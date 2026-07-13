Tras video de agresión con cuchillo de un “colado” a vigilante de Transmilenio, el alcalde Galán se pronunció: “Tendrán que responder ante la justicia”

Hay preocupación por la seguridad en el transporte público en Bogotá, pues los funcionarios son atacados frecuentemente por cumplir con su trabajo - crédito Colombia Oscura / X

Un nuevo incidente de violencia en el Portal Suba puso en evidencia la vulnerabilidad del personal de seguridad en el sistema Transmilenio y motivó una reacción inmediata del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El episodio, ampliamente difundido en redes sociales, dejó a un vigilante herido tras intervenir ante dos usuarios que intentaron evadir el pago del pasaje.

El hecho, grabado y compartido por la cuenta Colombia Oscura en la red social X, mostró el momento en el que los sujetos fueron interceptados por el personal de seguridad. Durante la confrontación, uno de los hombres sacó un cuchillo y atacó al vigilante, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

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La situación provocó la respuesta inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá, que capturó a los dos presuntos agresores dentro de las instalaciones del Portal Suba. Las autoridades informaron que ambos quedaron a disposición de la justicia por el ataque contra un servidor público, un delito que puede acarrear consecuencias penales graves y fuertes sanciones económicas.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió que los agresores respondan ante la ley - crédito @CarlosFGalan / X

El mensaje del alcalde Carlos Fernando Galán

La reacción del alcalde Galán fue contundente. A través de su cuenta en X, afirmó: “No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa del sistema de transporte público. Atacar a un vigilante es atacar a la ciudad. Tendrán que responder ante la Justicia”. Con esta declaración, el mandatario reiteró su respaldo al personal de vigilancia y dejó claro que la administración distrital no tolerará agresiones contra quienes trabajan para garantizar el funcionamiento del transporte masivo.

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La reacción oficial se sumó a la de Transmilenio, que en un comunicado difundido por Blu Radio recalcó: “Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público y para la atención de los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en Bogotá”. La empresa insistió en que rechaza cualquier agresión y recordó que los detenidos serán judicializados.

Consecuencias legales y sociales

En lo que va de 2026, se han reportado cerca de 200 agresiones a vigilantes de Transmilenio - crédito REUTERS/Luisa González

Herir a un vigilante de Transmilenio conlleva sanciones de tipo administrativo y penal. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece multas tipo 4, que pueden superar los $759.200 pesos para quienes agreden físicamente al personal de seguridad. A esto se suman penas de cárcel que, según la Ley 599 de 2000, van desde 16 hasta 108 meses si se trata de lesiones personales, agravándose si se utiliza un arma blanca.

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El caso puso en evidencia la fragilidad del sistema frente a conductas violentas y la necesidad de reforzar la protección a quienes trabajan en él. Transmilenio enfatizó que la evasión del pago y las agresiones afectan la prestación del servicio y la convivencia ciudadana.

En lo que va de 2026, se han reportado cerca de 200 agresiones a vigilantes de Transmilenio, lo que equivale a un ataque cada 14 horas. La mayoría de estos incidentes ocurren cuando los guardias intentan impedir que los usuarios evadan el pago del pasaje.

Vigilante de TransMilenio fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio - crédito Captura de video

Las autoridades han registrado varios casos recientes:

9 de Julio de 2026: Se reportó una fuerte agresión física y verbal contra una funcionaria en la estación Hortúa.

25 de Junio de 2026: Una mujer atacó con un agente químico a una vigilante que le impidió ingresar sin pagar en el sector de San Mateo. Ese mismo día se reportó otro caso de violencia en la estación Hortúa.

10 de Junio de 2026: Un usuario agredió brutalmente por la espalda con un martillo a un guardia de seguridad en el Portal 20 de Julio.

23 de Abril de 2026: Dos guardas fueron atacados con tijeras por un evasor en la estación Country Sur.