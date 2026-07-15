Colombia

Receta para un desayuno saludable con avena, chía y fruta que se prepara en solo 15 minutos

Esta preparación ayuda a la digestión y no requiere tiempos de cocción

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Bol con avena, chía, rodajas de banano, fresas cortadas y cubos de manzana. Una mano acerca una cuchara a la mezcla. Un tarro de miel y un cucharón de madera.
La mezcla de avena y chía hidratada en leche se consolida como desayuno típico en Bogotá y el Eje Cafetero - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno de avena con chía y fruta surge de la fusión de dos antiguas tradiciones alimentarias: el porridge, que es una papilla elaborada con avena cocida en agua o leche, consumida frecuentemente como desayuno en los países anglosajones y en los países eslavos. Luego esto se mezcló con el consumo de semillas de chía mesoamericanas.

Y en años recientes se popularizó gracias al movimiento de comida saludable y a la tendencia de la avena remojada durante la noche (overnight oats).

La transformación de este desayuno saludable tiene su arraigo en la región Andina de Colombia, donde la avena es parte de la tradición tanto en bebidas como en platos dulces y salados. En Bogotá y el Eje Cafetero, la costumbre de consumir avena fría o caliente, junto con frutas y cereales, ha evolucionado, integrando ingredientes como la chía, reconocida por sus propiedades nutricionales y su capacidad para enriquecer la dieta cotidiana.

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Frasco de vidrio Mason abierto sobre mostrador de madera con avena, chía y canela. Mano vierte leche desde jarra de cerámica con cuchara de madera.
El aporte nutricional de cada porción ronda entre 300 y 350 kilocalorías, con alto contenido de fibra - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de desayuno saludable de avena, chía y fruta

Este desayuno es una preparación cremosa y fresca, donde la avena se hidrata y suaviza, la chía aporta textura y fibra, y la fruta fresca da el toque dulce y refrescante. Se elabora dejando hidratar la avena y la chía en leche o bebida vegetal, para lograr una mezcla espesa, lista para combinar con variedad de frutas y toppings.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos + reposo en nevera (mínimo 2 horas, ideal toda la noche)
  • Tiempo de preparación activa: 10 minutos
  • Tiempo de cocción: 0 minutos (no requiere cocción, solo hidratación)

Ingredientes

  1. 1 taza de avena en hojuelas
  2. 2 cucharadas de semillas de chía
  3. 1 ½ tazas de leche (puede ser vegetal: almendra, soya, avena)
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  5. 1 cucharada de miel, panela rallada o sirope de agave (opcional)
  6. 1 banano maduro en rodajas
  7. ½ taza de fresas (u otra fruta: mango, papaya, piña) picadas
  8. 1 manzana pequeña en cubos
  9. 2 cucharadas de frutos secos o semillas (almendras, nueces, girasol)
  10. 1 pizca de canela en polvo (opcional)
  11. 1 pizca de sal
Interior de refrigerador moderno con puerta abierta. Frasco de vidrio Mason con avena y chía en estante de la puerta. Otros alimentos borrosos en el interior.
La costumbre de dejar la avena remojando durante la noche potencia la textura cremosa y la digestibilidad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer desayuno saludable de avena, chía y fruta, paso a paso

  1. Mezcla la avena y la chía en un recipiente grande. Agrega la pizca de sal y la canela.
  2. Vierte la leche y la esencia de vainilla sobre la mezcla. Remueve bien para integrar.
  3. Añade la miel o el endulzante seleccionado. Mezcla nuevamente.
  4. Tapa el recipiente y lleva a la nevera por mínimo 2 horas, idealmente toda la noche, para que la avena y la chía absorban el líquido y espesen.
  5. Al día siguiente, retira de la nevera y mezcla para soltar la preparación.
  6. Incorpora la fruta fresca: banano, fresas y manzana. Puedes variar según temporada o gusto.
  7. Sirve la mezcla en porciones individuales.
  8. Decora con frutos secos, semillas adicionales o un poco más de fruta si lo deseas.
  9. Consejo técnico: Si la mezcla queda muy espesa, ajusta la textura añadiendo un poco más de leche antes de servir. La hidratación prolongada mejora la digestibilidad de la avena y la chía.
  10. Consejo técnico: Para un desayuno aún más frío y refrescante, agrega cubos de hielo o frutas congeladas al servir.
Bol de avena con chía, rodajas de banano, fresas, cubos de manzana, almendras, nueces, semillas de girasol, miel, canela y una cuchara de madera sobre mesa de madera.
El desayuno puede conservarse en la nevera hasta por dos días, siempre bien tapado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Aproximadamente 300-350 kcal
  • Carbohidratos: 40-45g
  • Proteína: 7-9g
  • Grasas: 8-10g
  • Fibra: 7-9g
  •  Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta por 2 días, bien tapado. No es recomendable congelar la mezcla ya hidratada, pero sí puedes conservar la mezcla seca de avena y chía en un envase hermético por semanas.

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