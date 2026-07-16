Colombia

Fuerte llamado de atención a padres de familia, tras disparo accidental en colegio del sur de Bogotá: “No pueden tener acceso a las armas de fuego”

Desde la entidad pidieron a los acudientes o cuidadores de los menores estar al tanto de los objetos que cargan los menores en sus mochilas cuando acuden a entornos escolares

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El llamado de atención fue para las familias, para que estén al tanto de lo que sus hijos llevan a los colegios - crédito suministrado a Infobae

Tras confirmar que durante la jornada académica del miércoles 15 de julio una estudiante de 15 años sufrió una herida causada por un arma de fuego dentro de una institución educativa en la localidad de Kennedy, en horario escolar, desde la Secretaría Distrital de Educación se emitió un pronunciamiento.

De acuerdo con Edwin Usla, jefe de la Oficina de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá, el personal del colegio siguió el procedimiento establecido para casos de violencia dentro de las instituciones educativas.

En primer lugar, se conoció que el disparo fue accidental —por parte de un estudiante que llevó el arma al centro educativo “por algunas intimidaciones que estaba sufriendo el mismo adolescente por parte de otros compañeros”, según el reporte de la Policía— y que los docentes y autoridades del colegio activaron de inmediato los protocolos de emergencia para proteger la integridad de la menor.

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Una estudiante de un colegio en la localidad de Kennedy resultó herida con un arma de fuego que al parecer había sido ingresada por otro estudiante - crédito Secretaría de Educación
Este fue el primer pronunciamiento de la Secretaría de Educación sobre una estudiante de un colegio en la localidad de Kennedy resultó herida con un arma de fuego que al parecer había sido ingresada por otro estudiante - crédito Secretaría de Educación

Usla explicó que los docentes también llamaron a la línea de emergencia 123 y solicitaron apoyo médico para la estudiante afectada.

El funcionario distrital informó que actualmente hay un acompañamiento oficial de la Secretaría de Educación en favor, tanto de la familia de la estudiante herida como la del adolescente involucrado en el hecho.

Ambos grupos están recibiendo asistencia psicosocial y orientación dentro del proceso institucional.

De la misma manera, el servidor distrital extendió un fuerte llamado de la Secretaría de Educación a padres, madres y cuidadores de la ciudad para reforzar la supervisión sobre los objetos que los menores llevan a las escuelas.

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“Los niños y las niñas no pueden tener acceso a las armas de fuego, no pueden tener acceso en general a ningún arma. Saber qué lleva nuestro hijo o nuestra hija en la mochila antes de llegar al colegio se convierte en una práctica de cuidado para todos y todas dentro de las instituciones educativas”, enfatizó Usla.

Por su parte, las autoridades no han dado a conocer nuevos detalles sobre el estado actual de salud de la estudiante, más allá de la notificación de que su vida “no corre peligro”, ni sobre las circunstancias exactas que permitieron el ingreso del arma al plantel.

Así ocurrieron los hechos

La joven de 15 años fue herida en sus extremidades inferiores, luego de que el estudiante que accionó el arma le habría advertido a la víctima antes del ataque que le dispararía.

La propuesta de Fenalco Atlántico surgió en medio de la extorsión y la violencia que llevaron al cierre de pequeños negocios en Barranquilla, Soledad y Malambo - crédito Colprensa
Los menores de edad no pueden tener acceso a armas de fuego, de acuerdo con el llamado de atención del Distrito - crédito Colprensa

Según el testimonio de la madre de la víctima, su hija pensó que se trataba de una broma, pero segundos después recibió el impacto en las piernas. “El chico puso una alarma, mi hija estaba mirando hacia el frente, él se lanzó al piso y luego ella manifestó que no sentía sus piernas”, narró la madre en entrevista con Noticias Caracol.

La joven fue trasladada de inmediato al Hospital de Kennedy, donde permanece bajo observación médica y recibe tratamiento por las lesiones.

Las primeras indagaciones señalan que el arma utilizada pertenecería al padre del menor aprehendido, que sería un integrante activo de la Policía Nacional.

Esta situación generó inquietud entre los familiares de la víctima, que exigen justicia y transparencia en el proceso, y temen una posible impunidad debido al cargo del progenitor del agresor.

“Yo quiero que este caso no quede impune. Toca hacer justicia porque esto no puede pasar en los colegios, que estén dejando entrar alumnos con armas”, reclamó la madre de la adolescente.

La investigación se centra ahora en establecer cómo el estudiante tuvo acceso al arma y por qué los controles de seguridad del colegio no evitaron su ingreso.

Sin embargo, el caso dio un giro tras declaraciones de la congresista María Fernanda Carrascal, confirmadas por la Policía Nacional, que puntualizaron que el adolescente responsable del disparo habría ingresado el arma al colegio tras sufrir episodios de acoso escolar.

- crédito @MafeCarrascal/X
- crédito @MafeCarrascal/X

Un niño hijo de un policía en Bogotá. Dicen que el niño sufría de matoneo”, escribió Carrascal en su cuenta de X.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), coronel Jhon Fredy Zambrano López, confirmó en rueda de prensa que el menor habría llevado el arma en respuesta a intimidaciones de otros estudiantes.

Según el oficial, “el muchacho, el menor de edad, traslada esa arma de fuego dentro de su maleta hacia el colegio, hacia el centro educativo, al parecer por algunas intimidaciones que estaba sufriendo por parte de otros compañeros”. Zambrano López explicó que, estando en el salón, durante la manipulación de la maleta, el arma se disparó accidentalmente y causó la lesión de la menor.

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