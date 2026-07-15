Profesor Franklin Gamboa trató de justificar el veto a vendedor de panela por apoyar a Abelardo de la Espriella y aseguró que no se arrepiente: “Tengo derecho”

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

El caso de Luis Felipe Yagüé Cotazo, un vendedor de panela de 74 años en Florencia, dejó de ser solo un video viral cuando su protagonista indirecto, el profesor universitario Franklin Gamboa, admitió que no se arrepiente de haberle retirado su compra por razones políticas y redujo su error a haberlo expuesto en redes sociales.

La controversia creció porque el comerciante, increpado por haber votado por Abelardo de la Espriella, pasó de la humillación pública al respaldo político y oficial.

Ese giro tuvo una derivación concreta: según contaron periodistas de Blu Radio, Yagüé fue invitado a la posesión del presidente electo y recibió una llamada del ministro de Comercio designado Mauricio Gómez junto con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo desde Washington para hablar de su emprendimiento y de la inclusión de su negocio en programas del Gobierno para aumentar ventas y producción de panela.

PUBLICIDAD

La discusión pública no giró solo sobre el derecho de un consumidor a elegir qué compra. Lo que expuso la entrevista fue otra tensión: Gamboa sostuvo que su decisión sobre a quién compra forma parte de sus principios, aun cuando reconoció que el comerciante no era una persona violenta y que el daño estuvo en exhibirlo.

Gamboa, profesor de Pedagogía en las licenciaturas de la Universidad de la Amazonia, dijo al medio que mantendría el criterio que aplicó con Yagüé. “No señor, pero sí de exponer a don Luis Felipe”, respondió cuando le preguntaron si se arrepentía de lo que dijo.

PUBLICIDAD

La institución educativa precisó que se trató de una conducta de carácter personal que no representa la posición institucional ni los principios y valores que orientan su misión - crédito Franklin Gamboa Facebook

Franklin Gamboa habló en Blu Radio para defender la decisión que tomó con Luis Felipe Yagüé Cotazo después de conocer su apoyo electoral a Abelardo de la Espriella. Reveló que no se retracta del veto comercial, que solo considera un error haberlo expuesto en redes y que seguirá usando ese criterio para definir a quién ayuda con su dinero.

La consecuencia de esa postura es doble: consolidó el rechazo público al episodio y abrió un frente institucional para el docente. El caso ya no se discute solo como una disputa entre un comprador y un vendedor, sino como un hecho con derivaciones políticas, sociales y universitarias.

PUBLICIDAD

El profesor defendió el veto comercial y solo admitió como error la exposición pública

El núcleo de su explicación fue que no dejó de comprarle panela solo por un voto, sino por lo que ese voto representaba a su juicio. En la entrevista, señaló: “No es solamente por haber votado por Abelardo de la Espriella, sino a cualquier persona que vote por alguien que genera violencia”.

A partir de esa idea, intentó separar a Yagüé de la conducta que cuestionaba. “Don Luis no es una persona violenta”, afirmó, antes de insistir en que el problema estaba en el “proyecto político” que, según él, el comerciante apoyó y que “se va a venir en contra de nosotros”, en referencia a los docentes.

PUBLICIDAD

El episodio reactivó el debate sobre la polarización política y su impacto en la convivencia diaria - crédito Captura de Video Facebook

Ese punto marcó una contradicción central de la conversación con los periodistas del medio de comunicación. Mientras negó haber humillado al vendedor y enfatizar que habló “de manera muy respetuosa”, admitió de forma expresa que sí lo expuso: “Ahora, sí lo expuse. Y ahí es donde está el error”.

Cuando le preguntaron si volvería a decirle lo mismo a Yagüé, respondió que explicar “de manera pedagógica” por qué dejaba de comprarle no era un error.

El docente situó el conflicto en la estigmatización del gremio de maestros

Gran parte de su defensa se apoyó en un argumento gremial. Gamboa sostuvo que los profesores han sido estigmatizados y que su rechazo a ciertos proyectos políticos nace de ese historial.

PUBLICIDAD

“Cuando él dice que ese Fecode hay que acabarlo, yo así no pertenezca a Fecode, soy profesor”, afirmó para explicar por qué asocia a De la Espriella con un lenguaje hostil hacia los docentes. A lo largo de la entrevista repitió que siente “pánico” ante un eventual regreso de políticas de seguridad que, según dijo, causaron daño en Caquetá.

Desde esa lógica, presentó su decisión como una toma de posición preventiva. “Yo no puedo apoyar un gobierno que genere violencia”, insistió, aunque al mismo tiempo reconoció que Yagüé “expresó su principio” al votar y que está “en todo su derecho”.

PUBLICIDAD

El video mostró a un profesor y activista que anunció que dejaría de comprar panela por el voto de Yagüe a Abelardo de la Espriella - crédito Captura de Video Facebook/Colprensa

Los periodistas cuestionaron de manera reiterada ese razonamiento y le plantearon si no estaba aplicando al vendedor una forma de discriminación política semejante a la que denuncia contra el gremio docente. Gamboa rechazó esa equivalencia y respondió que lo suyo no era agresión, sino una elección sobre el destino de su dinero.

“He revisado mi círculo”: la decisión se extiende a futuras relaciones comerciales

La entrevista también dejó otra definición: Gamboa no presentó lo ocurrido como un hecho aislado. Dijo que ha “revisado” su círculo para decidir a quién compra, con quién comparte y con quién trabaja.

En uno de los pasajes más precisos de la conversación, lo formuló así: “He revisado mi círculo, he revisado a quién voy a seguir generando lazos de confianza, que me genere el menos peligro posible”. Después acotó que no hablaba de romper vínculos personales de manera radical, sino de decidir “a quién le compro, a quién no le compro”.

PUBLICIDAD

Gamboa intentó justificar esa selección como una forma de ayuda a quienes considera más necesitados. “Con mis recursos y con mis actos voy a ayudar a los que más necesitan”, dijo, y agregó que por eso prefiere comprar de forma directa a productores campesinos antes que a intermediarios.