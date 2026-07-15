Anuncian cierre temporal de senderos de los Cerros Orientales de Bogotá: no habrá ingreso del 18 al 20 de julio, así podrá reservar su visita

La Eaab cerró los accesos oficiales a los Cerros Orientales por la reasignación de unidades policiales a los operativos del Día de la Independencia - crédito Eaab

Los senderos de los Cerros Orientales de Bogotá permanecerán cerrados al público desde el sábado 18 hasta el lunes festivo 20 de julio, por disposición de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).

La restricción temporal, que abarca uno de los principales espacios naturales de la ciudad, responde a la reasignación de unidades policiales para los operativos del Día de la Independencia, celebrado el 20 de julio.

La Eaab informó que la medida afecta todos los accesos oficiales a los senderos y que la operación habitual se reanudará el martes 21 de julio. Se recomendó a la ciudadanía reprogramar sus recorridos y consultar la disponibilidad de cupos en la aplicación Caminos de los Cerros Orientales, herramienta digital que regula el ingreso para proteger el ecosistema y gestionar la seguridad de los visitantes.

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Senderos afectados y características de cada ruta

Los principales senderos ecológicos administrados por el distrito y sujetos al cierre temporal son: Quebrada La Vieja (Chapinero), Santa Ana - La Aguadora (Usaquén), San Francisco - Vicachá (centro), Guadalupe - Aguanoso (oriente) y La Serranía (norte). Cada uno ofrece recorridos con distintos grados de dificultad y paisajes, desde el bosque alto andino hasta el subpáramo.

La reapertura de los senderos de los Cerros Orientales está prevista para el 21 de julio, cuando se restablezcan los controles y el acompañamiento - crédito Acueducto de Bogotá/Caminos de los Cerros Orientales

Quebrada La Vieja es uno de los trayectos más frecuentados, con rutas que conectan el Bosque Urbano con el páramo, incluyendo destinos como La Virgen y Alto de la Cruz.

Santa Ana - La Aguadora destaca por su recorrido de baja a moderada exigencia, ideal para el avistamiento de flora y fauna local, acompañado por el sonido constante de una quebrada.

El sendero San Francisco - Vicachá preserva valor histórico y cultural, siguiendo el curso del río Vicachá hasta las alturas de los cerros.

En el sector oriente, Guadalupe - Aguanoso rodea el santuario de Guadalupe y permite observar la niebla característica, frailejones y una amplia biodiversidad. Hacia el norte, La Serranía (acceso por la calle 153) ofrece vistas al embalse de San Rafael y vegetación de subpáramo.

¿Por qué se cierran temporalmente los senderos?

Entre el 18 y 20 de julio, la Eaab determinó el cierre de los senderos debido a que el personal policial habitualmente asignado a labores de vigilancia ambiental será destinado a tareas de seguridad y logística relacionadas con la conmemoración del Día de la Independencia. Así, durante estos tres días, ningún visitante podrá acceder a los caminos oficiales, medida que busca prevenir incidentes y garantizar el orden público durante las festividades.

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La operación de los senderos se retomará el 21 de julio. Para visitarlos, es imprescindible agendar previamente el cupo a través de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o la página web del Acueducto de Bogotá. El sistema habilita los cupos con tres días de anticipación. Una vez completada la capacidad diaria, se bloquea la opción de agendamiento para esa fecha, por lo que se recomienda programar con suficiente antelación.

El cierre temporal incluye los senderos Quebrada La Vieja, Santa Ana - La Aguadora, San Francisco - Vicachá, Guadalupe - Aguanoso y La Serranía - crédito Secretaría de Ambiente

Al llegar al acceso oficial del sendero, cada visitante debe presentar la confirmación de reserva enviada por correo electrónico, que incluye la fecha, hora, sitio, sector y código QR personal. Se solicita arribar con al menos 10 minutos de anticipación y portar documento de identidad.

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Reglas, recomendaciones y restricciones ambientales

El acceso a los Cerros Orientales está sujeto a regulaciones para proteger el frágil ecosistema y garantizar la seguridad. Está prohibido ingresar mascotas, consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, y generar ruidos fuertes. Tampoco se permite alimentar fauna, extraer plantas o piedras, ni realizar fogatas, acampar, pescar o recoger elementos naturales.

Se aconseja llevar ropa cómoda, calzado de montaña, protector solar, suficiente agua y, si es posible, un bastón de senderismo para mayor estabilidad en terrenos irregulares. Los visitantes deben permanecer en los senderos señalizados, evitar adelantarse al personal guía y atender las indicaciones del equipo de seguridad, fácilmente identificable por su uniforme y carnet institucional.

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Durante el recorrido, se debe mantener una distancia mínima de un metro entre personas, caminar en fila y moderar el tono de voz para no perturbar la fauna ni la tranquilidad de los vecinos. No se permite el ingreso de objetos que generen basura, y se recomienda limitar el uso de plásticos de un solo uso. Los residuos deben ser retirados del área protegida.

El ingreso a los Cerros Orientales exige reserva previa en la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o en la página web del Acueducto de Bogotá - crédito Caminos de los Cerros Orientales

Para garantizar una experiencia segura, la Eaab sugiere realizar ejercicios de calentamiento antes de iniciar el recorrido y detenerse en caso de fatiga. Es indispensable llevar cualquier medicamento personal necesario y abstenerse de ingresar bajo efectos de sustancias alucinógenas, alcohólicas o tabaco.

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La plataforma digital de reservas permitirá a los usuarios consultar los cupos disponibles y cancelar con anticipación en caso de no poder asistir, facilitando la gestión de visitantes y evitando la saturación del sistema. No existen zonas de parqueadero en los predios de la Eaab, pero se pueden encontrar estacionamientos públicos autorizados en las cercanías.