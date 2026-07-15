Empresario argentino explicó por qué, según él, Colombia “nunca tuvo chance” de ganar el Mundial 2026: “Por favor”

El argentino Tino Mossu atacó a Luis Díaz y dijo que está sobrevalorado en la selección Colombia - crédito @tinolegacy/tiktok

El empresario argentino Tino Mossu volvió a generar una intensa discusión en redes sociales, esta vez por sus comentarios sobre el desempeño de la selección Colombia en el Mundial de 2026.

Durante una entrevista, el creador de contenido y emprendedor aseguró que el combinado nacional “nunca tuvo chance” de conquistar el título y cuestionó el optimismo que, según él, rodeó al equipo durante el torneo.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y dividieron opiniones entre aficionados al fútbol y ciudadanos colombianos.

Mientras algunos consideraron que se trató de una crítica basada en el rendimiento que mostró Colombia en la Copa del Mundo, otros calificaron sus palabras como una provocación innecesaria contra la Tricolor y sus principales figuras e incluso algunos reaccionaron indicando que se trataba de una burla.

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El empresario Tino Mossu afirmó que la selección Colombia no tenía opciones de ganar el Mundial 2026 - crédito Infobae Argentina en Vivo

Al ser consultado sobre las razones por las que consideraba que Colombia no podía ser campeona del mundo, Mossu respondió sin rodeos.

“Nunca tuvo chance. A mí me encanta la selección de Colombia. Es más, para mí es lo más parecido a los brasileros, cómo juegan, el rendimiento que tienen. Pero de ahí a ganar un Mundial, por favor. Mirá cómo jugaste contra Suiza. ¿Vos te parece que hubieras sido capaz de ganar una Copa del Mundo?”, empezó diciendo el empresario argentino.

Seguido a esto, sostuvo que, en su opinión, buena parte de las expectativas que existían alrededor del equipo colombiano fueron impulsadas por los medios de comunicación.

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“El problema de la gente de Colombia es que le cree a los periodistas y el periodista no tiene razón”, afirmó Mossu.

Tino Mossu enciende las redes al decir que Colombia “nunca tuvo chance” en el Mundial de 2026 - crédito @tinosinfiltro/IG

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando dirigió sus críticas hacia Luis Díaz, uno de los futbolistas más importantes del seleccionado colombiano en los últimos años, pues para Mossu, el delantero ha recibido un reconocimiento superior al que realmente merece por su rendimiento.

“El periodista es: ‘Uh, Lucho Díaz, Lucho Díaz’. Lucho Díaz no le pega una vez al arco. Y los únicos goles que mete es porque está en posición adelantada”, aseguró.

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Incluso fue más allá al afirmar que el atacante está “sobrevalorado”, una opinión que generó numerosas reacciones debido al protagonismo que el guajiro ha tenido tanto en la selección Colombia como en el fútbol europeo.

En contraste, el argentino aseguró que el jugador más talentoso del combinado nacional es Juan Fernando Quintero, a quien considera infravalorado por la afición y la prensa.

“El único jugador que realmente es muy bueno de Colombia, Juanfer Quintero. Es el mejor jugador que tiene Colombia. Es verdad, físicamente no rinde, pero pásensela a Juanfer. El tipo te arma el juego, sabe cómo jugar, abre la cancha, ve algo que los demás jugadores no ven... Pero Lucho Díaz, Lucho Díaz no le pega al arco, hermano”, indicó Tino Mossu.

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Tino Mossu carga contra Luis Díaz y pone a Juan Fernando Quintero como el mejor jugador de Colombia - crédito Reuters

Además, explicó que su opinión también está influenciada por el seguimiento que hace a Quintero en el fútbol argentino.

“Se lo dice una persona que lo ve en la liga argentina. Es muy buen jugador. Lucho Díaz está sobrevalorado, Juanfer Quintero está infravalorado”, enfatizó.

Finalmente, insistió en que Colombia nunca fue una selección con condiciones reales para conquistar una Copa del Mundo y que el exceso de confianza provino, según él, del discurso de algunos periodistas deportivos.

“El problema de Colombia es que nunca fue una selección para ganar un Mundial y alguien se los tiene que decir. No quiere decir que sean malos, pero los periodistas le han mentido al pueblo colombiano”, puntualizó.

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No es la primera polémica de Tino Mossu en Colombia

Las declaraciones sobre la selección nacional se sumaron a la controversia que ya había generado el empresario con temas relacionados a Colombia.

El empresario Tino Mossu genera polémica al criticar a Bogotá - crédito @tino.mossu03/tiktok

En ocasión anterior el empresario respondió cuál consideraba la peor ciudad del país y no dudó en mencionar a Bogotá.

“Me van a odiar por esto, pero lo tengo que decir. Bogotá es horrible”, expresó durante una conversación que también se hizo viral en redes sociales.

Aunque reconoció que la capital cuenta con sectores que considera atractivos, como la Zona T, los restaurantes y algunos espacios de entretenimiento, aseguró que esos aspectos positivos no compensan problemas como la movilidad, el tráfico, el clima y la experiencia que ha tenido durante sus visitas.

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Según relató, uno de los episodios que marcó su percepción ocurrió cuando necesitó conexión a internet tras quedarse sin datos en su teléfono celular: “Le pedí a diez personas si me podían compartir internet y todas me dijeron que no”, afirmó.

Para reforzar su argumento, comparó esa situación con Medellín, ciudad que elogió por el clima, el entorno y, especialmente, por la actitud de sus habitantes.

“Tú ves Medellín, el clima es bueno, es muy verde y la gente te atiende muy bien”, comentó, asegurando que allí la disposición para ayudar a un visitante es completamente distinta.

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Al igual que ocurrió con sus opiniones sobre la selección Colombia, sus comentarios sobre Bogotá generaron miles de reacciones. Mientras algunos usuarios coincidieron con sus críticas relacionadas con el tráfico y la movilidad, otros rechazaron que generalizara su experiencia personal para describir a una ciudad de millones de habitantes.