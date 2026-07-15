Colombia

Ministerio de Educación confirmó las fechas de la semana de receso de octubre para colegios públicos en Colombia

Los estudiantes tendrán varios días consecutivos de descanso antes de regresar a las aulas, mientras que los docentes continuarán con actividades institucionales establecidas en el calendario académico

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Imagen de referencia. El 53% de los colegios atribuye la deserción estudiantil a la incapacidad de pago de las familias y el 42% a los cambios de residencia - crédito Colprensa
La semana de receso de octubre está contemplada dentro del calendario escolar oficial para los colegios públicos del país- crédito Colprensa

Las familias con estudiantes en colegios públicos ya pueden marcar una de las pausas más esperadas del calendario académico. El Ministerio de Educación confirmó las fechas de la semana de receso escolar de octubre para 2026, un descanso que beneficiará a millones de alumnos en todo el país.

De acuerdo con el cronograma oficial, el receso se desarrollará entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre. A esos cinco días hábiles se suman el fin de semana y el festivo del lunes 12 de octubre, por lo que los estudiantes retomarán las clases el martes 13 de octubre de 2026. La cartera de Educación recordó que este periodo hace parte del calendario escolar nacional y debe ser incorporado obligatoriamente por las entidades territoriales, tal como lo establece la normativa vigente para los establecimientos educativos oficiales.

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Los estudiantes volverán a sus jornadas educativas con estrategias diferenciadas - crédito Alcaldía de Montería
Los estudiantes regresarán a clases tras el puente festivo de octubre, según el cronograma del Ministerio de Educación - crédito Alcaldía de Montería

Aunque suele confundirse con las vacaciones de mitad de año, la semana de receso tiene un propósito diferente. Este descanso no reemplaza ninguno de los periodos vacacionales establecidos para los estudiantes, por lo que las instituciones educativas deben garantizar el cumplimiento de las 40 semanas de actividades académicas exigidas por la legislación colombiana.

El calendario también establece las fechas para las vacaciones de fin de año. En los colegios públicos, este periodo comenzará el 30 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 11 de enero de 2027, cuando iniciarán las actividades correspondientes al nuevo año escolar. En Bogotá, la Secretaría de Educación ya tiene definido el cronograma que regirá para los colegios oficiales durante 2026. Además de la semana de receso de octubre, el calendario contempla otros espacios de descanso distribuidos a lo largo del año.

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Uno de ellos corresponde a las vacaciones de mitad de año, previstas entre el 22 de junio y el 6 de julio. Asimismo, los estudiantes tendrán el descanso habitual de Semana Santa y finalizarán sus actividades académicas el 29 de noviembre de 2026. En el caso de la semana de receso de octubre, el calendario de la capital también contempla el puente festivo del 12 de octubre, por lo que el retorno a las aulas se realizará el martes 13 del mismo mes.

Los padres de familia deben orientarse con los lineamientos del Ministerio de Educación - crédito Ministerio de Educación
Durante el receso, los docentes de los colegios oficiales realizarán jornadas de planeación y actualización institucional- crédito Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación recordó que esta pausa académica está respaldada por el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015, el cual establece que “todas las entidades territoriales deben incluir obligatoriamente este receso en la semana” inmediatamente anterior al festivo del 12 de octubre.

Mientras los estudiantes disfrutan de esos días de descanso, los docentes y directivos de los colegios oficiales no estarán de vacaciones. Durante esa semana continuarán desarrollando actividades propias del calendario institucional. Según la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, ese periodo corresponde a una de las cinco semanas de desarrollo institucional previstas para el año académico.

Durante esos días, el personal docente participa en jornadas de planeación, evaluación y actualización pedagógica. Entre las actividades programadas se encuentran la revisión del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el seguimiento al plan de estudios, procesos de investigación y espacios de coordinación para fortalecer la prestación del servicio educativo.

Imagen de referencia. La Institución Educativa Mayor de Mosquera en Cundinamarca incorporó ropa interior menstrual al uniforme escolar desde enero de 2026 - crédito Colprensa
El calendario académico de 2026 también establece las fechas de las vacaciones de mitad y final de año para las instituciones públicas- crédito Colprensa

Por su parte, las vacaciones de los maestros y directivos docentes se distribuirán en dos momentos del año. El primero comprenderá dos semanas, entre el 22 de junio y el 5 de julio de 2026, mientras que el segundo abarcará cinco semanas, desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027. Con este cronograma ya definido, estudiantes, familias y docentes cuentan con claridad sobre los principales periodos de descanso y las fechas que marcarán el desarrollo del calendario escolar durante el próximo año en los colegios públicos del país.

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