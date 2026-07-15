‘Timochenko’ respondió a la polémica por sus viajes internacionales: “Tengo casi el pasaporte lleno”

Rodrigo Londoño afirmó en Bogotá que su pasaporte está casi lleno por invitaciones a eventos internacionales sobre el Acuerdo de Paz - crédito AP

Rodrigo Londoño reconoció en un foro en Bogotá que su pasaporte está casi completo debido a invitaciones a eventos internacionales relacionados con la paz.

“Ya tengo casi el pasaporte lleno. No sé por qué se escandalizaron porque fui a España”, afirmó el excomandante de las extintas Farc-EP. Según describió, su papel como firmante principal del Acuerdo de Paz de 2016 lo convirtió en figura recurrente en seminarios y congresos en distintas partes del mundo.

En el encuentro, organizado por la Contraloría General de la República, Londoño detalló que ha visitado ciudades como Moscú, donde asistió a un congreso antifascista, y París, acompañando al expresidente Juan Manuel Santos.

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“He tenido el privilegio, por haber sido quien me tocó estampar la firma a nombre de todos ellos, pues soy al que invitan a distintos eventos internacionales”, sostuvo el exjefe guerrillero.

Londoño explicó que su firma como representante de las Farc en el Acuerdo de Paz de 2016 lo convirtió en invitado frecuente a seminarios y congresos en el exterior - crédito Colprensa

La reciente visita a España, autorizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desató una ola de críticas encabezada por el presidente electo Abelardo de La Espriella. En una alocución, el dirigente calificó a Londoño como “criminal de guerra” y cuestionó el papel de la JEP, que permitió el desplazamiento del exlíder.

Críticas del presidente electo y debate sobre la JEP

Abelardo de La Espriella manifestó su rechazo a la presencia internacional de Londoño. “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz del tribunal de la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida”, declaró el mandatario entrante.

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El presidente electo también señaló que “ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra, y contra la humanidad, de los jefes de las Farc siguen impunes”. Estas afirmaciones reavivaron el debate sobre la necesidad de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, órgano encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado.

La controversia escaló en redes sociales, donde De La Espriella insistió en la gravedad de los crímenes cometidos por las Farc y la falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Su postura fue replicada por sectores que cuestionan los alcances y resultados del acuerdo firmado en 2016.

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Abelardo de La Espriella cuestionó a la JEP por permitir el viaje de Londoño y reabrió el debate sobre una reforma de la Jurisdicción Especial para la Paz - crédito Europa Press/Reuters/Colprensa

Llamado al diálogo y advertencia contra la polarización

Frente a las declaraciones del presidente electo, Rodrigo Londoño respondió con un llamado a mantener el diálogo y evitar la escalada de discursos de odio.

“No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar”, expresó el exjefe de las Farc durante el Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad, realizado en el Teatro Colón de Bogotá.

Londoño advirtió que la estigmatización de quienes promueven la paz puede derivar en riesgos para su seguridad. “La vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio. Tenemos que trabajar en función de eso”, afirmó.

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También llamó a establecer un diálogo directo y respetuoso con el futuro gobierno, subrayando la importancia de discutir la implementación del Acuerdo de Paz, independientemente de las diferencias ideológicas o políticas. “Es muy importante que nos sentemos a conversar sobre el tema de cómo se va a hacer para la implementación del acuerdo en su gobierno”, propuso.

El Acuerdo de Paz, la Constitución y la expectativa ante el nuevo gobierno

Rodrigo Londoño pidió evitar la polarización y advirtió que los discursos de odio ponen en riesgo la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz - crédito @TimoComunes/X

En su intervención, Londoño recordó que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 forma parte de la Constitución y que cualquier intento de modificarlo debe respetar el marco legal vigente.

“Ahora se dicen muchas cosas, pero serán los hechos los que dirán cómo serán los próximos cuatro años”, indicó el excomandante, que insistió en que la decisión de los firmantes no debe ser la violencia.

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El contexto actual recuerda episodios previos, como las advertencias del expresidente Iván Duque sobre la supuesta intención de desmontar el acuerdo. Londoño instó a mantenerse vigilantes ante los discursos que puedan poner en riesgo los avances logrados tras la firma en La Habana.

Finalmente, el exjefe de las Farc reiteró su disposición a trabajar con el nuevo gobierno y enfatizó que la prioridad debe ser la paz. “Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”.