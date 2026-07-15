Colombia

Empresario argentino explicó por qué, según él, Colombia “nunca tuvo chance” de ganar el Mundial 2026: “Por favor”

El emprendedor Tino Mossu volvió a generar controversia al cuestionar el nivel de la Tricolor, lanzó duras críticas contra Luis Díaz y responsabilizó a la prensa colombiana

Guardar
Google icon

El argentino Tino Mossu atacó a Luis Díaz y dijo que está sobrevalorado en la selección Colombia - crédito @tinolegacy/tiktok

El empresario argentino Tino Mossu volvió a generar una intensa discusión en redes sociales, esta vez por sus comentarios sobre el desempeño de la selección Colombia en el Mundial de 2026.

Durante una entrevista, el creador de contenido y emprendedor aseguró que el combinado nacional “nunca tuvo chance” de conquistar el título y cuestionó el optimismo que, según él, rodeó al equipo durante el torneo.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y dividieron opiniones entre aficionados al fútbol y ciudadanos colombianos.

Mientras algunos consideraron que se trató de una crítica basada en el rendimiento que mostró Colombia en la Copa del Mundo, otros calificaron sus palabras como una provocación innecesaria contra la Tricolor y sus principales figuras e incluso algunos reaccionaron indicando que se trataba de una burla.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
El empresario Tino Mossu afirmó que la selección Colombia no tenía opciones de ganar el Mundial 2026 - crédito Infobae Argentina en Vivo

Al ser consultado sobre las razones por las que consideraba que Colombia no podía ser campeona del mundo, Mossu respondió sin rodeos.

Nunca tuvo chance. A mí me encanta la selección de Colombia. Es más, para mí es lo más parecido a los brasileros, cómo juegan, el rendimiento que tienen. Pero de ahí a ganar un Mundial, por favor. Mirá cómo jugaste contra Suiza. ¿Vos te parece que hubieras sido capaz de ganar una Copa del Mundo?”, empezó diciendo el empresario argentino.

Seguido a esto, sostuvo que, en su opinión, buena parte de las expectativas que existían alrededor del equipo colombiano fueron impulsadas por los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

El problema de la gente de Colombia es que le cree a los periodistas y el periodista no tiene razón”, afirmó Mossu.

Las declaraciones de Tino Mossu sobre Bogotá dividen a usuarios en redes sociales - crédito @tinosinfiltro/IG
Tino Mossu enciende las redes al decir que Colombia “nunca tuvo chance” en el Mundial de 2026 - crédito @tinosinfiltro/IG

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando dirigió sus críticas hacia Luis Díaz, uno de los futbolistas más importantes del seleccionado colombiano en los últimos años, pues para Mossu, el delantero ha recibido un reconocimiento superior al que realmente merece por su rendimiento.

“El periodista es: ‘Uh, Lucho Díaz, Lucho Díaz’. Lucho Díaz no le pega una vez al arco. Y los únicos goles que mete es porque está en posición adelantada”, aseguró.

Incluso fue más allá al afirmar que el atacante está “sobrevalorado”, una opinión que generó numerosas reacciones debido al protagonismo que el guajiro ha tenido tanto en la selección Colombia como en el fútbol europeo.

En contraste, el argentino aseguró que el jugador más talentoso del combinado nacional es Juan Fernando Quintero, a quien considera infravalorado por la afición y la prensa.

El único jugador que realmente es muy bueno de Colombia, Juanfer Quintero. Es el mejor jugador que tiene Colombia. Es verdad, físicamente no rinde, pero pásensela a Juanfer. El tipo te arma el juego, sabe cómo jugar, abre la cancha, ve algo que los demás jugadores no ven... Pero Lucho Díaz, Lucho Díaz no le pega al arco, hermano”, indicó Tino Mossu.

Tino Mossu carga contra Luis Díaz y pone a Juan Fernando Quintero como el mejor jugador de Colombia - crédito Reuters
Tino Mossu carga contra Luis Díaz y pone a Juan Fernando Quintero como el mejor jugador de Colombia - crédito Reuters

Además, explicó que su opinión también está influenciada por el seguimiento que hace a Quintero en el fútbol argentino.

Se lo dice una persona que lo ve en la liga argentina. Es muy buen jugador. Lucho Díaz está sobrevalorado, Juanfer Quintero está infravalorado”, enfatizó.

Finalmente, insistió en que Colombia nunca fue una selección con condiciones reales para conquistar una Copa del Mundo y que el exceso de confianza provino, según él, del discurso de algunos periodistas deportivos.

“El problema de Colombia es que nunca fue una selección para ganar un Mundial y alguien se los tiene que decir. No quiere decir que sean malos, pero los periodistas le han mentido al pueblo colombiano”, puntualizó.

No es la primera polémica de Tino Mossu en Colombia

Las declaraciones sobre la selección nacional se sumaron a la controversia que ya había generado el empresario con temas relacionados a Colombia.

El empresario Tino Mossu genera polémica al criticar a Bogotá - crédito @tino.mossu03/tiktok

En ocasión anterior el empresario respondió cuál consideraba la peor ciudad del país y no dudó en mencionar a Bogotá.

“Me van a odiar por esto, pero lo tengo que decir. Bogotá es horrible”, expresó durante una conversación que también se hizo viral en redes sociales.

Aunque reconoció que la capital cuenta con sectores que considera atractivos, como la Zona T, los restaurantes y algunos espacios de entretenimiento, aseguró que esos aspectos positivos no compensan problemas como la movilidad, el tráfico, el clima y la experiencia que ha tenido durante sus visitas.

Según relató, uno de los episodios que marcó su percepción ocurrió cuando necesitó conexión a internet tras quedarse sin datos en su teléfono celular: “Le pedí a diez personas si me podían compartir internet y todas me dijeron que no”, afirmó.

Para reforzar su argumento, comparó esa situación con Medellín, ciudad que elogió por el clima, el entorno y, especialmente, por la actitud de sus habitantes.

Tú ves Medellín, el clima es bueno, es muy verde y la gente te atiende muy bien”, comentó, asegurando que allí la disposición para ayudar a un visitante es completamente distinta.

Al igual que ocurrió con sus opiniones sobre la selección Colombia, sus comentarios sobre Bogotá generaron miles de reacciones. Mientras algunos usuarios coincidieron con sus críticas relacionadas con el tráfico y la movilidad, otros rechazaron que generalizara su experiencia personal para describir a una ciudad de millones de habitantes.

Temas Relacionados

Tino MossuSelección ColombiaMundial 2026Lucho DíazJuan Fernando QuinteroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella confirmó a Alexandra Falla Zerrate como ministra de las TIC, de quién se trata

El anuncio del presidente electo de Colombia lo dio a conocer en su cuenta oficial de X, en la que destacó la trayectoria de la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Abelardo de la Espriella confirmó a Alexandra Falla Zerrate como ministra de las TIC, de quién se trata

Esta es la historia completa del video viral de la hamburguesa triple que está causando polémica en redes: “¿Para qué me invitas a cenar?"

La mujer le respondió al hombre que la señaló de buscar un “sugar daddy” por la orden que pidió durante su primera salida. Su versión de los hechos ya supera los 10 millones de reproducciones en TikTok y abrió un nuevo debate

Esta es la historia completa del video viral de la hamburguesa triple que está causando polémica en redes: “¿Para qué me invitas a cenar?"

Esta es la ciudad colombiana que está entre las 10 más bellas del mundo, según Time Out: “Naturaleza exuberante y verde prácticamente por dondequiera que se mire”

La revista Time Out recogió la opinión de más de 24.000 residentes, destacando su integración única entre naturaleza, arquitectura y vida urbana

Esta es la ciudad colombiana que está entre las 10 más bellas del mundo, según Time Out: “Naturaleza exuberante y verde prácticamente por dondequiera que se mire”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

A nueve días para el inicio de la Liga, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó no han confirmado novedades en sus plantillas, en el semestre en el que se juegan la permanencia en primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Manada de zorros andinos alarma a residentes del norte de Bogotá: buscan alimento entre edificios y comercios

Los habitantes de Santa Bárbara aseguran que los animales quedaron aislados por el crecimiento urbano y solicitan una intervención de las autoridades ambientales para evaluar su estado y definir medidas de protección

Manada de zorros andinos alarma a residentes del norte de Bogotá: buscan alimento entre edificios y comercios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia completa del video viral de la hamburguesa triple que está causando polémica en redes: “¿Para qué me invitas a cenar?"

Esta es la historia completa del video viral de la hamburguesa triple que está causando polémica en redes: “¿Para qué me invitas a cenar?"

El periodista Diego Guauque reveló cómo su perro Vito lo inspiró durante su batalla contra el cáncer: “Había que seguir luchando”

Hijas de Fernando Gaitán demandaron a RCN por los derechos de autor de sus obras: “Murió y nunca se enteró de cuáles eran sus derechos”

Mamá de Culotauro publicó emotivo mensaje para despedir a su hijo, que salió de Colombia por amenazas: “Guerrero de la vida”

Culotauro habló por primera vez de las amenazas en su contra y por qué se fue de Colombia: “Les mentí para salvar mi vida”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más fuerte en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno

Esta es la millonada que ofrecen desde Italia por Gustavo Puerta luego del Mundial 2026: sería compañero de otro jugador de la Selección Colombia

Franco Armani ya se encuentra en Medellín para volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional: estas son las imágenes de la llegada del argentino

Davinson Sánchez se refirió a las amenazas contra jugadores de la Selección Colombia por la eliminación del Mundial 2026: “A veces se les olvida que somos humanos”