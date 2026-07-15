Liberan a Zulandy Mambuscay tras cuatro días de secuestro en El Tambo, Cauca: “Recuperamos a mi hermana”

La comerciante caucana regresó a su hogar luego de permanecer retenida por hombres armados, en un caso que movilizó a comunidades y autoridades en la vía Popayán–El Tambo - crédito @ColombiaOscura / X

Zulandy Mambuscay recuperó la libertad el miércoles 15 de julio, después de permanecer varios días secuestrada en el corregimiento de El Tambo, en el departamento de Cauca. Su hermano, Herdy Sneider Mambuscay, confirmó la noticia a través de redes sociales, en las que escribió: “Recuperamos a mi hermana. Dios, gracias”.

El secuestro de la comerciante, propietaria de un salón de belleza en el municipio, había generado una amplia movilización social y preocupación en la región.

La empresaria fue interceptada por hombres armados la noche del sábado 11 de julio, en el corregimiento de Piagua, sobre la vía que conecta a Popayán con El Tambo. Según informaron medios locales, varios sujetos vestidos de negro, con el rostro cubierto, detuvieron el vehículo en el que se transportaba Mambuscay junto a su pareja sentimental.

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Durante el ataque, la empresaria fue obligada a subir a otro automóvil y su pareja resultó herida de bala, lo que obligó a su traslado a un centro médico. Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que la víctima intentó resistirse al secuestro, mientras los agresores la forzaban a ingresar al vehículo.

La propietaria de un salón de belleza fue rescatada tras ser secuestrada por hombres encapuchados, en un episodio que generó alarma y rechazo en la región del Cauca

Rescate comunitario y presión social

La liberación de Zulandy Mambuscay se produjo luego de varios días de incertidumbre y reclamos por parte de la comunidad, gremios comerciales y líderes sociales del departamento de Cauca.

La presión ejercida por familiares, allegados y habitantes de la zona, sumada a la difusión de videos y llamados públicos, fue determinante para que los secuestradores liberaran a la comerciante sin que, hasta ahora, existan detalles oficiales sobre las circunstancias de su rescate. En redes sociales circularon imágenes en las que se observa a la empresaria montada en un caballo en una zona boscosa, agradeciendo a Dios por su libertad.

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Autoridades locales y departamentales, así como la Secretaría de la Mujer del Cauca, rechazaron la retención ilegal y pidieron garantías para la vida e integridad de las mujeres víctimas de estos delitos.

Contexto de violencia e inseguridad en la vía Popayán–El Tambo

Zulandy Mambuscay recuperó la libertad el 15 de julio tras varios días secuestrada en El Tambo, Cauca - crédito @ColombiaOscura / X

El secuestro de Zulandy Mambuscay no fue un hecho aislado en el departamento de Cauca. En la misma semana, Sonia Sarmiento, propietaria del restaurante La Marqueza, fue raptada en el municipio de Timbío por hombres armados que ingresaron a su establecimiento y la obligaron a subir a un vehículo.

Según información recogida por El País Cali, ambos casos quedaron registrados en cámaras de seguridad y generaron nuevas alertas sobre la creciente incidencia de secuestros y extorsiones en las carreteras del suroccidente colombiano.

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En la zona donde se produjo la retención de Mambuscay, operan estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN. Los hechos recientes llevaron a la Policía y al Ejército a desplegar operativos de búsqueda y seguridad en los corredores viales afectados, como la vía Panamericana y la carretera entre Popayán y El Tambo.

Durante el mismo fin de semana, tropas del Ejército frustraron el secuestro de cinco personas en el municipio de Rosas, Cauca, luego de enfrentar a los presuntos captores y lograr que las víctimas fueran liberadas.

Hombres armados interceptaron a Zulandy Mambuscay en Piagua, sobre la vía Popayán-El Tambo, la noche del 11 de julio - crédito @ColombiaOscura / X

Persisten las incógnitas sobre los responsables

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cómo se produjo la liberación de Zulandy Mambuscay ni si existió una operación directa de la fuerza pública. Tampoco se ha establecido qué grupo armado estuvo detrás del secuestro, aunque las investigaciones continúan para identificar y judicializar a los responsables.

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El caso mantuvo en vilo a la familia de la empresaria y a la comunidad de El Tambo durante varios días, mientras la incertidumbre sobre el paradero y estado de salud de la comerciante persistía.