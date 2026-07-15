Elección de la presidencia del Senado divide al Centro Democrático y los aliados de Abelardo de la Espriella: cuál es la polémica

Afines al presidente electo Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático empiezan a tener diferencias - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Colprensa

La elección de la mesa directiva del Senado se ha convertido en un punto de tensión entre el Centro Democrático y sectores próximos al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a pocos días del inicio del nuevo periodo legislativo, según reveló El Reporte Coronell de Caracol Radio.

La presidencia del Senado, históricamente reservada al partido del presidente o a la bancada mayoritaria de la coalición, está en el centro del debate. Con 17 senadores, el Centro Democrático ostenta la bancada más numerosa entre los partidos que apoyarán al nuevo gobierno en el Congreso.

En aplicación de la costumbre política, ese partido habría asumido la presidencia de la corporación durante el primer año. Sin embargo, el entorno de De la Espriella impulsó el respaldo a Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, agrupación que ocupa el cuarto lugar en la coalición gubernamental.

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El apoyo a Deluque fue transmitido por Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, lo que representa una ruptura respecto a la distribución tradicional de los cargos directivos en el Congreso.

Apoyo a Alfredo Deluque desafía acuerdo histórico en la presidencia del Senado - crédito Alfredo Deluque/Facebook

Esta decisión fue interpretada dentro del uribismo como una pérdida de influencia y una señal de que el nuevo gobierno busca modificar reglas informales sustentadas desde la adopción de la ley de bancadas. El candidato propuesto por el Centro Democrático había sido Honorio Henríquez.

El Reporte Coronell detalló que en el círculo del expresidente Álvaro Uribe existe inconformidad por la influencia que sectores cercanos a De la Espriella han tenido en la designación de la mesa directiva. Además, se recordó el antecedente de diferencias entre Uribe y Carlos Suárez, estratega político del presidente electo.

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Uribe responsabilizó a Suárez de promover campañas en su contra y en la de su familia, además de cuestionar su actuación profesional como abogado.

Según el expresidente, Suárez habría intervenido en gestiones relacionadas con encuentros sostenidos con Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, en Estados Unidos, con el propósito de buscar acusaciones en su contra.

En sectores del uribismo se atribuye a la cercanía entre Suárez y Deluque parte del apoyo político que hoy tiene el senador guajiro para encabezar el Senado.

Honorio Henríquez es el candidato propuesto por el Centro Democrático - crédito Colprensa - Prensa Senado

La noche del martes 14 de julio de 2026 se habría alcanzado un acuerdo político que consolidaría la llegada de Deluque a la presidencia de la corporación, representando un revés para las aspiraciones del Centro Democrático.

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Esta controversia marca un contraste con el inicio del gobierno anterior, cuando la designación de Roy Barreras al frente del Senado facilitó la cohesión de la coalición oficialista. En cambio, la definición de la actual mesa directiva parece inaugurar una disputa interna dentro del bloque político que acompañará al nuevo Ejecutivo en el Congreso.

Al ser consultado por El Reporte, Barreras analizó el contexto y la trayectoria política de De la Espriella. Según Daniel Coronell, “el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que empezó su vida política elogiando al expresidente Uribe, llamándolo el CEO, el colombiano más importante de todos los tiempos, puede terminar siendo el sepulturero de quien fue el indiscutido jefe de la derecha por un cuarto de siglo”.

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Partido Conservador respaldó a Alfredo Deluque y debilitó aspiraciones del Centro Democrático en el Senado

El Partido Conservador oficializó su respaldo al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, como aspirante a la presidencia del Senado para el próximo periodo legislativo.

La decisión fue comunicada por el presidente conservador, Efraín Cepeda, quien detalló que la bancada de senadores adoptó la postura de manera unánime después de una reunión con dirigentes del Centro Democrático.

El senador Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador, confirmó el respaldo de su colectividad al guajiro Alfredo Deluque para que sea presidente del Congreso - crédito Colprensa - Alfredo Deluque/Facebook

Durante el encuentro, las colectividades discutieron la conformación de la nueva mesa directiva del Senado, pero Cepeda recalcó que los conservadores no apoyarían la postulación de Honorio Henríquez, impulsada por el Centro Democrático.

“Si el Centro Democrático quería seguir insistiendo en esa presidencia, pues no contaba con los 10 votos del Partido Conservador”, afirmó Cepeda.

El respaldo fortalece la candidatura de Deluque, mientras el Centro Democrático intenta sumar apoyos, incluso de sectores del Pacto Histórico, para mantener vivas las opciones de Henríquez en la elección programada para el 20 de julio de 2026.

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En la actualidad, ninguna bancada cuenta con mayoría absoluta, por lo que las alianzas serán determinantes para definir la dirección del Senado en el periodo 2026-2027. Estas negociaciones anticipan el primer gran pulso político entre el Legislativo y el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella.