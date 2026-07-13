Turismo sexual en Medellín: seis estadounidenses que traían fajos de billetes para las propinas fueron devueltos del aeropuerto

Medellín es una de las ciudades más afectadas por los depredadores sexuales, lo que tiene en alerta a las autoridades - crédito Migración Colombia / X

Seis ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro después de que Migración Colombia estableciera que viajaban a Medellín para hacer turismo con fines de explotación sexual. De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, los hombres llegaron en un vuelo de Avianca procedente de Miami.

Las autoridades evitaron su ingreso al país tras concluir en los controles migratorios el verdadero motivo de su viaje que se determinaron después de la entrevista de rutina y la revisión del equipaje, con el apoyo de la Policía Nacional. En esas diligencias, los oficiales encontraron múltiples paquetes de billetes de un dólar, con los que, al parecer, pretendían dar propinas a los locales que se dedican a estas actividades.

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En la misma terminal aérea, las autoridades también detectaron a un ciudadano mexicano requerido por Estados Unidos mediante notificación roja de Interpol. Tras verificar sus antecedentes, lo entregaron a la Dijín de la Policía Nacional para su judicialización por fraude bancario, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de activos.

Los hombres fueron detenidos tras una inspección migratoria y el hallazgo de dinero destinado a propinas en locales nocturnos de Medellín - crédito Migración Colombia / X

Así se confirmó el propósito del viaje de los seis estadounidenses inadmitidos

Durante la revisión, las autoridades hallaron paquetes de billetes de un dólar equivalentes a $50 por paquete. Según la investigación, ese dinero estaba destinado a propinas en establecimientos nocturnos vinculados a las actividades de explotación que planeaban realizar.

El secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa señaló que el aumento de estas inadmisiones obedece a la preparación de los oficiales de Migración Colombia en los interrogatorios y en la detección de viajeros que llegan a la capital antioqueña para ese tipo de turismo.

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Con este caso, Antioquia suma 101 extranjeros inadmitidos en 2026 por riesgo de explotación sexual. Una cifra que genera alarma, teniendo en cuenta que superó los 80 casos registrados en todo 2025.

A escala nacional, las inadmisiones por esta causa rozan las 140, frente a las 110 del año anterior. Ante este panorama, la directora general de Migración Colombia Gloria Esperanza Arriero vinculó esos resultados con una estrategia de control reforzada para proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Arriero afirmó: “Fortalecimos de manera decidida el control migratorio, para ello incrementamos el personal en los puestos de control, fortalecimos los procesos de verificación e implementamos capacitaciones especializadas para los oficiales, particularmente en Medellín, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, embajadas y organismos de cooperación internacional”.

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Las autoridades migratorias colombianas siguen reforzando la vigilancia para evitar el turismo sexual - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia

El papel de la tecnología en los operativos

Las autoridades apoyan estos operativos en la plataforma Ángel Watch, un programa internacional de seguridad coordinado entre Migración Colombia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Ese mecanismo permite a las autoridades colombianas recibir alertas anticipadas sobre antecedentes penales de ciudadanos estadounidenses señalados como agresores, depredadores u ofensores sexuales antes de su llegada al país. Con ese intercambio de información, los controles migratorios cuentan con más herramientas para detectar riesgos desde el arribo.

Medellín en alerta por reinados de belleza infantiles

Las autoridades piden controlar este tipo de reinados que no solo implantan modelos de belleza en los pequeños, sino que pueden ponerlos en riesgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Personería de Medellín difundió un video en el que advirtió sobre el riesgo de hipersexualización de menores de edad debido a las convocatorias en redes sociales para que formen parte de reinados infantiles y juveniles, por lo que anunció acciones de seguimiento para proteger los derechos de esta población en la ciudad.

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El pronunciamiento del Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad señaló que estos certámenes exponen a la población infantil y adolescente a patrones estéticos que no son propios para su edad y que pueden desplazar el desarrollo propio de su etapa de infancia y juventud, teniendo así un impacto en el ejercicio pleno de sus derechos.

“Protejamos y promovamos los derechos de la niñez, especialmente en escenarios de riesgos donde podemos ver sus derechos hipersexualizados, como lo son los concursos de belleza”, dijo la coordinadora del Observatorio, Manuela Gutiérrez.