuaron contra la ley, puesto que las presuntas fallas en el escrutinio no permiten dar como ganador a Abelardo de la Espriella.

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