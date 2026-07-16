Colombia

Centro Democrático va por el negocio del oro con la minería pequeña: propone proyecto para golpear a los grupos armados

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez busca formalizar la pequeña minería por medio de tres ejes fundamentales

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Banner azul. Logotipo de silueta de persona con mano en corazón rojo. Texto "CENTRO DEMOCRÁTICO" y lema "Mano firme, Corazón grande".
El proyecto del Centro Democrático busca transformar una actividad históricamente vinculada a la informalidad y al financiamiento de grupos armados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A solo cinco días de que se instale oficialmente el nuevo Congreso de la República el 20 de julio, el Centro Democrático comenzó a mover sus fichas legislativas con una propuesta de gran impacto económico y de orden público, que sería la segunda de un paquete que preparan.

El partido oficialista del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella presentó un ambicioso proyecto de ley que busca arrebatarle el negocio del oro a los grupos armados ilegales y ofrecer un camino real de formalización para los pequeños mineros del país.

Esta iniciativa surge en un momento clave de transición política y tiene como principal objetivo transformar una actividad que históricamente está ligada a la informalidad y a la violencia en las regiones más apartadas de Colombia.

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Gran mina a cielo abierto con terrazas de tierra, varias excavadoras, camiones de volteo, cintas transportadoras, pilas de material y edificios industriales.
La propuesta del Centro Democrático busca recuperar el control estatal sobre las zonas mineras y reducir los ingresos de las organizaciones armadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con esta ley, la bancada del expresidente Álvaro Uribe Vélez pretende dar una solución integral que combine el cuidado del medio ambiente con la asfixia financiera de las organizaciones criminales.

El Centro Democrático propone un camino de tres pasos para salir de la informalidad

El núcleo del proyecto de ley, “por el cual se establece un procedimiento para la formalización gradual de la minería de subsistencia y de pequeña escala”, consiste en crear una ruta sencilla de tres fases para que los mineros tradicionales puedan trabajar dentro de la ley sin temor a ser perseguidos.

A través de un comunicado oficial, la colectividad política explicó cómo funcionará este plan de transición diseñado para no ahogar a los trabajadores con trámites imposibles desde el primer día: “La iniciativa propone una ‘Ruta de formalización minera gradual’ para que los pequeños mineros transiten de la informalidad a la legalidad. La propuesta busca quitarle el control de las zonas mineras a los grupos armados y eliminar el uso de mercurio”.

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El Centro Democrático propuso un proyecto de ley para formalizar la minería de pequeña escala y combatir las economías ilegales ligadas al oro - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático propuso un proyecto de ley para formalizar la minería de pequeña escala y combatir las economías ilegales ligadas al oro - crédito @CeDemocratico/X

La ruta de tres fases propuesta por el partido se detalla de la siguiente manera:

  • Fase 1 (Permiso inmediato temporal): Se otorgará una autorización rápida para explotar el terreno, la cual estará condicionada a que los mineros cumplan con normas ambientales básicas y dejen de usar mercurio inmediatamente.
  • Fase 2 (Permiso de transición): Un periodo para consolidar técnicamente el proyecto minero con el acompañamiento de las autoridades del sector.
  • Fase 3 (Licencia Ambiental de Formalización): El paso final donde el minero obtiene su licencia plena y se convierte en un empresario formal ante el Estado.

El Banco de la República sería el comprador del oro legal

Uno de los puntos más novedosos y audaces de esta propuesta legislativa tiene que ver con la comercialización del mineral, ya que el proyecto busca que el Banco de la República sea el comprador directo del oro producido por estos pequeños mineros ya formalizados.

Con esta medida, se busca cortar de raíz el lavado de activos y garantizar que las ganancias del esfuerzo de los trabajadores no terminen en manos de extorsionistas o de grupos armados organizados.

Pica de madera y metal oxidado, casco de minero amarillo sobre rocas y tierra, dos vagonetas oxidadas sobre rieles, túnel de mina con soporte de madera.
El proyecto del Centro Democrático plantea combinar la formalización minera con medidas de protección ambiental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para garantizar que el oro sea de procedencia limpia y legal, el Centro Democrático propone la implementación obligatoria del Certificado de Origen de Beneficio (COB), un documento técnico que asegurará la trazabilidad del metal desde la mina hasta su destino final.

Al mismo tiempo, se impulsará un fuerte proceso de bancarización para que los productores manejen su dinero a través del sistema financiero nacional, con el fin de demostrar que la legalidad puede ser una opción mucho más segura y rentable para ellos.

Conscientes de que la burocracia suele ser el principal enemigo de la formalización en el campo colombiano, el proyecto contempla la creación de una Ventanilla Única para la formalización minera, la cual centralizará y agilizará todos los papeleos necesarios ante el Estado en un solo lugar.

El Centro Democrático prepara un paquete de proyectos de ley, ya que es oficialista en el Congreso de la República en 2026-2030 - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El Centro Democrático prepara un paquete de proyectos de ley, ya que es oficialista en el Congreso de la República en 2026-2030 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Además, el proceso no dejará solos a los mineros en sus regiones, ya que el articulado de la ley incluirá la creación del Programa Nacional de Asistencia Técnica, Jurídica y Social, que llevará expertos a los territorios para capacitar a las comunidades en técnicas de explotación limpias y seguras.

Con este proyecto de ley, el Centro Democrático no solo busca cumplir una de las promesas de reactivación económica del presidente electo Abelardo de la Espriella, sino que aprovechará que el oficialismo es mayoría en el Congreso para avanzar en los debates.

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