Daniel Quintero arremetió contra el exdirector de la Ungrd por el caótico caso de ‘Aguas Vivas’: “Ya era inocente, Carrillo”

La decisión judicial sobre el caso Aguas Vivas provocó un fuerte enfrentamiento entre Daniel Quintero y Carlos Carrillo, que intercambiaron duras críticas en redes sociales - crédito Daniel Quintero Calle/Facebook - Presidencia

Un nuevo capítulo sacude al sector progresista del país tras el choque en redes sociales entre el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo.

La pelea, que escaló rápidamente a cuestionamientos personales y técnicos, se desató luego de que la justicia tomara una decisión clave sobre el polémico caso del lote ‘Aguas Vivas’, uno de los procesos judiciales más importantes que enfrenta el hoy superintendente de Salud del gobierno de Gustavo Petro.

El detonante de este conflicto político fue la decisión de un juzgado de la capital antioqueña que declaró la nulidad de la imputación de cargos contra Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios de su administración.

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La jueza encargada del caso determinó que la Fiscalía General de la Nación cometió graves errores de procedimiento que vulneraron el debido proceso y el derecho a la defensa de los investigados, al no presentar con suficiente claridad los hechos ni especificar de manera precisa la responsabilidad de cada procesado.

Una jueza declaró nula la imputación contra Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios al encontrar fallas que afectaron el debido proceso por parte de la Fiscalía General - crédito Luisa González/Reuters

El duro dardo de Carlos Carrillo a Daniel Quintero en redes sociales

Aunque la decisión de la jueza representa un respiro temporal para el exalcalde de Medellín, la realidad es que el fallo no significa que fue absuelto de manera definitiva por los delitos de los que se le acusa.

Esta situación encendió de inmediato el debate público y motivó la rápida reacción de Carlos Carrillo, que utilizó sus canales digitales para restarle valor a lo sucedido y enviar una advertencia directamente al jefe de Estado.

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A través de su cuenta en la red social X, Carlos Carrillo escribió: “Nadie ha declarado inocente a Daniel Quintero, lo que presentan como un triunfo jurídico y una absolución es una leguleyada de forma”.

Carlos Carrillo aseguró que la nulidad de la imputación no equivale a una absolución y cuestionó la interpretación del fallo - crédito @CarlosCarrilloA/X

“Presidente @petrogustavo deje de meter las manos al fuego por ese personaje, le hace daño a su legado y al futuro del @PactoCol (sic)”, añadió Carrillo a su post.

La furiosa respuesta de Daniel Quintero al exdirector de la Ungrd

La réplica de Daniel Quintero no se hizo esperar y llegó cargada de una fuerte dosis de ironía, evidenciando las divisiones y rencillas que existen actualmente entre varios de los líderes que apoyan el proyecto político del Gobierno Nacional.

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Superintendente de Salud apeló directamente a los principios constitucionales colombianos para defenderse de los señalamientos de Carrillo y cuestionar duramente su preparación conceptual.

En la misma red social, el actual Quintero contestó de manera tajante: “Ya era inocente Carrillo. Nadie tenía que declararlo. Es un principio constitucional llamado presunción de inocencia. ‘Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario’”.

Daniel Quintero defendió su posición apelando al principio constitucional de presunción de inocencia - crédio @QuinteroCalle/X

“Lo que hizo la justicia fue anular la imputación en primera instancia. Tú confundiste imputación con corrupción por ignorancia o mala fe. La primera es corregible estudiando, la segunda volviendo a nacer”, añadió el líder paisa en X.

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¿Qué viene ahora en el caso del lote ‘Aguas Vivas’?

Más allá de la agresiva discusión en redes sociales, la realidad jurídica del caso ‘Aguas Vivas’ sigue siendo muy compleja para el exmandatario de Medellín.

La nulidad decretada por la jueza no implica el cierre definitivo de la investigación, sino que obliga a la Fiscalía a corregir sus errores metodológicos, individualizar los cargos de manera correcta y volver a presentar la imputación formal ante los despachos judiciales correspondientes.

Por esta razón, tanto el ente acusador como la Alcaldía de Medellín, que actúa en el proceso como representante de las víctimas, anunciaron que apelarán formalmente la decisión judicial.

La sustentación de estos recursos de apelación quedó programada para el 6 de agosto de 2026, fecha en la cual la justicia colombiana definirá si mantiene la nulidad que beneficia a Quintero o si decide reactivar el proceso penal de forma inmediata.

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Las autoridades investigan si actos expedidos durante la administración de Daniel Quintero favorecieron indebidamente a particulares - crédito @QuinteroCalle/X

Cabe destacar que el expediente judicial que hoy tiene enfrentados a estos líderes políticos tiene su origen en las decisiones adoptadas sobre un valioso terreno ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.

Dicho predio había ingresado al patrimonio del municipio como parte de unas compensaciones urbanísticas obligatorias que debían hacer los constructores locales.

Sin embargo, según las investigaciones de las autoridades, durante la alcaldía de Quintero se expidieron decretos y actos administrativos que modificaron las condiciones del lote, beneficiando presuntamente a particulares y abriendo la puerta a millonarias reclamaciones económicas en contra del presupuesto público de la ciudad.

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Por estos hechos, Daniel Quintero y varios de sus excolaboradores son investigados por los presuntos delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.