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Este es el recorrido confirmado del desfile del 20 de julio en Bogotá: iniciará en un centro comercial del sur de la ciudad

El último desfile encabezado por el presidente saliente Gustavo Petro se realizará lejos de los lugares tradicionales de celebración

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Por decisión de Gustavo Petro, el desfile militar que conmemora la independencia de Colombia este 20 de julio se realizará en el sur de Bogotá, marcando un giro en la tradicional celebración y siendo el último que encabezará como presidente - crédito Presidencia de la República - Colombia / Youtube

Por primera vez en la historia reciente, el desfile militar por la independencia de Colombia se traslada al sur-occidente de Bogotá. El presidente saliente Gustavo Petro, en su rol de comandante supremo de las Fuerzas Militares, encabezará su último desfile como mandatario.

La decisión fue comunicada oficialmente el 14 de julio en las redes sociales de la Presidencia. En el mensaje oficial se invitó a la ciudadanía: “Celebremos juntos nuestra Independencia este 20 de julio en el suroccidente de Bogotá. El presidente @PetroGustavo, comandante supremo de las Fuerzas Militares, liderará el desfile militar y policial desde el centro comercial Gran Plaza Ensueño”.

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El cambio de recorrido implica que el evento partirá desde la avenida Ciudad de Villavicencio, a la altura de la transversal 63, justo frente al centro comercial Gran Plaza Ensueño. El trayecto avanzará por toda la avenida Villavicencio hasta llegar a la carrera 23 c.

El último desfile militar presidido por Gustavo Petro, se realizará en el sur de Bogotá - crédito Presidencia de Colombia
El último desfile militar presidido por Gustavo Petro, se realizará en el sur de Bogotá - crédito Presidencia de Colombia

Se prevé que la celebración se inicie a las 11:00 a. m., según información difundida de forma previa. De este modo, la jornada patriótica busca acercarse a sectores de la ciudad.

Según versiones preliminares, la jornada del 20 de julio de 2026 en Colombia tendrá una reducción en la participación de equipos militares, una diferencia notable respecto a los años previos, esto debido a la capacidad de la vía elegida.

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El presidente Gustavo Petro anticipó este cambio al anunciar, días atrás, la decisión de trasladar el desfile a nuevas locaciones. A través de su cuenta de X, el mandatario invitó a los ciudadanos de Bosa y Ciudad Bolívar a participar en la conmemoración, enfatizando su intención de fusionar al pueblo con las fuerzas militares. Su mensaje incluyó la frase: “la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”.

Miles de personas salen cada año a acompañar el desfile y exaltar la labor de los miembros de las Fuerzas Militares - crédito Camila Díaz/Colprensa
Se prevé que los ensayos se realicen el día 19 de julio - crédito Camila Díaz/Colprensa

El traslado del desfile busca llevar la celebración a sectores que, históricamente, no suelen ser sede de la parada militar. La medida pretendió ampliar la presencia estatal en zonas tradicionalmente alejadas del recorrido central, promoviendo una integración simbólica entre la población civil y las fuerzas del orden.

Celebraciones en los años anteriores

Durante la administración Petro, el desfile militar del 20 de julio rompió con los trayectos convencionales. En 2025, la conmemoración de los 215 años del Grito de Independencia en Bogotá incluyó un extenso recorrido por la avenida Boyacá, desde la calle 148 hasta la calle 80, abarcando cerca de siete kilómetros en la localidad de Suba. En esa ocasión, participaron aproximadamente 8.000 uniformados, lo que representó una de las mayores movilizaciones de efectivos en los últimos años.

En Santa Marta, la celebración adoptó un papel central en la festividad nacional. El desfile inició a las 10:00 a. m. desde la carrera Primera con la avenida del Ferrocarril, atravesó el Camellón de la Bahía y culminó en el Estadio Eduardo Santos.

El recorrido, de más de tres kilómetros, permitió a los habitantes de la ciudad observar en un solo lugar a más de 1.800 integrantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. El presidente estuvo presente en el evento, reforzando la relevancia simbólica de la región en la fecha patria.

20 de julio - Día de la Independencia
Para 2025, el desfile principal, se realizó en la ciudad de Santa Marta - crédito Presidencia

En 2024, el evento en Bogotá se desarrolló en la localidad de Kennedy, una zona del occidente de la ciudad. El trayecto comenzó en la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida de Las Américas y reunió a más de 1.500 efectivos de las fuerzas armadas y policiales. La cifra y el escenario reflejaron la voluntad de descentralizar el evento, acercándolo a diferentes sectores urbanos.

En 2023, el desfile coincidió con la conmemoración del Bicentenario Naval de la Armada de Colombia. El acto principal se llevó a cabo en el tradicional corredor de la avenida Boyacá, que fue cerrado entre las calles 170 y 116, incluyendo el tramo de la calle 127 entre la avenida Suba y la Boyacá. La selección de estos corredores viales evidenció la intención de mantener la tradición, aunque adaptando el recorrido a distintas realidades urbanas.

Históricamente, el desfile militar del 20 de julio se realiza en Bogotá, utilizando como escenarios principales la Avenida Boyacá, la Avenida NQS y la Plaza de Bolívar. No obstante, durante el actual Gobierno, se ha buscado acercar la parada militar a otras poblaciones del país.

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