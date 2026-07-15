Colombia

A pocos días del fin del Gobierno Petro, qué puede hacer si no alcanzó a reclamar el subsidio de renta ciudadana

Este subsidio es entregado cada 45 días, busca impulsar el consumo de la familias y el desarrollo local

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Este beneficio es destinado a familias vulnerables en todo el país - crédito Prosperidad Social
Este beneficio es destinado a familias vulnerables en todo el país - crédito Prosperidad Social

Para el mes de julio el Gobierno Nacional ofreció una extensión del plazo para la entrega de transferencias del tercer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el plazo que vencía el 6 de julio se amplio hasta el 14 de julio informó Prosperidad Social.

No obstante, las familias que no lograron retirar el dinero en este ciclo no lo pierden de inmediato. El monto puede acumularse para el siguiente pago, siempre que el hogar siga activo en el programa. No obstante, existe una advertencia: si la persona acumula dos giros consecutivos sin cobrar, el subsidio quedará suspendido temporalmente hasta que regularice su situación en las oficinas designadas.

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En caso de mantener el patrón de no cobro, la entidad podría cancelar el beneficio de manera definitiva. De acuerdo con Prosperidad Social, la ayuda económica puede alcanzar hasta 500 mil pesos mensuales, con pagos programados cada 45 días, aunque el monto y la periodicidad dependen de la situación particular de cada hogar.

El quinto ciclo de Colombia Mayor mantendrá pagos hasta el 18 de junio y los reanudará del 22 al 24 de junio - crédito @ProsperidadCol/X
La ampliación del plazo para Renta Ciudadana permite que más de 770.000 hogares accedan a las transferencias correspondientes al tercer ciclo en todo el país - crédito @ProsperidadCol/X

Los pagos se realizan a través de entidades financieras como el Banco Agrario, o mediante operadores autorizados como Supergiros y Efecty. El pago también puede abonarse directamente a cuentas de ahorros o a la billetera digital Bico.

Extensión del plazo y operativos especiales

La ampliación del plazo buscó facilitar el retiro de los subsidios en regiones apartadas, donde el acceso a servicios financieros es limitado. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, remarcó que la prórroga pretende “garantizar la cobertura en todo el territorio nacional y que las transferencias lleguen de manera oportuna a los hogares que más lo necesitan”. Además, insistió en el compromiso de facilitar el acceso y mejorar la eficiencia de la entrega de recursos.

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Mecanismos de entrega y canales de información

La modalidad de pagos por giro sigue vigente, pero la entidad trabaja en implementar el Gestor de Información Financiera (GIF). Este sistema permitirá a los hogares elegir el canal bancario o producto digital de su preferencia para recibir el subsidio. Así, no solo se agiliza el proceso, sino que se minimizan costos operativos y se fortalece la seguridad de la información de los beneficiarios.

Renta Ciudadana entrega hasta $500.000 pesos a hogares en pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica - crédito @ProsperidadCol/X
Los hogares que no reclamen el subsidio dentro del ciclo actual podrán cobrarlo en la siguiente ronda, siempre que permanezcan activos en el programa - crédito @ProsperidadCol/X

Quienes aún no han actualizado sus datos pueden hacerlo a través de los canales oficiales, sin costo alguno. Prosperidad Social recuerda que todos los trámites son gratuitos y advierte sobre posibles fraudes si se recurre a intermediarios. Para consultas y trámites, los interesados tienen a disposición la página web institucional, un canal de WhatsApp y las gerencias regionales, además de la opción de presentar peticiones, quejas o sugerencias mediante un formulario en línea.

¿Qué pasará con el nuevo Gobierno?

La continuidad del programa está garantizada para el resto de 2026, según lo confirmó el director del Departamento de Prosperidad Social durante el proceso de empalme entre el actual gobierno y la administración entrante. Los recursos ya están asegurados, y cualquier ajuste en el diseño, cobertura o monto de las transferencias quedará en manos del próximo Gobierno, que asumirá funciones en agosto.

Rodríguez Amaya enfatizó la transparencia del proceso de empalme, puntualizando que se presentarán cifras y resultados oficiales, y desestimó rumores sobre supuestos problemas en la ejecución de los programas sociales. El funcionario recordó que el documento Conpes respalda la política de transferencias monetarias y garantiza los recursos para el año en curso.

Las transferencias económicas se mantendrán en 2026 bajo las condiciones actuales, mientras el nuevo Gobierno define posibles ajustes en la estrategia social - crédito Prosperidad Social
Las transferencias económicas se mantendrán en 2026 bajo las condiciones actuales, mientras el nuevo Gobierno define posibles ajustes en la estrategia social - crédito Prosperidad Social

Es así que los beneficiarios no perderán el acceso a los subsidios por el simple hecho de un cambio de administración. La decisión sobre el futuro de la estrategia de protección social dependerá exclusivamente del nuevo Gobierno, que podrá mantener, modificar o crear nuevos mecanismos, siempre bajo el marco legal vigente.

De este modo, la política de transferencias monetarias continúa siendo una herramienta clave para combatir la pobreza extrema y moderada, beneficiando actualmente a más de 770.000 hogares en Colombia.

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