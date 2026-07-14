Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, le recordó a José Manuel Restrepo su gestión cuando fue ministro de Iván Duque: “Era una lumbrera”

Carlos Carrillo se despachó en X contra José Manuel Restrepo - crédito Colprensa

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo siguió lanzando críticas directas tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

Según Carrillo, “el presidente electo es un fascista impresentable”, frase con la que cuestionó no solo al mandatario, sino también a quienes apoyaron a su vicepresidente José Manuel Restrepo, resaltando que “muchos justificaron el voto diciendo que Restrepo era una lumbrera”.

Con estas palabras, el exfuncionario reavivó el debate sobre los antecedentes y el equipo designado para el próximo periodo de gobierno 2026-2030.

La figura de José Restrepo, elegido recientemente, ha estado vinculada a la administración de Iván Duque, donde ocupó el cargo de ministro durante cuatro años, dos de ellos al frente del Ministerio de Hacienda.

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Carrillo advirtió que Restrepo planeó regresar al poder con el mismo equipo que, en su opinión, llevó a Colombia a enfrentar “uno de sus momentos más difíciles”.

Carlos Carrillo cuestionó la legitimidad del presidente electo y su equipo en Colombia - crédito @CarlosCarrilloA/X

Este señalamiento adquirió relevancia por la presencia de antiguos funcionarios en las recientes actividades públicas del vicepresidente electo.

“En fotografías tomadas en Washington, ya se identifica a César Arias, quien se desempeñó como director de Crédito Público y Tesoro Nacional hasta 2022″, señaló el exfuncionario.

Carrillo atribuyó a Arias la creación de una deuda flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.400 millones de dólares en 2020. “Fue él el artífice de la deuda flexible con el FMI por 5.400 millones de dólares en 2020”, afirmó el exdirector de la Ungrd. La integración de Arias reforzó la percepción de continuidad en la gestión económica.

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Junto a Arias, también acompañó en Washington Juan Sebastián Betancur, quien ejerció como director de Política Macroeconómica en el gobierno de Duque y fue señalado por Carrillo como “el verdadero arquitecto de la reforma tributaria de Carrasquilla”.

Con este equipo, el exfuncionario sentenció: “Ya saben para quién van a gobernar”, dejando entrever dudas sobre los intereses que guiarán la próxima administración.

Las declaraciones de Carrillo abrieron un nuevo capítulo sobre la conformación del gabinete y el rumbo económico que podría tomar el país bajo el liderazgo del presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo.

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Carlos Carrillo arremetió contra José Manuel Restrepo y advirtió sobre su gabinete - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Carlos Carrillo aseguró que la izquierda volverá al poder en 2027

El 12 de julio de 2026, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, expresó fuertes críticas tras el triunfo del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Según Carrillo, “el fascismo ascendió en Colombia”, frase con la que acusó al entorno mediático y empresarial de intentar mejorar la imagen del nuevo mandatario.

El exfuncionario señaló que “muchos prefieren un fascista promercado que un socialista democrático y decente”, reflejando su descontento ante la configuración política del país después de las recientes elecciones.

Para el exdirector de la Ungrd, la estrategia de los medios y grupos económicos estaría orientada a legitimar la figura del presidente electo, a pesar de las críticas desde la oposición. “El establecimiento mediático y empresarial trata sin descanso de lavarle la cara”, afirmó Carrillo, subrayando el papel de estos actores en el actual escenario político.

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Carlos Carrillo advirtió sobre el avance de tendencias fascistas y señaló a sectores empresariales en Colombia - crédito @CarlosCarrilloA/X

Carrillo anticipó un panorama adverso para la oposición durante el próximo periodo presidencial. Advirtió sobre un entorno marcado por “cuatro años de amenazas, persecución, deshumanización, insultos, etc.”, términos con los que describió las dificultades que, según él, enfrentarán quienes disientan del nuevo rumbo gubernamental.

Frente a este escenario, remarcó: “Si creen que con eso nos van a callar no han entendido nada”, enfatizando la resistencia y el compromiso de su sector político.

El exfuncionario destacó el crecimiento de la izquierda colombiana, recalcando que la lucha por sus ideales no ha cesado a pesar de los cambios recientes. “Hemos luchado por décadas y hoy somos más grandes que nunca”, sostuvo Carrillo.

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Finalmente, proyectó el futuro político de su corriente, asegurando que “la izquierda irá por el poder local en 2027”, mensaje con el que delineó el objetivo estratégico para los próximos años y reafirmó la intención de disputar espacios de representación en el ámbito regional.