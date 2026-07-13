Por qué tener moto o carro en Colombia ahora está más costoso pese a caída del dólar: qué es lo que está pasando con los repuestos

En junio de 2026 se vendieron y matricularon 29.038 carros nuevos en Colombia, según la Andi y Fenalco - crédito Colprensa

Elegir el taller más barato, comprar por internet sin verificar o dar por hecho que los eléctricos exigen poco gasto está reordenando el mantenimiento de vehículos en Colombia. Precisamente, el ahorro aparente puede elevar el costo real para dueños de carros y motos. El costo y los riesgos del mantenimiento de carros y motos en Colombia cambian por una mezcla de factores: repuestos importados, alzas laborales, más tecnología en los vehículos y fraude digital en la venta de autopartes.

Incluso, algunos mantenimientos bajan entre 4% y 5%, pero ciertas reparaciones suben entre 6% y 8% y exigen más controles del consumidor.

Al respecto, el presidente ejecutivo nacional de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), Carlos Andrés Pineda, explicó, en durante el desarrollo de Expopartes y Xtreme Fest Medellín 2026, que la posventa automotriz crece con las mayores ventas de vehículos y motocicletas. A la vez, el sector enfrenta más presión por la transformación tecnológica, los engaños en canales digitales y la necesidad de personal mejor capacitado para una flota que cambia con rapidez.

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Tamaño del negocio de la posventa en Colombia

Sostuvo que el aumento del parque automotor fortaleció toda la cadena de autopartes y servicios. Durante el último año, Colombia comercializó más de 250.000 vehículos nuevos y alrededor de 1,125 millones de motocicletas.

Carlos Andrés Pineda es el presidente ejecutivo nacional de Asopartes - crédito Asopartes

Dicho movimiento no termina en la vitrina de los concesionarios. “Por cada vehículo vendido se venden entre tres y cuatro vehículos usados y por cada motocicleta nueva vendida se pueden vender entre cinco y seis motocicletas usadas por toda la dinámica que genera la cadena”, dijo Pineda a Valora Analitik.

Añadió que “Colombia es hoy el top cuatro de venta de motocicletas nuevas por población en el mundo entero”. Según él, el volumen sostiene un mercado de posventa que mueve cerca de $26 billones y que además genera empleo formal, sobre todo para jóvenes entre 18 y 28 años.

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Qué está encareciendo y qué está moderando las reparaciones

Para Pineda, la discusión sobre si ahora es más caro mantener un carro o una moto no admite una sola respuesta. “La reparación tiene asociados dos componentes: la mano de obra y el costo de las partes y piezas”, afirmó al medio.

En repuestos, el comportamiento del dólar dio un alivio parcial. Colombia importa cerca del 90% de las autopartes que comercializa y, según el directivo, “el hecho de que el dólar haya bajado en Colombia ayuda enormemente a que ese componente inflacionario disminuya”.

La presión viene por el lado del trabajo técnico en los talleres especializados. “Una subida en los salarios mínimos de la mano de obra del 23% indudablemente dispara el costo final de las reparaciones”, señaló.

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En junio de 2026, se registraron 107.412 motocicletas nuevas en Colombiam según la Andi y Fenalco - crédito Alcaldía de Bogotá

El cruce de variables deja un panorama mixto para el bolsillo del consumidor. Algunos mantenimientos preventivos y correctivos muestran reducciones cercanas al 4% o 5%, mientras otras reparaciones registran alzas de entre 6% y 8%, según el tipo de labor y las piezas requeridas.

Fraudes digitales y riesgos de elegir solo por precio

El comercio electrónico amplió la oferta de repuestos para carros y motos, pero también abrió una vía más amplia para el engaño. Pineda alertó que “hay un boom de falsedad de páginas web, de perfiles en redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook”. Según detalló a Valora Analitik, los delincuentes suplantan a empresas conocidas y ofrecen productos inexistentes o de procedencia dudosa. Frente al escenario, pidió revisar más de una vez al vendedor antes de pagar.

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“Siempre debe haber una doble o triple verificación de que su contraparte digital sí existe, sí es real y corresponde al establecimiento de comercio que le está vendiendo”, afirmó. Dentro de los filtros recomendados mencionó dominio corporativo, página oficial, varios canales de contacto y, si es posible, una sede física verificable.

También aconsejó desconfiar cuando solo aparecen correos gratuitos o enlaces ajenos a una empresa formal. En esa línea, insistió en que el precio bajo no basta como criterio de compra.

“Muchas veces pensamos que el ahorro viene de una mano de obra baratica, de un repuesto baratico, a veces lo barato sale caro”, dijo. Recomendó acudir a talleres autorizados o certificados y optar por repuestos originales o de marcas reconocidas que cumplan estándares técnicos y de garantía. El directivo resumió esa lógica en otra advertencia al consumidor. “Comprar una parte que cumpla sus estándares de calidad y de garantía al final del día le va a dar una gran confianza y va a alargar la vida útil del vehículo”, sostuvo.

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Asopartes confía en que durante el gobierno de Abelardo de la Espriella se pueda invertir más en el sector - crédito Colprensa

Añadió que una pieza sin certificación puede dejar al usuario sin respaldo del fabricante ante una falla. En los híbridos y eléctricos, el gasto general de mantenimiento puede ser menor, pero no desaparecen los costos.

“Indudablemente es más económico”, dijo sobre esos vehículos. Sin embargo, precisó que exigen más conocimiento, más implementación tecnológica, más equipos de diagnóstico y nuevas conexiones de conectividad.

Operación de talleres, distribuidores y fabricantes

Esa transición también altera la operación de talleres, distribuidores y fabricantes. Según explicó el dirigente, aunque las recargas eléctricas siguen por debajo del gasto en gasolina o diésel para recorridos equivalentes, la atención técnica demanda una actualización constante del personal y de las herramientas de diagnóstico.

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Pineda extendió ese diagnóstico al clima de negocios frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Dijo que el gremio ve un ambiente favorable para invertir y operar con legalidad y formalidad, pero mantiene la atención sobre la revisión de la retención en la fuente para las empresas y sobre la velocidad con la que el nuevo equipo económico pueda convertir sus anuncios en medidas efectivas.